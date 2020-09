Seniorenassistenten-Ausbildung: Sonderpreis-Restplätze

Die Seniorenassistenz ist ein toller Job im sozialen Bereich. Jetzt neu durchstarten und zum Sonderpreis noch einen Restplatz beim Herbstkurs buchen.

Nutzen Sie die kostenlose Tel-Beratung!

Die Seniorenassistenz ist ein toller Job für alle lebenserfahrenen und reiferen Ü-40er oder Ü-50er. Jetzt ist die Zeit reif für den Neustart.

Jetzt die gute Ausbildung nutzen und starten.

Als Seniorenassistent sind Sie bei einer guten Ausbildung spezialisiert auf die besondere Seniorenbetreuung. Bei einer Verpflichtung oder einer Klienten-Beauftragung müssen alle Arbeitsabläufe genauestens festgehalten werden.

So gut es auch ist, wenn Sie im Großen und Ganzen für die Senioren da sind, so wichtig ist es, dass Sie noch ausreichend Zeit für sich und Ihre Vorbereitungen haben. Sie planen und organisieren, haben mehrere zu betreuende Senioren und planen Ihre Woche ein.

Haben Sie das Glück, dass Ihre Senioren noch rüstig sind, ist es kein Problem die Koordination alleine von Ihrem Kalender abhängig zu machen, erst wenn sie sich nicht mehr alleine helfen können, muss klar sein, dass eine Pflege hinzukommt. Nur so können Sie dann noch in Ihrer Freizeit mit ruhigem Gewissen eigene Wege gehen.

Das von vorneherein zu besprechen und vereinbaren halten wir für entscheidend, denn sonst werden Sie in die Situation kommen, dass Sie selber und die anderen Senioren auf der Strecke bleiben, wenn Sie ein gutes Verhältnis zu den Senioren haben.

Solange Ihre betreuten Senioren selber noch fit sind werden sie verstehen, dass Sie sich Zeit für andere Senioren und für ein eigenes Leben vorbehalten. Wenn die Senioren erst auf Pflege angewiesen sind wird es schwieriger sein, sich Freiräume zu erhalten. Besonders gut ist diese Vereinbarung zu treffen, wenn das alles mit den Kindern abgeklärt wurde, die wollen ihre eigene Verantwortung möglicherweise komplett auf Sie abwälzen.

Dieser Beruf ist eine gute und hoch anerkannte Sache, als Selbständiger. Mehr Freiraum für eigene Ideen und Planungen kann man nicht bekommen.

Ein solcher Job wird sicher der Beginn eines wundervollen neuen Lebensabschnittes sein, der Sie erfüllt und vor allem gut leben lässt. Wir helfen Ihnen, all dies und noch viel mehr zu erfahren.

Wir von der Help-Akademie wünschen unseren gut ausgebildeten Seniorenassistenten Freude bei der neuen Arbeit. Sicher ist, dass die Klienten täglich mehr werden.

Nutzen Sie unsere letzten Plätze für die schnelle Ausbildung und fragen nach dem Last Minute-Preis.

Die Help-Akademie München ist eine AZAV-zertifizierte, staatlich geprüfte & anerkannte Erwachsenenbildungseinrichtung zur Ausbildung von Senioren-Assistenten und Berufsbetreuern.

