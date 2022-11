Sebastian Pinks neuer Film „The Way Home“ gewinnt Preis als „Bester Thriller“ bei Premiere!

Am 06. November startete Sebastian Pinks neuer Kurzspielfilm „The Way Home“ erfolgreich bei den Nicomedia Film Awards in der Türkei und gewann prompt den Preis als „Bester Thriller“. Somit hat Pink den ersten Preis mit seinem neuen Film in der Tasche. Der Kurzfilm hat eine Länge von 6 Minuten und Sebastian Pink selbst gehört zum Hauptcast des Films. Den weiblichen Hauptpart im Film übernimmt Sarah Stork (bekannt aus „Sturm der Liebe“ und „Unter uns“.

In kleineren Rollen sind Cindy Grosjean und Erich Frate zu sehen.

„Also ich hätte nicht gedacht, dass wir gleich bei der Premiere einen Preis gewinnen. Darüber haben wir uns natürlich sehr gefreut. So kann es ruhig weitergehen“ lacht Sebastian Pink.

Auch Pinks erster Kurzspielfilm „Memories“ befindet sich immer noch auf der Liste verschiedener Festivals.

Mit „The Way Home“ ist jetzt auch sein zweiter Kurzspielfilm im Rennen um Preise zu gewinnen.

Demnächst wird der Film auf weiteren Film-Festivals zu sehen sein.

Unter https://movie-production.net/the-way-home gibt es mehr Informationen über das Projekt.

Movie.Production ist eine Filmproductionsfirma mit Sitz im Saarland.

Kontakt

Movie.Production

Sebastian Pink

Mariannenthaler Straße 45

66280 Sulzbach

015254277219

autor-pink@web.de

http://www.movie-production.net

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.