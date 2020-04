Schuppenflechte natürlich wie am Salzsee behandeln

Eine wahre Geschichte: Einzigartiger Soleschlick half einem Psoriatiker seine Schuppenflechte zu lindern und er hat den Heilschlamm bekannt gemacht.

Vladimir Vigovskij hat die heilende Wirkung des Soleschlicks aus dem Siwaschsee im Jahr 2003 kennen gelernt. Nach einigen Tagen der Behandlungen mit Schlick und Sole am Salzsee verspürte er eine deutliche Linderung und nahm den Soleschlick mit nach Hause, wo er die Behandlungen fortsetzte. Und das mit einem großen Erfolg. Er entwickelte für sich eine Vorgehensweise, die ihm half, durch die natürliche Behandlungen zu Hause seine Schuppenflechte zuerst zu reduzieren und später sogar eine dauerhafte Remission zu erreichen.

Vigovskij hat das Peloid untersuchen lassen und bekannt gemacht. Jetzt hilft es auch vielen anderen Psoriatikern weltweit. Hier ist diese interessante Geschichte der natürlichen Behandlung der Schuppenflechte zu sehen.

Was macht den Soleschlick so besonders, dass er bei Psoriasis und anderen ganz unterschiedlichen Erkrankungen so gut hilft?

Die genaue Wirkungsweise des Schlicks ist noch nicht komplett erforscht. Aber bereits jetzt ist klar, dass seine besondere Zusammensetzung das Peloid wirklich einzigartig macht. Der Heilschlamm entsteht unter der an Beta-Carotin reichen rosa Sole und ist deswegen selbst stark salzhaltig und enthält das Beta-Carotin. Zu den Bestandteilen des Schlicks gehören unter anderem Magnesium, Jod, Brom und Schwefel. Außerdem enthält der Soleschlick einen organischen Anteil. Der Professor Lukanov aus Bulgarien bewies, dass die Peloide mit dem organischen Anteil die heilende Wirkung der Pflanzen behalten, aus denen sie entstanden sind.

In dem Peloid aus dem Siwaschsee sind Elemente vorhanden, die den Hormonen und Cortison ähnlich sind. Im Laufe einer klinischen Studie stellten die Wissenschaftler die biologische Aktivität bei dem Heilschlick fest, die sich in der Verbesserung des Leberzustandes und der Entgiftung des Körpers äußert. Außerdem schreiben Sie, dass die Peloidtherapie eine ausgeprägte entzündungshemmende, analgetische sowie immunmodulierende Wirkung ausübt.

Der heilende Schlick aus dem Salzsee Siwasch wird auch in Deutschland seit 10 Jahren unter dem Namen Sivash-Heilerde verkauft. Die Heilerde in 1kg Verpackung kann unter der PZN: 8881069 über Apotheke bestellt werden. In dem Onlineshop des Importeurs ist die Sivash-Heilerde auch in den anderen Verpackungsgrößen erhältlich.

Die Firma ALNOVA importiert und vertreibt seit 2010 in EU und Schweiz das einzigartige Peloid aus dem Salzsee Siwasch (engl. Sivash). Das ist ein salz-, magnesium- und sulfidhaltiger Meeresschlick, der in der rosa, an Beta-Carotin reichen, konzentrierten Sole entsteht. Auch die Sole des Salzsees und das besondere naturbelassene Meersalz, das durch die Verdunstung der rosa Sole entsteht, gehören zum Lieferprogramm des Unternehmens.

