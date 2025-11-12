Seniorenassistenz-Ausbildung in Berlin

120-std. Präsenzausbildung mit Netzwerk und Nachbetreuung zur Vorbereitung auf die Selbstständigkeit in der ambulanten Seniorenassistenz

AUSBILDUNG IN DER SENIOREN-ASSISTENZ SEIT 18 JAHREN

Büchmann Seminare KG war das erste Weiterbildungsunternehmen, das lebenserfahrene Menschen auf den Beruf der Senioren-Assistentin und die Existenzgründung im ambulanten Bereich vorbereitete. Innerhalb einer Kurzausbildung von 120 Stunden – vorwiegend an Wochenenden – vermittelt das Unternehmen das nötige Handwerkszeug für die Seniorenbetreuung im ambulanten Bereich. Auch nach der Ausbildung werden die Teilnehmenden nicht allein gelassen. Das Unternehmen bietet den Zugang zum bundesweiten Netzwerk der Senioren-Assistenten, bietet telefonische Nachberatung an und ermöglicht ohne weitere Kosten die Aufnahme in das Vermittlungsportal www.die-senioren-assistenten.de. Auf diese Weise ist es möglich, dass Senioren-Assistenten nicht als Einzelkämpfer in die Existenzgründung starten müssen.

Die zwölftägige Ausbildung zur Senioren-Assistenz findet in Präsenzkursen statt. In Kiel, Norderstedt, Hamburg, Berlin, und in Nürnberg.

BEISPIEL BERLIN

Seit 2024 bietet das Weiterbildungsunternehmen seine Ausbildung in Berlin/Prenzlauer Berg an. Das Besondere: Hier gibt es das größte Netzwerk von Senioren-Assistenten deutschlandweit. Rund 50 Senioren-Assistenten haben sich in dieser Regionalgruppe zusammengetan, um sich nach Abschluss der Ausbildung auszutauschen und als Selbständige gegeseitig zu unterstützen.

WAS IST SENIOREN-ASSISTENZ? ONLINE-INFOABENDE KLÄREN AUF

Am Donnerstag, 11. Dezember, von 18:30 Uhr bis 20:00 Uhr bietet das Weiterbildungsunternehmen Büchmann Seminare KG einen kostenlosen Zoom-Informationsabend zur Präsenz-Ausbildung in der Senioren-Assistenz nach dem Plöner Modell an.

Am Infoabend soll es um all die Fragen gehen, die Interessierten wichtig sind.

Zum Beispiel:

– Was versteht man genau unter professioneller Senioren-Assistenz?

– Was bedeutet Senioren-Assistenz/Plöner Modell?

– Wie sieht der Arbeitsalltag von Senioren-Assistenten aus?

– Wie funktioniert die Selbstständigkeit in der Senioren-Assistenz?

– Was wird in der Ausbildung vermittelt und

– welcher Art ist die Unterstützung nach Seminarabschluss durch das bundesweite Netzwerk der Senioren-Assistenten?

Über diese und andere Fragen wird sich die Senioren-Assistentin und Koordinatorin der Berliner Ausbildung, Anja Mikulla, auf einem Online-Infoabend mit Interessierten unterhalten.

Details und die Anmeldemöglichkeit zu dieser kostenlosen Veranstaltung finden Sie hier:

Infoabend zur Senioren-Assistenz

Büchmann Seminare KG ist ein Weiterbildungsunternehmen aus Kiel, das seit 2007 ambulant tätige Senioren-Assistenten für die Selbstständigkeit im sozialen Bereich ausbildet. Das Unternehmen wurde von der ehemaligen Frauenbeauftragten Ute Büchmann gegründet und wird heute in zweiter Generation weitergeführt.

