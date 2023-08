SEO-Agentur aus Norddeutschland gewinnt German Web Awards 2023

Über 2000 Agenturen haben sich beworben, 40 davon können sich jetzt „Gewinner“ nennen.

Über 2000 Agenturen haben sich beworben, 40 davon können sich jetzt „Gewinner“ nennen.

Eine davon ist die SEO-Agentur „Seoholics“ aus Schleswig-Holstein. „SEO“ ist eine englische Abkürzung für Suchmaschinenoptimierung. Dabei geht es um eine Reihe von Maßnahmen, die für Unternehmer nicht mehr wegzudenken sind, wenn sie im Internet mit den richtigen Suchbegriffen gefunden werden wollen.

Suchmaschinen wie Google arbeiten mit über 100 Algorithmen, um die Vielzahl der Webseiten im Internet zu identifizieren, zu klassifizieren und dann in eine Suchergebnis-Reihenfolge zu bringen, die für den Nutzer das beste Erlebnis bietet. Je relevanter das Suchergebnis, desto weiter steht es oben in der Liste. Da ist es klar, dass großer Wettbewerb um die begehrten ersten Plätze herrscht. Denn über 90% der Klicks erhalten die ersten 3 Suchergebnisse.

German Web Awards – Deutschlands größer Agenturpreis

Die German Web Awards werden seit Jahren an Agenturen vergeben, die maßgebliche Arbeit im Onlinegeschäft leisten. Dabei wird eine ganze Reihe unterschiedlicher Kriterien angewendet. Umso interessanter ist, dass eine kleine SEO-Agentur aus Norddeutschland nun zu den Gewinnern der German Web Awards 23 zählt. SEO läuft in vielen Marketingagenturen als Nebengeschäft mit. Bei Seoholics ist es der Hauptzweig. „Wenn ich ein tolles Produkt anbiete, aber kein Mensch findet mich im Internet, dann verkaufe ich auch nichts“, sagt Thomas Hintz, einer der Geschäftsführer von Seoholics. Daher fokussieren Seoholics – wie der Name schon andeutet – auf die Arbeit mit der Suchmaschinenoptimierung.

Seo ist vielseitig – Linkaufbau allein reicht schon lange nicht mehr

Ein Grund, warum Seoholics den Preis bekommen haben: Sie haben verstanden, dass SEO sehr viel mehr ist, als ein paar Links zu setzen und auf das Beste zu hoffen. „Wir erarbeiten mit unseren Kunden ganzheitliche Strategien. Dabei verlassen wir uns auf unsere Erfahrung und auf die Mission, das Erlebnis für die Nutzer einer Website zu optimieren“, erklärt Marcel Christen und fügt hinzu, „denn darauf kommt es am Ende an. Google versucht schon lange, das beste Erlebnis für den Nutzer zu bieten. Das führt dazu, dass Seiten, die sich nicht an die Bedürfnisse von Nutzern anpassen, irgendwann aus den Rankings verschwinden.“

Dieser Gewinn ist besonders

Bemerkenswert ist die Preisverleihung an Seoholics auch deswegen, weil die Agentur im Vergleich zu den üblichen Gewinnern verhältnismäßig klein ist. Gerade einmal 10 Mitarbeiter zählen die Geschäftsführer Marcel Christen und Thomas Hintz – sich selbst dabei schon eingerechnet. „Ich verschone Sie jetzt mit dem abgenutzten Spruch über die Familie, die wir hier am Arbeitsplatz sind“, erzählt Thomas Hintz grinsend. Da SEO mittlerweile aus sehr vielen Teilgebieten besteht, haben sich die beiden über einen Zeitraum von mehr als 10 Jahren ein Team von Expertinnen und Experten für alle notwendigen Bereiche aufgebaut. So gehören zum Team unter anderem Datenbankspezialisten genauso wie eine Webdesignerin und mehrere E-Commerce Kaufleute. „Das war notwendig, da es für SEO keinen richtigen Ausbildungsberuf gibt, so haben wir einfach selbst ausgebildet“ erklärt Hintz. „Zum Glück haben wir in den letzten Jahren sehr viel Erfahrung gesammelt. In der Zeit konnten wir schon über 250 Kunden zufriedenstellen.“

Seoholics sind Überzeugungstäter

Ein weiterer Erfolgsfaktor ist, dass Seoholics nur Projekte annehmen, von denen sie selbst überzeugt sind. „Nur, wenn wir auf ein Thema selbst wirklich Bock haben, können wir es als Full-Service-Agentur auch glaubwürdig nach außen verkaufen“, berichtet Marcel Christen.

Strenge Bewertung

Für die German Web Awards wurden zahlreiche Kriterien abgefragt. Dazu zählt die Kundenzufriedenheit. „Hier mussten wir uns glücklicherweise keine Sorgen machen“, freut sich Marcel Christen. Die Kundenzufriedenheit leitet sich unter anderem aus dem nächsten Kriterium ab: Erfolg der Projekte.

3 Projekte mussten alle Bewerber einreichen. Bei Seoholics waren das drei Shopseiten, die die Agentur seit einiger Zeit begleitet. Bei einem der Projekte konnten sie eine Verzehnfachung des Umsatzes erreichen. So ein beeindruckendes Ergebnis hat nicht nur die Kunden sehr glücklich gemacht, sondern auch die Juroren überzeugt.

Doch die Erfolge der Agentur allein reichen nicht aus für einen Sieg: Da es ein Digital-Award ist, wurde natürlich auch das Design der Firmenwebsite überprüft. Als SEO-Urgestein können sich Seoholics auch hier sehen lassen. Nicht zuletzt stellten die Juroren auch das psychologische Know-how der Bewerber auf den Prüfstand. Nach der Sichtung aller Daten war es klar: Seoholics dürfen sich zu den 40 diesjährigen Gewinnern zählen. Am Ende überzeugte das Gesamtpaket nicht nur die vielen Kunden von Seoholics, sondern auch die Juroren.

Marcel Christen und Thomas Hintz sind sehr glücklich über diese Auszeichnung. Sie und ihr Team nutzen sie als Ansporn, um auch in Zukunft das Beste für ihre Kunden herauszuholen.

Wir sind Seoholics. Bei uns steht die Sichtbarkeit Deiner Webseite im Fokus. Unser Ziel ist es, unsere Kunden auf die erste Seite der Google Suchergebnisse zu bringen, um dadurch die Präsenz zu stärken und die Zielgruppe zu erreichen. Wir sind ein Team mit hochqualifizierten SEO-Experten, die über langjährige Erfahrungen in der Suchmaschinenoptimierung verfügen. Mit den neusten Technologien optimieren wir deine Website für die relevanten Suchanfragen

