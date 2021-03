SEO Consulting – professionelle, individuelle Dienstleistung nach Maß

Moderne Suchmaschinenoptimierung steht für individuelles Consulting und genau abgestimmte Maßnahmen

Kein Unternehmen und keine Branche kann heute mehr auf eine professionelle Suchmaschinenoptimierung verzichten. Zu dominant ist das Internet geworden, das mit seinen vielen Möglichkeiten auch über das Smartphone ideale Bedingungen für jede Art von Recherche rund um die Uhr bietet. Wer heute ein Produkt oder eine Dienstleistung sucht, ist im Netz unterwegs. Dabei profitieren die Nutzer auch davon, über eine mobile Suche gleich noch zu einem Unternehmen oder Geschäft über das Navigationssystem geleitet zu werden. Dieser Fokus auf der Internetrecherche bedeutet, dass sich Unternehmen nur im Wettbewerb durchsetzen werden, wenn sie auf den ersten Plätzen der Suchmaschinen erscheinen. Darauf zielen individuell gestaltete SEO Maßnahmen ab.

SEO und regionale Sichtbarkeit

Sichtbarkeit im Netz heißt nicht nur, bei jeder einschlägigen Suche nach einem bestimmten Produkt oder einer bestimmten Dienstleistung ganz oben in den Suchergebnissen zu erscheinen. Häufig unterschätzt wird die Bedeutung der regionalen Sichtbarkeit im Netz. Nutzer, die in einer bestimmten Stadt oder in einer bestimmten Region nach einem Angebot gezielt suchen, finden ganz oben in den Suchergebnissen regional sichtbare Anbieter. Die regionale Sichtbarkeit ist bei der SEO so entscheidend, weil sie überdurchschnittlich oft beim Nutzer zu einer zielgerichteten Aktivität im Anschluss an die Recherche führt. Bei Regionalsuchen steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der Nutzer nach der Recherche direkt das Unternehmen oder den Dienstleister aufsucht oder kontaktiert. Das wiederum steigert die Wahrscheinlichkeit für einen zeitnah folgenden Vertragsschluss. Professionelles SEO Consulting schafft deshalb unbedingt die Grundlagen für die regionale Sichtbarkeit der Unternehmen.

SEO und anspruchsvolle Texte

Wie kann regionale Sichtbarkeit erreicht werden? Moderne Suchmaschinen können guten von schlechtem Content unterscheiden. Zielführende SEO Maßnahmen und das Consulting sorgen deshalb für überzeugenden Content, zum Beispiel mit hochwertigen und gut lesbaren Texten. Manches Consulting in diesem Bereich bedient sich dabei journalistischer Expertise, um jederzeit und immer wieder überzeugende Texte zu gestalten. In Kombination mit Maßnahmen der technischen Suchmaschinenoptimierung, die genau auf die Bedürfnisse des jeweiligen Unternehmens abgestimmt sind, entsteht am Ende eine insgesamt überzeugende Suchmaschinenoptimierung. Modernes SEO Consulting gibt sich nicht mit Empfehlungen für bestimmte Keywords und einige ansprechende Fotos zufrieden. Vielmehr entwickelt es für jedes Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen, die für regionale und überregionale Sichtbarkeit sorgen.

PrimSEO – Online Profilmarketing und Online Medizinmarketing. PrimSEO setzt auf Content Marketing durch Online Pressemitteilungen. Die Zukunft der Suchmaschinenoptimierung (SEO) liegt im inhaltlichen Bereich. Nur wer hochwertige und einzigartige Inhalte zu bieten hat, wird auch in Zukunft eine Rolle in der organischen Suche bei Google & Co. spielen. Das Unternehmen ist ein autorisiertes Beratungsunternehmen im Förderprogramm go-digital – www.bmwi-go-digital.de

