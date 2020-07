Schnelle Unterstützung von XiTrust: Hutchison Drei Austria konnte als neuer Kunde gewonnen werden

Die Aktion #handungsfähigBleiben von XiTrust, der eSignature Company, kam zum richtigen Zeitpunkt für Hutchison Drei Austria.

Mönchengladbach – Die Aktion #handungsfähigBleiben von XiTrust, der eSignature Company kam zum richtigen Zeitpunkt. Unternehmen wie Hutchison Drei Austria ( https://www.drei.at/) haben die elektronische Signatur kurzfristig in ihre Infrastruktur integriert. Mit Erfolg: Der Telekommunikationsanbieter ist seit Juni Kunde von XiTrust.

Zu Beginn des Lockdowns in Deutschland und Österreich hat XiTrust die Aktion #handlungsfähig bleiben ins Leben gerufen: Unternehmen, die schnelle Unterstützung bei der Digitalisierung ihrer Signaturprozesse brauchten, konnten sich in diesem Rahmen unverbindlich ein Bild von der Leistungsvielfalt der Signaturplattform MOXIS machen. Die Aktion fand ein breites Echo bei Unternehmen aus beinahe allen Branchen. Eines von ihnen: Hutchison Drei Austria, mit 3,9 Millionen Kunden einer der drei größten Telekommunikationsanbieter in Österreich.

Das Unternehmen stand, wie viele andere auch, zu Beginn der sozialen Einschränkungen vor der Herausforderung, den kompletten Office-Betrieb auf Remote Working zu wechseln. Für Drei hieß das konkret rund 1.000 Mitarbeiter technisch auf die neue Arbeitsweise umzustellen und Reibungsverluste zu vermeiden. Als Anbieter kritischer Infrastruktur war das Unternehmen gehalten, hier möglichst nahtlos zu arbeiten.

Der Telekommunikationsanbieter war zu diesem Zeitpunkt noch an analoge Signaturprozesse bei Führungskräften gebunden. “Die Fortführung dieser Struktur hätte regelmäßige vor Ort Termine im Büro zum händischen Unterschreiben von Vorstandsdokumenten zu Folge gehabt”, erläutert Martin Diewald, Head of Office Collaboration von Drei. “Wir brauchten schnelle Unterstützung.”

Schnelle und unkomplizierte Unterstützung fand Neukunde Drei schließlich bei XiTrust. “Hier war die Erreichbarkeit von Beginn an hervorragend – trotz der schwierigen Rahmenbedingungen”, sagt Martin Diewald. Mit kurzer Vorlaufzeit konnte für Drei eine maßgeschneiderte Lösung für die unternehmensspezifischen Anforderungen an seine Signaturprozesse präsentiert und sofort live geschaltet werden.

Dabei wurden die Führungskräfte und alle Mitarbeiter, die den Signaturprozessen zuarbeiten, von XiTrust mit Remote-Schulungen komplett begleitet – bei der konkreten Anwendung, aber auch beim Thema Autorisierung der digitalen Signatur. Martin Diewald: “Wir waren nach einer Woche digital voll handlungsfähig!”

Seit 2002 trägt das Softwareunternehmen dazu bei, die elektronischen Signaturprozesse seiner Unternehmenskunden aus allen Branchen und dem öffentlichen Sektor sicher zu gestalten. Mit Standorten in Österreich und Deutschland verfolgt XiTrust gemeinsam mit seinen Kunden die Vision einer papierlosen Zukunft.

Als Partner der Bundesdruckerei und Miteigentümer des Vertrauensdiensteanbieters A-Trust deckt XiTrust die komplette Bandbreite elektronischer Signaturen ab. Weltweit nutzt eine Vielzahl namhafter Kunden die Produkte des Unternehmens.

Basierend auf Standardlösungen, fügen sich alle Produkte maßgeschneidert in bestehende IT-Landschaften ein. Das Ergebnis sind medienbruchfreie Geschäftsprozesse und spürbar mehr individuelle Freiheit für alle, die täglich signierte Dokumente in den Unternehmenskreislauf einfügen. XiTrust Secure Technologies kann heute die komplette Nutzungsbandbreite rund um die elektronische Signatur anbieten.

