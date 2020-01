Schuhplus bietet Herrenschuhe in Übergrösse für jeden Anlass

Umfangreicher Service

Herren mit großen Füßen mussten früher auf den Sportbereich ausweichen, bei dem noch am ehesten Herrenschuhe in Übergrössen zu bekommen waren. Alternativ gab es wenig schöne „Treter“, die dann auch für den Businessbereich herhalten mussten. Es war zudem ausgesprochen schwierig, in höheren Überformaten überhaupt Schuhe zu bekommen. Heute steht das Internet zur Verfügung und damit Europas größter Versandhändler für Übergrößen: Schuhplus bietet Hunderte von Schuhmodellen an, die alle von namhaften Herstellern stammen. Diese haben erkannt, dass die Menschen immer größer werden und damit auch der Personenkreis für große Schuhe wächst. Jetzt ist es kein Problem mehr, Herrenschuhe in Übergrösse zu bestellen. Wer möchte, kann zudem die 1.100 Quadratmeter in Dörverden, Landkreis Verden, die 600 Quadratmeter in Kaltenkirchen, Ohland-Park Nähe Hamburg, oder die 800 Quadratmeter im Saterland am c-Port, Landkreis Cloppenburg, in Augenschein nehmen. Vielleicht führt die Reise einmal hierher, ansonsten hat der Onlineshop von schuhplus 24 Stunden geöffnet.

Herrenschuhe in Übergrösse für jede Anforderung

Herrenschuhe in Übergrösse werden in jedem privaten und beruflichen Bereich benötigt. Darum hält schuhplus viele Modelle bereit, die diesen Ansprüchen gerecht werden. Die großen Marken wie Adidas (ein früher Vorreiter), Romika, Craftland, Rieker, Timberland oder Grünwald und andere mehr sind hier vertreten. Sie bedienen den Bereich Hausschuhe ebenso wie den Sportbereich, stellen Modelle wie Trekkingschuhe und Badeschuhe vor. Sandalen für den Sommer fehlen hier ebenso wenig wie Schlittschuhe. Alle Schuharten sind vertreten, denn bei der Reisefreudigkeit der Kunden braucht man rund um den Globus immer die passenden Schuhe zur jeweils dort herrschenden Jahreszeit. Gepflegte Halbschuhe, Sneakers, Stiefeletten und Stiefel sind hier ebenso zu entdecken wie Zehentrenner, Clogs oder Mokassins. Ob Business oder Freizeit, kein Mann muss auf schicke Herrenschuhe in Übergrösse verzichten. Es werden verschiedene Styles und Designs angeboten, dazu diverse Farben und Formen. Der eine achtet mehr auf die Sohle, der andere auf das Obermaterial, der Dritte sucht nach einem guten Fußbett. Jeder Besucher der Seiten oder der drei Ladengeschäfte kann sicher sein, dass die Qualität seines neuen Schuhs stimmt, denn die bekannten Marken stehen für einen hohen Anspruch an die eigene Produktion.

Umfangreicher Service

Schuhplus steht nicht nur für eine interessante Erfolgsgeschichte, das Haus setzt auch auf eine umfangreiche Erfahrung seit der Gründung 2002. Dies kommt den Kunden zugute, denn über eine Hotline berät das Team sehr gern, wenn Fragen oder Wünsche auftauchen. Außerdem kann ein E-Mail-Austausch stattfinden. Der Internetshop ist mit fünf Sternen ausgezeichnet und das Unternehmen legt Wert darauf, dass jeder Kunde sich mit seinen neuen Herrenschuhen in Übergrösse wohlfühlt.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

