Schüco, Roma und Warema-Produkte von Gölden und Seewald

Gölden und Seewald Metallbau GmbH aus Mönchengladbach bietet Schüco Fenster, Türen, Fassaden und Warema sowie ROMA Sonnenschutz.

Die Gölden + Seewald Metallbau GmbH aus Mönchengladbach hat sich auf Vertrieb, Wartung und Reparatur von Fenstern, Türen, Fassaden und Firestop-Produkten der Firma Schüco spezialisiert. Gleiches gilt für Hilfsmittel für einen effektiven Sonnenschutz, wie Rollladen, Raffstoren und Textilscreens der Marke ROMA.

Zum Sortiment des Metallbauunternehmens gehören beispielsweise verschiedene Schüco Fenstersysteme aus Aluminium. Die Systeme variieren unter anderem in der Bautiefe und setzten ihre Schwerpunkte etwa auf der Wärmedämmung oder auch einem gehobenen Design. Gleiches gilt für die angebotenen Türen, die für diverse Einsatzzwecke optimiert worden sind. Dazu zählen auch besonders robuste Türanlagen, die durch ihre hohe Stabilität ideal für den Einsatz in öffentlichen Bereichen geeignet sind. Neben den Fenstern und Türen aus Aluminium gehören zudem moderne Schüco Fassaden, Firestop-Produkte, Schiebe- und Hebeschiebesysteme sowie Faltschiebesysteme zum Angebot der Gölden + Seewald Metallbau GmbH.

Von dem renommierten Hersteller ROMA werden Rollladen, Raffstoren und Textilscreens vertrieben, montiert, gewartet und repariert. Rollladen bringen viele Vorteile mit sich. Im Winter sorgen sie für zusätzliche Wärmedämmung, im Sommer spenden sie angenehmen Schatten. Zudem kann die Lichtstimmung eines Raumes durch hochwertige Rollläden in der gewünschten Weise beeinflusst werden. Die Raffstoren von ROMA sind Beschattungssysteme, die sich zum Beispiel hervorragend für den Einsatz vor großflächigen Fenstern, bei offener und transparenter Architektur eignen. ROMA Textilscreens bieten wiederum einen guten Hitzeschutz, bei gleichzeitiger Durchlässigkeit für genug Tageslicht fur eine natürliche Raumatmosphäre. Hinzu kommt eine gute Durchsicht nach draußen.

Das kompetente Team der Gölden + Seewald Metallbau GmbH verfügt über viel Erfahrung mit den unterschiedlichen Produkten der Produzenten Schüco sowie ROMA und steht Kunden und Interessenten gerne für ausführliche Beratungsgespräche zur Verfügung. Im Bereich Wartung und Reparatur sorgen die Experten aus Mönchengladbach beispielsweise für Einstellungsarbeiten an Fenstern, die Erneuerung von Dichtungen sowie die Reparatur von Jalousien und Rollladen.

Die Gölden + Seewald Metallbau GmbH ist in der Waldhausener Straße in Mönchengladbach ansässig. Der Familienbetrieb besteht seit 1967 und wird inzwischen in der dritten Generation geführt. Zum Sortiment des Metallbauunternehmens gehören nicht nur Fenster, Türen, Fassaden und Sonnenschutzsysteme, sondern auch eigens produzierte Aluminiumkonstruktionen aus den Systemprofilen der Firma Schüco International. Abgerundet wird das Portfolio des traditionsreichen Handwerksbetriebs durch die Montage, Wartung und Reparatur der angebotenen Produkte.

