Schwarmintelligenz hilft, Automation-Probleme ganzheitlich zu lösen

Teilnehmer legen gemeinsam beim 2. Automation Barcamp von Bots and People die Agenda fest

Berlin, 17. Dezember 2020 *******Change Management in Automation und der Umgang mit Widerständen gegen die Automatisation im Unternehmen waren genauso Themen des 2. Automation Barcamps von Bots and People am 10. Dezember 2020 wie RPA as a Service oder auditsichere Bot-Skalierung. 42 Teilnehmer, darunter auch Vertreter von namhaften Firmen wie Bayer, SAP, Bilfinger, Wacker, Axel Springer, Celonis, Camunda, Deloitte und CGI, nutzten das virtuelle Barcamp als Raum, um Best Practices und Use Cases auszutauschen und sich mit Gleichgesinnten zu vernetzen.

“Das Barcamp hat allen Beteiligten spannende Einblicke in die Arbeit anderer Automation-Experten gegeben und damit dazu beigetragen, dass die Teilnehmer nicht nur ihr Fachwissen vertiefen, sondern auch mit Gleichgesinnten über Probleme aus der Praxis und Trends von morgen diskutieren konnten. Denn das Thema Automatisierung ist einfach zu wichtig und zu komplex, als dass sich jeder für sich alleine damit auseinandersetzt. Das Barcamp hat wieder einmal gezeigt, dass man schneller und einfacher zu ganzheitlichen, strategischen Lösungen kommt, wenn alle an einem Strang ziehen”, fasst Nico Bitzer, CEO von Bots and People das Ergebnis des 2. Automation Barcamps zusammen.

Ziel des Automation Barcamps ist es, Experten aus den Bereichen RPA und Process Mining zusammenzubringen und Probleme mit Hilfe der Schwarmintelligenz zu lösen. Zu diesem Zweck haben alle Teilnehmer die Möglichkeit, Themen zu formulieren und zur Agenda hinzuzufügen. Zu Beginn wird gemeinsam festgelegt, welche Themen in den sogenannten Breakout-Sessions im Detail besprochen werden.

Aufgrund des großen Erfolgs ist für das erste Quartal 2021 schon das 3. Automation Barcamp geplant.

Bots and People wurde im Januar 2020 von Nico Bitzer und Oliver Nagel in Berlin gegrün-det. Im Sinne von “a purposeful Job for everyone” hat sich Bots and People zur Aufgabe gemacht, Menschen bei der Automatisierung ihrer Geschäftsprozesse zu unterstützen. Bots and People ist die erste 360°-Weiterbildungsacademy im Bereich der Geschäftspro-zessautomatisierung. Teilnehmer der Weiterbildungsprogramme lernen den Einsatz von Robotic Process Automation, Automatisierung in der Cloud und Process Mining. Teilneh-mer können sich bei Bots and People zum Automation Strategist oder Automation Cham-pion weiterbilden.

Nico Bitzer

Lohmühlenstraße 65

12435 Berlin

+49 171 6404968

info@botsandpeople.com

http://www.botsandpeople.com

