persönliche Unterstützung die ankommt

Mit der SeniorenLebenshilfe wird es vielen älteren Menschen ermöglicht, eine unkomplizierte Hilfe in Alltagsfragen in Anspruch zu nehmen. Der Dienstleister ist im gesamten Bundesgebiet aktiv. Deshalb werden mit solch einem umfassenden Netzwerk, Hilfsangebote in allen Bundesländern abgedeckt. Als neuer Lebenshelfer ist Rajko Rehde mit der SeniorenLebenshilfe in Dresden vertreten. Weitergehende Informationen zum Tätigkeitsfeld finden sich unter Lebenshelfer in Dresden und unter seniorenlebenshilfe.de.

Eine Idee setzt sich durch: Die SeniorenLebenshilfe

Mit den Leistungen eines Senioren-Dienstleisters ist es wie mit vielen anderen Serviceangeboten – auf den Inhalt kommt es an. Deshalb hebt sich die bundesweit tätige SeniorenLebenshilfe von anderen Dienstleistern in diesem Sektor ab. Wir unterstützen die Senioren nicht nur bei alltäglichen Dingen, wie zum Beispiel Einkäufen, Sauberhalten der Wohnung oder bei Behördengängen. Darüber hinaus bieten wir Gespräche, Begleitung bei Ausflügen und vieles mehr an, so das Credo von Carola und Benjamin Braun, Geschäftsführer der SeniorenLebenshilfe. Die SeniorenLebenshilfe ist angetreten, etwas Besonderes für Senioren zu schaffen. Die Aufgaben übernehmen die Lebenshelfer und Lebenshelferinnen die vor Ort tätig sind. Mit diesem Konzept wird es ermöglicht, die Senioren dort zu unterstützen wo sie Hilfe benötigen – in ihrem persönlichen Lebensumfeld.

Eine Dienstleistung im Sinne der älteren Menschen

Dinge, die einige Senioren nicht mehr ohne Probleme wie früher umsetzen können, davon gibt es einige. Damit die Lebensqualität im fortgeschrittenen Alter aufrecht erhalten wird, übernimmt der jeweilige Lebenshelfer diese Dinge. Postangelegenheiten, Behördengänge oder eine Einkaufsbegleitung, bis hin zu gemeinsamen Freizeitaktivitäten. Eine Dienstleistung mit einer klaren Zielsetzung – für ältere Menschen in der Gesellschaft da zu sein.

Rajko Rehde ist der neue Lebenshelfer in Dresden

Rajko Rehde kommt selbst aus Dresden und weiß, was sich Senioren für Ihren Alltag wünschen. Rajko Rehde war als Coach sowie Trainer tätig; weshalb der Mensch im Mittelpunkt seiner Arbeit stand. Diese Intention kann er jetzt als Lebenshelfer für Senioren in Dresden fortsetzen. Als Stütze und für eine Bereicherung in Alltagsdingen zu agieren, so sieht sich der Lebenshelfer im Rahmen seiner Arbeit bei der SeniorenLebenshilfe. Dazu trägt die positive Lebenseinstellung bei, damit sich die

Senioren wohlfühlen. Nach Aussage von Rajko Rehde möchte er die Welt der Senioren mit der Tätigkeit als Lebenshelfer „etwas besser machen“. Mit dieser Motivation trägt er dazu bei, die Lebenswelt seiner anvertrauten Senioren mit viel Harmonie zu bereichern.

Die SeniorenLebenshilfe – Ansprechpartner in vielen Lebenslagen

Die SeniorenLebenshilfe agiert unter dem Dach der Salanje GmbH, die ihren Sitz in Berlin hat. Ältere Menschen so lange wie möglich in ihrem persönlichen und gewohnten Lebensumfeld zu betreuen; diesem Anspruch hat sich die als Familienunternehmen eingetragene SeniorenLebenshilfe verschrieben. Schließlich bedeutet das ein großes Maß an Sicherheit, das den Senioren damit an die Hand gegeben wird. Die selbstständig arbeitenden Lebenshelfer, wie Rajko Rehde in Dresden, sorgen in ihrem eigenen Verantwortungsbereich dafür, dass die Lebensqualität von Senioren bis ins hohe Alter gesichert bleibt. Daher werden für diese anspruchsvolle Tätigkeit ständig neue Lebenshelferinnen und Lebenshelfer gesucht. Hohe Qualitätsstandards sowie interne Fort- und Weiterbildungsoptionen gewährleisten, dass sich die Senioren auf die Umsetzung der Ansprüche verlassen können.

Die SeniorenLebenshilfe bietet Alltagsunterstützung für Senioren. Ein Lebenshelfer unterstützt im Alltag, beim Einkauf, begleitet zum Arzt und gestaltet auch die Freizeit mit den Senioren. Auch ein Auto steht immer mit zur Verfügung.

