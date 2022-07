Das Service Team B. Rögner ist in den Bereichen Galabau, Facility Management & Entrümpelung tätig.

Der Galabau-Betrieb Service Team B. Rögner aus Mülheim an der Ruhr bietet seinen Kunden vielfältige Services. Auf dem Gebiet des Garten- und Landschaftsbaus pflegen die Mitarbeiter des Unternehmens beispielsweise Grünflächen und Beete. Dazu gehört unter anderem das Rasenmähen sowie die Entfernung von Unkraut. Auf Wunsch helfen die Fachleute auch gerne dabei Gärten neu anzulegen oder umzugestalten. Der Rückschnitt von Hecken, Sträuchern und Bäumen wird ebenfalls angeboten. Gleiches gilt für Düngen und Bewässerung, Entfernung von Moos und Grünspan, Anlegen von Blumen- und Bienenwiesen sowie Mulchen und Vertikutieren von Rasenflächen.

Bäume können zudem auch gefällt werden und selbst Rodungen größerer Flächen sind möglich. Die Experten für Bäume sind des Weiteren in der Lage, auf Wunsch ein fachmännisches Baumkataster anzulegen. Über einen GPS-Tracker werden dabei die jeweiligen Bäume erfasst und genau kategorisiert. Im Zuge dessen werden wichtige Daten erhoben, wie der Stammdurchmesser, die Höhe der Bäume und der Kronendurchmesser. Die Beurteilung des Verkehrssicherheit-Status sowie das Erfassen von Krankheiten der Bäume werden ebenfalls angeboten.

Ein weiterer bedeutsamer Arbeitsbereich vom Service Team B. Rögner ist das Facility-Management. Im Zuge dessen übernehmen die Mitarbeiter für ihre Kunden im Ruhrgebiet vielfältige Aufgaben rund um den Betrieb und die Instandhaltung von Immobilien und zugehörigen Grundstücken. Die Fachmänner kümmern sich beispielsweise um Betrieb, Instandhaltung und Wartung von Heizungen und Lüftungsanlagen. Weitere Services des Mülheimer Unternehmens sind Pflege von Wegen, Plätzen und Grünanlagen, die gewissenhafte Spielplatzbetreuung und ein regelmäßiger Mülltonnennservice. Winterdienst wird auf Wunsch ebenfalls offeriert. Im Zuge dessen übernehmen die Profis unter anderem die Schneeräumung und Streuen von Salz oder anderen gewünschten Streumitteln.

Abgerundet wird das Portfolio vom Service Team B. Rögner durch Wohnungs- beziehungsweise Haushaltsauflösungen und Entrümpelungen. Die Spezialisten gehen mit geschultem Blick vor und übernehmen bei Bedarf auch Entsorgung und Endreinigung.

Noch mehr Informationen über den Galabau-Betrieb sowie die vielfältigen Leistungen aus den Bereichen Galabau, Baumfällung, Facility Management, Haushaltsauflösung und Entrümpelung finden sich auf der Firmenwebseite vom Service Team B. Rögner.

Der Galabau-Betrieb Service Team B. Rögner wurde am ersten August des Jahres 2002 von Bernd und Barbara Rögner in Mülheim an der Ruhr gegründet. Das Unternehmen startete zunächst mit nur einem weiteren Mitarbeiter. Inzwischen ist ein komplettes Team für die vielen Kunden im Einsatz. Zum Kundenkreis vom Service Team B. Rögner gehören sowohl Privathaushalte als auch Gewerbebetriebe. Das Unternehmen hat sich auf Aufgaben aus den Bereichen Garten- und Landschaftsbau, Baumfällungen, Facility Management und Haushaltsauflösung spezialisiert.

