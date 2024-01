Segel gesetzt, Kompass justiert – Mitarbeiter gewinnen mit den Bremer Recruiting Experten

In Zeiten des Fachkräftemangels bieten die Bremer Recruiting Experten, Alexander Flögel und Harald Sennebogen, innovative Lösungsstrategien zur schnellen und effizienten Mitarbeitergewinnung. Maßgeschneiderte Recruiting-Lösungen setzen neue Standards in der Personalbeschaffung.

Innovatives Recruiting als Antwort auf den Fachkräftemangel

Die Bremer Recruiting Experten haben sich auf die Fahnen geschrieben, Unternehmen im Kampf gegen den Fachkräftemangel zu unterstützen. Mit einem Portfolio, das von Active Sourcing auf LinkedIn und Xing bis hin zu Performance Recruiting auf Social-Media-Plattformen wie Facebook, Instagram und TikTok reicht, bieten sie ein breites Spektrum an maßgeschneiderten Lösungen an. Durch die Kombination aus bewährten Methoden und innovativen Ansätzen gelingt es den Experten, schnell und effizient auf die individuellen Bedürfnisse ihrer Klienten einzugehen. Die Bremer Personalspezialisten stehen für eine neue Generation der Personalvermittlung, die nicht nur Stellenanzeigen online und offline schaltet, sondern auch gezielt bei Marktbegleitern nach passenden Kandidaten sucht.

Qualität trifft Quantität – Selektion qualifizierter Kandidaten

Alexander Flögel und Harald Sennebogen wissen, dass es nicht allein auf die Anzahl der Bewerbungen ankommt. Vielmehr legen sie Wert auf die Selektion qualifizierter Kandidaten, die gemäß abgestimmter Anforderungsprofile vorselektiert werden. Unternehmen erhalten so nur Vorschläge, die wirklich zu den ausgeschriebenen Positionen passen. Dies spart Zeit und Ressourcen und führt zu einer höheren Mitarbeiterzufriedenheit.

Premium Personal-Dienstleistungen für nachhaltigen Erfolg

Die Bremer Recruiting Experten verstehen sich als ganzheitlicher Personaldienstleister. Sie erkennen, dass der zunehmende Fachkräftemangel und die gestiegenen Anforderungen an Mitarbeiter ein Umdenken in den Unternehmen erfordern. Ihre Dienstleistungen vereinen klassische Elemente der Personalvermittlung und -beratung mit innovativem Performance Recruiting und den neuesten technologischen Möglichkeiten. Für ihre Kunden schaffen Alexander Flögel und Harald Sennebogen individuelle Lösungen zur erfolgreichen Besetzung von Vakanzen und zur langfristigen Positionierung als Top-Arbeitgeber in der Region. Das Ergebnis sind maßgeschneiderte Recruiting-Strategien, die nicht nur aktuelle Herausforderungen meistern, sondern auch zukünftigem Bedarf gerecht werden.

RECRUITING 365 – Das Rundum-Sorglos-Paket für KMUs

Kleine und mittelständische Unternehmen (KMUs) profitieren besonders von dem Rundum-Sorglos-Paket der Bremer Recruiting Experten. Individuelle Lösungen statt „One-Fits-All“-Ansätze stehen im Mittelpunkt der Dienstleistung. Die Bremer Spezialisten für Personalgewinnung garantieren eine schnellstmögliche und nachhaltige Besetzung freier Stellen und unterstützen Unternehmen dabei, sich als attraktive Arbeitgeber zu etablieren.

Fazit und Ausblick:

Die Bremer Recruiting Experten, Alexander Flögel und Harald Sennebogen, haben es sich zur Aufgabe gemacht, den Fachkräftemangel nicht nur als Herausforderung, sondern auch als Chance zu begreifen. Mit ihrer Expertise und den individuell zugeschnittenen Recruiting-Strategien ermöglichen sie es Unternehmen, sich in einem anspruchsvollen Markt optimal zu positionieren. Die Zukunft der Personalbeschaffung sieht dank ihrer Innovationen und maßgeschneiderten Lös

Bei weiteren Fragen zum Thema Recruiting können Sie sich jederzeit gerne an die Bremer Recruiting Experten, Alexander Flögel und Harald Sennebogen, wenden. Die Spezialisten für Mitarbeitergewinnung in Bremen, Hamburg, Oldenburg und ganz Norddeutschland helfen Ihnen hier gerne weiter.

Wer steckt dahinter:

Alexander Flögel: Speaker, Marketer und Video-Papst

Seit über 20 Jahren betreut Alexander Flögel, Deutschlands bekanntester Video-Marketer, seine Kunden – von DAX-Konzernen bis zu KMUs. Während dieser Zeit erzielten seine Auftraggeber durch seine Methoden und Dienstleistungen Millionen an Mehrumsatz und stellten hunderte neuer Mitarbeiter ein. Der 50-Jährige und seine Frau leben mit ihren drei Söhnen gemeinsam in der schönen Hansestadt.

Harald Sennebogen: Erfahrener Manager, Personalberater und IT-Profi

Im Jahr 2021 fasste Harald Sennebogen den Entschluss, eine eigene Personalberatung zu gründen. Zuvor hatte er 20 Jahre lang erfolgreich im Management gearbeitet, unter anderem als Geschäftsführer und Mitglied des Aufsichtsrats. Harald Sennebogen, ein gebürtiger Münchner, lebt mit seiner Familie in Stuhr, vor den Toren Bremens.

KONTRAST Medien und Marketing ist ein Full-Service Mediendienstleister mit Schwerpunkt Marketing, Vertrieb und Recruiting für Unternehmen. Das norddeutsche Unternehmen mit Sitz im Technologiepark Bremen wurde 2005 von dem bekannten Fernsehproduzenten und Marketingspezialisten Alexander Flögel gegründet (RTL, ARD, ZDF, ProSieben…), der mit seinem Team bis heute über 8500 Sendeminuten für 21 TV-Sender und tausende Firmenvideos produziert hat. Das Team von KONTRAST Medien und Marketing erstellt Produktionen im audiovisuellen Bereich, die im Vertrieb und Kunden- sowie Fachkräftegewinnung ganzheitlich zum Einsatz kommen. Die Branchen sind vielfältig und reichen von Industrie, Handwerk, Hotellerie, Gastronomie, Bildung bis hin zu Medizin, Wissenschaft und Dienstleistungen aller Art. Egal ob Möbelhaus, Juwelier, mittelständisches Industrieunternehmen oder Energiekonzern: KONTRAST verfügt über fundierte Kenntnisse in nahezu allen Wirtschaftszweigen und produziert mit viel Know-how und vor allem ergebnisorientiert im Kundensinne. Der Anspruch ist maßgeschneiderte Medien zum Einsatz zu bringen, die den Kunden die gewünschten Resultate bringen. Informationen zu den zahlreichen Marketingmöglichkeiten und Vertriebs- sowie Recruitingmethoden erfahren Sie direkt von Alexander Flögel persönlich.

