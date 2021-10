Schulze & Filges Immobilien nun auch in Ahrensburg

Schulze & Filges Immobilien ist ein inhabergeführtes Maklerunternehmen in Hamburg und Schleswig-Holstein.

Schwerpunkte sind die Wertermittlung und die Immobilienvermarktung von Wohnungen, Häusern sowie Grundstücken.

Zu den bisherigen Standorten in der Hamburger Innenstadt, in Hamburg-Blankenese sowie Hamburg-Bergedorf und Kaltenkirchen gesellt sich nun Ahrensburg dazu.

Ziel ist es, die Präsenz am Immobilienmarkt weiter auszubauen, um so die Kundenbeziehungen zu festigen. Das Unternehmen bietet Immobilienverkäufern aus Ahrensburg und der unmittelbaren Umgebung in Ammersbek, Bargteheide, Großhansdorf, Großensee, Lütjensee sowie Trittau einen persönlichen Vor-Ort-Service.

Bei dem Immobilienmakler Schulze & Filges erleben die Kunden ein vertrauensvolles Miteinander auf Augenhöhe geprägt durch Kontinuität und Diskretion. Eine hohe Kundenzufriedenheit gemessen an den guten Bewertungen sowie die Mund-zu-Mund Propaganda bestätigen die gebotene Qualität.

Die Inhaber Bianca Schulze und Lars Filges begleiten all ihre Kunden im gesamten Prozess beim Verkauf der Immobilie persönlich und individuell.

“Mit dem neuen Standort in Ahrensburg können wir unseren Kunden noch mehr Nähe und Zeit für ein persönliches Gespräch bieten.” Informiert Bianca Schulze. Für den Verkäufer, der die Immobilie als Eigentümer selbst bewohnt, sind Haus oder Wohnung nicht nur irgendwelche Gebrauchsgegenstände, sondern erfüllen ihn oft mit Stolz und sind an eine Vielzahl an verschiedenen Emotionen geknüpft. “Für uns ist der Immobilienverkauf nicht nur ein Geschäft.

Uns interessieren auch die Menschen, die oft einen langen Lebensabschnitt in der Immobilie verbracht haben und die ihre ganz eigene Vorstellung vom neuen Besitzer haben.” betont Bianca Schulze. “Wir sind nicht nur ein Makler, der die Tür aufschließt, sondern verstehen uns eher als Moderator, dessen Leistung u.a. darin besteht, Kritik an der Immobilie von Kaufinteressenten abzufangen und das Loslassen der Eigentümer zu erleichtern, in dem wir zwischen den Parteien vermitteln.

Möchten Sie Ihre Immobilie verkaufen oder haben Sie ein Haus oder eine Wohnung geerbt und möchten zunächst einmal den Wert ermitteln? Ob in den Abendstunden oder am Wochenende – kontaktieren Sie uns gern für Ihren Wunschtermin.

Weitere Informationen zu Schulze & Filges Immobilien sind auf der Internetseite zu finden unter: https://www.schulze-filges-immobilien.de oder Telefon: 04107 – 33 99 881

Ihr Immobilienmakler für Hamburg, den angrenzenden Regionen Schleswig-Holsteins, sowie Niedersachsen.

