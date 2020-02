Seitdem wir Rentner sind – Die Hymne der Senioren

Endlich als Download! 10 Titel rund um die Themen unserer Senioren.

Diese Woche wurde das Album „Seitdem wir Rentner sind“ von den „Wiener Herzen“ auf allen Download-Plattformen wie Amazon, iTunes, Google etc. veröffentlicht. Bekannt wurde der Titelsong als „Hymne der Senioren“ und lief in vielen Radiosendern rauf und runter. Im NDR-Radio-Niedersachsen erreichte der Titel sogar Platz Nr.1 der Hörer-Hits.

10 Titel rund um die Zielgruppe aller Senioren. Die Background-Sänger auf diesem Album sind in Deutschland mit die bekanntesten, die man für ein Studio buchen kann. Brigitte Duncklau und Christoph Leis-Bendorff. Beide waren jahrelang die Background-Sänger von Roger Whittaker und vielen anderen bekannten Künstlern. Das Album „Seitdem wir Rentner sind“ bekommt durch diesen Chor seinen typischen Sound. Natürlich wurde die CD auch im Roger Whittaker Studio, dem VOX-Klangstudio in der Nähe von Hamburg, produziert.

Volker Heitzen, der Inhaber des Studios, hat alle Musiktitel aufgenommen, abgemischt und ihnen dabei seinen unverkennbaren Stempel aufgedrückt. Musikproduzent Ingo Meyer hatte Glück das VOX-Klangstudio anmieten zu können, denn dort nehmen sonst nur Künstler wie Roger Whittaker, Rolf Zuckowski, Truck Stop oder Howard Carpendale ihre CDs auf.

Zum Album „Seitdem wir Rentner sind“ kann gesagt werden: Es sind schöne Melodien und punktgenaue Texte rund um die Zielgruppe der Senioren. Es gibt aber auch sehr emotionale Titel wie z. B. „Die schönsten Jahre“ mit dem Untertitel „Danke, dass es Dich gibt“ – Eine Liebeserklärung an alle Partner.

Titelliste:

Seitdem wir Rentner sind – Nimm Dir doch mal Zeit für mich – Die schönsten Jahre (Danke, dass es Dich gibt) – Der kleine Garten – Einmal mit Dir nach Hawaii – Schneewalzer – Bei uns im Norden – Freunde für“s Leben – Kuren in Bad Wiessee – Ball der einsamen Herzen.

Ein Geschenk nicht nur für Senioren!

Zu Amazon – Seitdem wir Rentner sind

Das Tonstudio befindet sich in der Stadt Braunschweig im schönen Niedersachsen. In dieser entspannten, kreativen Atmosphäre werden Musiktitel für Film und Fernsehen komponiert, Radioj-Jingles, Werbespots und Audio-Logos entwickelt, Sprache für Telefon-Banking aufgezeichnet und Instrumental CDs für den weltweiten Vertrieb produziert. Mehrere CD-Projekte aus dem Studio 1 erreichten in Amerika bereits die Top-20 der Billboard-Charts.

Kontakt

Ingo Meyer – Studio 1

Ingo Meyer

Neustadtring 9

38114 Braunschweig

0531-12312119

info@studio1braunschweig.de

http://studio1braunschweig.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.