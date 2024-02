schuhplus verlost Kaffeevollautomat mit Fasson Hotel Heede und Kanne Rösterei in Heede

Europas größtes Versandhaus für große Schuhe verlost zum 20. Geburtstag NIVONA NICR 960 inkl. Baristakurs und Luxus-Übernachtung

schuhplus, Europas führendes Versandhaus für Schuhe in Übergrößen, feiert sein 20-jähriges Jubiläum und belohnt seine Kunden mit einem außergewöhnlichen Gewinnspiel. Als Teil der Jubiläumsfeierlichkeiten verlost schuhplus einen hochwertigen Kaffeevollautomaten der Spitzenklasse aus der 9-Serie von NIVONA. Dieser exklusive Preis verspricht höchsten Kaffeegenuss und wurde in Zusammenarbeit mit dem Fasson Hotel Heede sowie der Kanne Rösterei in Heede ermöglicht – beide ansässig im Green Energy Park in Heede.

Der NIVONA Kaffeevollautomat NICR 960: Perfektion in jeder Tasse

Das Premiumgerät zum Gewinnspiel NIVONA Kaffeevollautomat NICR 960 aus der 9-Serie bietet alles, was Kaffeeliebhaber sich wünschen können. Mit einem besonders großen 5″-Touchdisplay, dem innovativen NIVONA-Bedienkonzept und dem Aroma Pre-Select bringt dieser Vollautomat das ultimative Kaffeeerlebnis direkt in Ihre Küche. Die NIVONA-App ermöglicht es, für NIVONA-Kaffeesorten optimale Einstellungen direkt zu übertragen. Die Aroma-Technologie sorgt dafür, dass Sie das Beste aus jeder Kaffeebohne herausholen können.

Einzigartiges Highlight: Professioneller Baristakurs von der Kanne Rösterei

Zusätzlich zum Kaffeevollautomaten erwartet den Gewinner oder die Gewinnerin ein professioneller Baristakurs bei der Kanne Rösterei in Heede. Dieser hochwertige Kurs für zwei Personen bietet die perfekte Gelegenheit, um die faszinierende Welt des Kaffees und Espresso zu entdecken. Teilnehmende haben die Möglichkeit, selbstständig Espressospezialitäten zuzubereiten und ihre Fähigkeiten als Kaffeeexperte zu perfektionieren. Mit einer Luxus-Übernachtung im Fasson Hotel Heede wird der Barista-Kurzurlaub perfekt abgerundet. Das Hotel direkt neben der Kanne Rösterei besticht durch eine zeitlose, moderne Einrichtung mit einer Designer-Lounge für den abendlichen Wein, Cocktail oder Whiskey. Wohnlichkeit steht im Fokus, verbunden mit ästhetischen Formen für ein Rundumwohlgefühl. Das Hotel verfügt über 36 klimatisierte Zimmer mit ingesamt 72 Betten. Jedes Zimmer misst im Schnitt 22m² und ist mit Dusche & WC, Föhn, Sat-TV und WLAN ausgestattet. Das Fasson Hotel Heede, rund 30 Fahrminuten vom Übergrößen-Schuhgeschäft von schuhplus in Sedelsberg entfernt, schreibt das Gefühl von Familie und Herzlichkeit groß und vermittelt jedem Gast Wohlbefinden und Entspannung.

Preiseinlösung in einzigartiger Lage

Rösterei und Hotel befinden sich im Green Energy Park in Heede, direkt an der Autobahnanschlussstelle Dörpen und der Bundesstraße 401: Eine einzigartige Lage mit hervorragenden verkehrlichen Anbindungen. Der Green Energy Park wird als interkommunales Gewerbe- und Industriegebiet der Gemeinden Dersum und Heede in Kooperation mit der Samtgemeinde Dörpen betrieben. Nachdem in den Anfängen der Focus auf Unternehmen aus der Branche der Erneuerbaren Energien lag, ist das Konzept inzwischen geöffnet für alle Unternehmen mit nachhaltigen und innovativen Geschäftsideen. Die Lage im Kreuz der Autobahn 31 und der Bundesstraße 401 bietet außergewöhliche Straßenverbindungen in Nord-Süd wie in Ost-West Richtung. Das Güterverkehrszentrum Emsland mit Bahnterminal und Binnenhafen ist in nur 6 km Entfernung zu erreichen. Die Nähe zur Grenze bietet Potential zur Erschließung von Märkten in den Niederlanden.

20 Jahre schuhplus treffen auf 20 exklusive Gewinnspiele

Mit schwindelerregender Geschwindigkeit hat sich schuhplus von einem bescheidenen Ein-Mann-Unternehmen zu Europas führendem Versandhaus für Schuhe in Übergrößen entwickelt. Anlässlich des 20-jährigen Bestehens freut sich das Unternehmen, seinen Kundinnen und Kunden 20 exklusive Gewinnspiele anzubieten: Eine Geste der Dankbarkeit für die langjährige Treue. Von luxuriösen Urlauben bis hin zu erstklassigen Fahrrädern: Die Palette an Preisen spiegelt die Vielfalt und Qualität wider, die Kunden:innen auch in der umfangreichen Auswahl an großen Damenschuhen in Übergrößen sowie großen Herrenschuhen in Übergrößen finden. Schließen Sie sich an und feiern Sie mit, während schuhplus 20 Traumpreise zum Jubiläum vergibt!

schuhplus – Schuhe in Übergrößen – ist Europas größtes Versandhaus für große Schuhe. Das im Jahr 2002 gegründete Unternehmen deckt alle Schuhparten in den Segmenten Damenschuhe in Übergrößen in den Größen 42 bis 46 sowie Herrenschuhe in Übergrößen in den Größen 46 bis 54 ab. Business-Awards wie „Bester Arbeitgeber“, „Unternehmen der Zukunft“, „Shop des Jahres“, „Bester Webshop“ oder „Bestes Unternehmen Social Media Marketing“ zeichnen den international ausgezeichneten Nischenanbieter qualitativ wie quantitativ aus. Mit einer Kundenzufriedenheit von 99,28 Prozent resultierend aus über 30.000 Bewertungen nimmt der Übergrößen-Schuhspezialist stets Bestnoten bei der Kundschaft ein. Der SchuhXL Omnichannel-Händler erzielt durch crossmediale Media-Distributionen in den Sozialen Medien eine Reichweite von durchschnittlich 5,3 Mio. im Monat.

schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH

Georg Mahn

Große Straße 79a

27313 Dörverden

04234 89090-80

04234 89090-89



https://www.schuhplus.com

