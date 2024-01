schuhplus zelebriert Liebe und Stil mit exklusiven Gutscheinen zum Valentinstag

Europas größtes Versandhaus für große Schuhe aus Niedersachsen feiert den Tag der Liebenden

In diesem Jahr hält schuhplus, Europas größtes Versandhaus für Schuhe in Übergrößen, eine besondere Überraschung für alle Liebenden bereit: Die Einführung der exklusiven „Gutscheine zum Valentinstag“. Erhältlich im Webshop und als liebevoll gestaltete, echte Gutscheine in den schuhplus-Filialen, bieten diese Gutscheine mit einem Warenwert von 10,00 bis 100,00 Euro eine einzigartige Möglichkeit, Liebe und Stil zu verschenken.

Ein Schritt in Richtung Liebe – Gutscheine für das gesamte schuhplus-Sortiment

Die Valentinsgutscheine sind für das gesamte Sortiment vom SchuhXL-Spezialisten schuhplus gültig, somit für Damenschuhe in den Größen 42-46, etwa für damenschuhe gr 43 oder XL-Heels, sowie für Herrenschuhe in den Größen 46-54. So wird das Fest der Liebenden zu einem Anlass, stilvolle Schuhe zu verschenken, die nicht nur die Herzen, sondern auch die Füße erwärmen. Und übrigens: Auch Männer erfreuen sich über einen Gutschein für neue Schuhe!

Flexibilität und Stil – Gutscheine für jeden Geschmack

Mit individuellen Gutscheinwerten bietet schuhplus Flexibilität für jeden Geldbeutel. Ob elegante große High Heels, lässige XL-Sneakers oder robuste Herrenstiefel in Übergröße: Die Beschenkten haben die Qual der Wahl, um sich ihr persönliches Lieblingspaar aus dem umfangreichen Sortiment auszusuchen. Die Gutscheine für schuhe übergrössen sind die ideale Möglichkeit, Geschmack und Größe perfekt zu kombinieren.

schuhplus Webshop oder Filiale: So einfach gehts

Die Valentinsgutscheine sind sowohl im Webshop als auch in den Filialen vor Ort erhältlich sowie einlösbar. Online können sie bequem von Zuhause aus erworben werden; es wird sodann ein edler „haptischer“ Gutschein nach Hause mit einem ausgedruckten Warenwert verschickt. Wer in der Nähe einer schuhplus-Filiale wohnt, findet natürlich auch direkt in den Fachgeschäften diese wundervollen Gutscheine passend zum Valentinsfest – eine tolle Gelegenheit, das Schenken mit einer entspannten Shoppingtour zu verbinden. Mit den Valentinsgutscheinen von schuhplus verschenken Sie nicht nur Schuhe, sondern auch Liebe, Glück und die Gewissheit, dass Stil und Passform perfekt zusammenkommen. Überraschen Sie Ihre Liebsten mit einer einzigartigen Geschenkidee, die ihre Herzen höher schlagen lässt.

Ein Blick zurück – Über 20 Jahre schuhplus Erfolgsgeschichte

Seit über zwei Jahrzehnten ist schuhplus eine feste Größe im Bereich Übergrößenschuhe und feiert stolz seinen Status als Europas größtes Versandhaus für Schuhe in Übergrößen. Kay Zimmer, Gründer und Geschäftsführer von schuhplus, sagt dazu: „Über 20 Jahre schuhplus bedeuten nicht nur eine erfolgreiche Geschäftsgeschichte, sondern vor allem die Freude, Menschen mit großen Schuhgrößen glücklich zu machen. Die Valentinsgutscheine sind eine weitere Möglichkeit, Liebe und Glück zu verschenken, und wir freuen uns, dies auch weiterhin in unserer einzigartigen schuhplus-Familie tun zu können.“

schuhplus – Schuhe in Übergrößen – ist Europas größtes Versandhaus für große Schuhe. Das im Jahr 2002 gegründete Unternehmen deckt alle Schuhparten in den Segmenten Damenschuhe in Übergrößen in den Größen 42 bis 46 sowie Herrenschuhe in Übergrößen in den Größen 46 bis 54 ab. Business-Awards wie „Bester Arbeitgeber“, „Unternehmen der Zukunft“, „Shop des Jahres“, „Bester Webshop“ oder „Bestes Unternehmen Social Media Marketing“ zeichnen den international ausgezeichneten Nischenanbieter qualitativ wie quantitativ aus. Mit einer Kundenzufriedenheit von 99,28 Prozent resultierend aus über 30.000 Bewertungen nimmt der Übergrößen-Schuhspezialist stets Bestnoten bei der Kundschaft ein. Der SchuhXL Omnichannel-Händler erzielt durch crossmediale Media-Distributionen in den Sozialen Medien eine Reichweite von durchschnittlich 5,3 Mio. im Monat.

Kontakt

schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH

Georg Mahn

Große Straße 79a

27313 Dörverden

04234 89090-80

04234 89090-89



https://www.schuhplus.com

