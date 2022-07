service94 GmbH mit offener Kommunikation erfolgreich

Viele mittelständische Familienunternehmen treten noch immer zu defensiv in der Öffentlichkeit auf

Als mittelständisches Familienunternehmen setzt die auf Fundraising und Promotion spezialisierte service94 GmbH bereits seit Jahrzehnten erfolgreich auf eine offene Firmenkommunikation. Damit ist die service 94 Unternehmensgruppe eine Ausnahme im Bereich der mittelständischen Unternehmen. Die Stiftung Familienunternehmen spricht in diesem Zusammenhang von einer Diskrepanz zwischen öffentlicher Wahrnehmung und Wirklichkeit, da Mittelständler noch immer zu defensiv in der Öffentlichkeit auftreten. Sie sollten insbesondere gegenüber der jungen Generation deutlicher herausstellen, wie erfolgreich sie agieren, so die Stiftung.

Die service94 GmbH hat dies bereits früh erkannt und auf offene Kommunikation gesetzt. Inzwischen hat sich dies auch in den Wahrnehmung widergespiegelt. In einer Analyse von rund 34 Millionen Kundenstimmen aus sozialen Medien in Deutschland wurde die service94 GmbH aus Burgwedel bei Hannover in der Vergangenheit bereits als einzige auf Fundraising spezialisierte Agentur mit dem Prädikat “Deutschlands Beste” ausgezeichnet. Zudem hat sich die auf Fundraising spezialisierte Werbeagentur service94 GmbH den Spitzenplatz in der Kategorie “Werbe- und PR-Agenturen” unter Deutschlands begehrtesten Arbeitgebern gesichert. Zusammen mit dem IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung hatte das F.A.Z.-Institut auf der Suche nach den begehrtesten Arbeitgebern in Deutschland dazu 18.200 Unternehmen analysiert.

Vielfach zu Unrecht unterschätzt wird nach Angaben der Stiftung Familienunternehmen die wirtschaftliche Stärke von Hidden Champions. Sie stehen für knapp 60 Prozent der Arbeitsplätze in Deutschland und mehr als 50 Prozent des gesamten Umsatzes. Dennoch unterliegen sie aus Sicht der Bevölkerung gegenüber Konzernen in fast allen Bereichen: etwa beim Thema Profitabilität (zwölf versus 53 Prozent), Marktmacht (sieben versus 62 Prozent), weltweite Wettbewerbsfähigkeit (sechs versus 61 Prozent) und Krisensicherheit (zwölf versus 33 Prozent). Einer der Gründe dafür ist die Zurückhaltung in der Öffentlichkeitsarbeit. In Deutschland sind nach aktuellen Schätzungen 93,6 Prozent aller 3,6 Millionen Unternehmen Familienunternehmen.

Die im Bereich Mitgliederwerbung und Mitgliederverwaltung für Vereine und Verbände erfolgreich arbeitende Unternehmensgruppe service94 entwickelt Kampagnen für Non Profit Organisationen. Die festangestellten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen setzen die Informationsveranstaltungen dann in Absprache mit den Auftraggebern um. Die hohen Qualitätsstandards der service94 GmbH sind dabei die Grundlage des Erfolges.

Die service94 GmbH ist ein auf Sozialmarketing spezialisiertes Unternehmen in Burgwedel bei Hannover. Das Unternehmen berät und vertritt nationale und internationale Organisationen, Vereine und Verbände. Die Auftraggeber sind Non Profit Organisationen (NPO) mit vorrangig humanitärer, karitativer und ökologischer Zielsetzung. Für sie entwickelt die service94 GmbH im Bereich Mitgliederwerbung und Mitgliederverwaltung für Vereine innovative Marketingstrategien zur langfristigen Finanzierung und Verwaltung ihrer Aufgaben.

