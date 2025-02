Second Foundation und Bochemie wollen gemeinsam moderne Energetik in Europa und weltweit vorantreiben

Das Chemie- und Energieunternehmen Bochemie und Anbieter von energiewirtschaftlichen Dienstleistungen Second Foundation geben Zusammenarbeit bekannt.

Second Foundation erwirbt eine Minderheitsbeteiligung an Bochemie Group mit der Absicht, die Aktivitäten beider Unternehmensgruppen im Bereich komplexer Energiewirtschaft zu integrieren. Neben dem tschechischen Markt liegt der Schwerpunkt der Aktivitäten von Second Foundation auf Deutschland, wo ihre Tochtergesellschaft in.power tätig ist, die sich auf die Markt- und Systemintegration erneuerbarer Energien konzentriert. Ebenfalls in der Bundesrepublik ist der Batteriehersteller GAZ ansässig, über seine Muttergesellschaft GAZ Energy Teil der Bochemie Group. Gemeinsam bilden beide Partner einen wichtigen europäischen Akteur mit Einfluss auf globale Märkte, auf denen einer oder beide tätig sind, wie etwa die Vereinigten Staaten, Saudi-Arabien oder Japan.

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird Second Foundation auch Batteriespeichersysteme (BESS) von GAZ Energy nutzen. GAZ Energy ist einer der weltweit führenden Hersteller industrieller Nickel-Cadmium-Zellen und bietet seit neuestem komplette BESS aus Lithium-Ionen-Zellen an. Diese Systeme zeichnen sich durch ein hochentwickeltes Steuerungssystem und eine Reihe einzigartiger Sicherheitsfunktionen aus. Die Speichersysteme von GAZ Energy werden in erster Linie für Netzausgleichsdienste und effizienten Energiehandel eingesetzt, und sind darauf ausgelegt, Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen in Industrieanlagen oder anderen großen Gebäuden zu ergänzen.

„Die hochentwickelte Steuerungssoftware der BESS von GAZ Energy wird es Second Foundation ermöglichen, Energie noch effektiver zu speichern und so den Geschäftsnutzen der von unserem Partner bereitgestellten Dienste zu maximieren. Wir werden jedoch auch andere Synergien ausschöpfen, darunter den Austausch von Know-how und die Präsenz des einen oder anderen Partners auf verschiedenen europäischen Märkten. Auch unsere Chemiesparte kann von dieser Partnerschaft profitieren, insbesondere im Hinblick auf die geplante Ausweitung der Aktivitäten von Bochemie auf das Recycling von Industriebatterien und die Herstellung fortschrittlicher Materialien für Akkumulatoren,“ erwartet Miloslav Vodička, Vorstandsvorsitzender von Bochemie.

„Mit Bochemie haben wir einen Lieferanten für erstklassige Batteriespeichersysteme gefunden. Unsere Zusammenarbeit bietet aber auch die Möglichkeit, technologisches Know-how auszutauschen und zu vertiefen. So arbeiten wir beispielsweise seit mehreren Monaten gemeinsam an einer Steuerungssoftware für BESS und ihrer Integrierung innerhalb des Verteilnetzes, die auf unsere eigenen Anwendungen sowie die Bedürfnisse der Kunden von Second Foundation und Bochemie zugeschnitten sein wird. Die Partnerschaft mit Bochemie Group stellt somit einen weiteren Schritt in unserer Strategie dar, möglichst umfassende Energiedienstleistungen anzubieten,“ erklärt Vojtech Kačena, Mitbegründer und Mehrheitseigentümer von Second Foundation.

Bochemie Group und Second Foundation kooperieren bereits über den Rahmen der kürzlich geschlossenen Vereinbarung hinaus. Über GAZ Energy bietet Bochemie Netzausgleichsdienste als Teil eines Aggregationsblocks an, der von Nano Energies, einer Tochtergesellschaft von Second Foundation, betrieben wird.

Das GAZ Geräte- und Akkumulatorenwerk Zwickau ist ein führender Anbieter von Ni-Cd-Industriebatterien und Energiespeicherlösungen auf der Grundlage von Lithium-Ionen-Batterien.

