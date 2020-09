Seit dem 14.09. läuft Europas größter Summit für Scanner!

Auf dem Successful Scannerladies Summit sprechen über 60 Speakerinnen, die selbst als Scannerpersönlichkeiten durch und durch, von ihrem Weg berichten.

Was aber sind Scannerpersönlichkeiten?

Scanner sind vielseitig interessierte Menschen, die so viele Ideen und Leidenschaften haben, dass es ihnen oft schwer fällt, sich für eine von ihnen zu entscheiden – vor allem auch im Berufsleben!

Als Veranstalterin, gelingt es Jessica Verfürth – No.1 Business Expertin für Scannerladies, Bestsellerautorin und Gründerin des Bosslady Imperiums – auf eindrucksvolle Weise, in den Gesprächen die facettenreiche Wahrheit vom Scheitern und erneutem Aufstehen, von gleichzeitigem Fluch und Segen dieser Vielbegabtheit, sowie des unabdingbaren Willens, es zu schaffen, zu verdeutlichen.

Die Botschaft dieses Events ist klar:

Scannerpersönlichkeiten sind wahre Genies – erst recht, wenn sie sich ihrer besonderen Gabe bewusst werden!

Schon in den ersten Tagen erreichten die Veranstalterin, unzählige Nachrichten und dankbare Rückmeldungen der teilnehmenden ZuschauerInnen:

“… ich wusste nicht, dass es so viele von uns gibt. Was für eine Erleichterung, nach 54 Jahren zu merken: Hey, mit Dir ist alles okay!”

“Allein die Erkenntnis, was eine Scannerpersönlichkeit ist und dass ich damit so viel aus meinem Leben rückwirkend verstehe, hat ein Scheunentor in die Vergangenheit aufgemacht…diese Erkenntnis ist eine neue Dimension der Freiheit! Es ist zauberhaft, Danke!”

“All diesen ähnlich tickenden Frauen zuzuhören, empfinde ich als Wohltat für meine Seele… ich bin okay!”

Es lohnt sich also in jedem Fall, noch einzusteigen, sich – kostenfrei – anzumelden und sich von diesen wundervollen Scanner-Frauen inspirieren zu lassen!

Der Summit läuft noch bis zum 4. Oktober 2020 und schließt mit einer grandiosen Closing Party ab.

Jessica ist individual-psychologische Systemberaterin und Business Expertin für Scannerladies.

Sie ist überzeugt davon, dass jede Scannerlady ihr eigenes erfolgreiches Imperium aufbauen kann und ihre Scannergenialität ihr dabei zugute kommt. Durch die vielen Interessen entwickeln sich ständig neue Businessideen und Kooperationen und genau da möchte Jessica Verfürth mit ihrem Team ansetzen und einen Unterschied in der Gesellschaft machen: Man muss sich nicht entscheiden!

In ihrem Mentorenprogramm unterstützt sie Frauen dabei ihren Footprint zu hinterlassen und ihr eigenes Imperium zu verwirklichen.

