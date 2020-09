Shenzhen Yuanmusen Technology Co., Ltd. stellt die neue Azarton Cam vor

Azarton Cam C1 ist einer adaptiven Kamera, die mit einem einzigartigen austauschbaren Kameramodul die kreative Freiheit der 110-Grad-Aufnahme mit der Präzision und Auflösung herkömmlicher Einlinsen-Aufnahmen verbindet.

Ab Anfang August 2020 haben interessierte Kunden die Möglichkeit, die Kamera Azarton Cam C1 auf der ganzen Welt und in den Azarton Online Stores zu kaufen. Dank 2,8 mm Brennweite,1/2,9″ CMOS-Sensor und 19201080 (1080p) Voll-HD ermöglicht sie den Content-Erstellern eine für eine Action-Kamera bisher unerreichte Bildqualität und einen bisher unerreichten Dynamikumfang. Die Action-Kamera verfügt zudem über die bereits bekannte FlowState-Stabilisierung.

Einen Überblick über die Azarton Cam Online-Shop rund um den Globus finden Sie auf der Azarton Cam Website https://azartoncam.com.

Wenn diese 17 Euro Überwachungskamera Ihnen bekannt vorkommt, haben Sie Recht. Diese billige Kamera, die Azarton Cam C1 genannt wird, ist dem Smart Alarm sehr ähnlich. Der Alarm kostete aber 200-300 Euro. Das ist zwar erschwinglich, aber 10-15 Mal so teuer.

Nochmals, hier sind die Dinge, die Sie mit Ihrem 17-Euro-Kauf erhalten:

-1080P-Full-HD -Auflösung

-2,8 mm Brennweite

-1/2,9″ CMOS-Sensor

-19201080 (1080p) Voll-HD

-Bilder

-Sprachunterstützung für Alexa und Google Assistant

-IFTTT-Integration

-Bewegungswarnungen

-Schalldetektion mit Rauch- und Kohlenmonoxid-Alarm

-Personenwarnungen

-Bereich für Bewegungserkennung

-7-tägige Speicherung in der Wolke (bewegungs- und tonalarmbasiert)

-microSD-Kartensteckplatz (microSD-Karte separat erhältlich)

-110-Weitwinkelobjektiv

-Verstellbarer, magnetischer Sockel

-Nachtsicht

-Zweiwege-Audio über einen eingebauten Lautsprecher und ein Mikrofon

-Zeitraffer

-Mehrere Kameras verbinden

-Erste Hilfe

-Mit pelzigen Freunden sprechen

-2-Wege-Audio

Das sind also eine Menge Funktionen. Kostenlos, mit Ausnahme der microSD, die Sie kaufen müssten, wenn Sie den lokalen Speicherweg gehen wollen.

Die Azarton Cam C1 ist nicht das einzige Gerät da draußen mit diesen Dingen, aber sie ist eine der wenigen Kameras mit all diesen Dingen. Sie ist DIY-Heimsicherheit vom Feinsten. Sie funktioniert gut mit minimalem Aufwand und minimalen Kosten.

Unglaubliche Erkennungs-Empfindlichkeit

Erhalten Sie eine Benachrichtigung, wenn eine Bewegung oder ein Ton erkannt wurde, und sehen Sie einen Videoclip der Aktion, damit Sie nichts verpassen. Videoclips werden 7 Tage lang kostenlos in der Cloudspeicher gespeichert.

Erhöhen oder verringern Sie die Bewegungs- und Tonempfindlichkeitseinstellungen, um Ihr Erlebnis zu personalisieren. Legen Sie Bewegungserkennungsbereiche fest, damit Sie Ereignisse nur dann erfassen, wenn sie in dem von Ihnen gewählten Bereich stattfinden.

Auf CO2- und Rauchalarme achten

Der fortschrittliche Algorithmus von Azarton Cam C1 erkennt die einzigartigen Klangmuster von Rauchmeldern und Kohlenmonoxidmonitoren. Wenn eines von beiden erkannt wird, können Sie wählen, ob Sie eine Benachrichtigung direkt auf Ihr Telefon erhalten möchten, damit Sie schnell handeln können.

Einzigartiges, flexibles Design

Das innovative Design ermöglicht es Ihrer Azarton Cam C1, in jede Richtung zu zeigen. Verwenden Sie die mitgelieferte Metallplatte und das Klebeband mit dem Magnetfuß Ihrer Kamera, um sie überall zu befestigen – es sind keine Schrauben erforderlich.

2-Wege-Audio

Verwenden Sie den eingebauten Lautsprecher und das Mikrofon, um Ihren Lieben, pelzigen Freunden oder Besuchern zuzuhören und mit ihnen zu sprechen.

Installation der Azarton Cam C1

Die Konfiguration der Azarton Cam C1 dauerte weniger als fünf Minuten. Laden Sie die Azarton Cam C1 App für Android oder iPhone herunter und erstellen Sie ein neues Konto. Schließen Sie Ihre Kamera an. Ihr Sockel kann auf jeder flachen Oberfläche in Reichweite einer Steckdose stehen. Wenn Sie die Kamera an einer Wand befestigen möchten, ist auch Montagematerial im Lieferumfang enthalten.

Die Azarton-App ist das Zuhause für alle Ihre Azarton-Kameras. Verwenden Sie Ihre Azarton Cam, um Tag und Nacht 1080p Full-HD-Videos live zu streamen, über den eingebauten Lautsprecher und das Mikrofon zuzuhören und zu sprechen, sich benachrichtigen zu lassen, wenn eine Bewegung oder ein Ton erkannt wird, Videos direkt auf Ihr Telefon aufzunehmen oder eine microSD-Karte hinzuzufügen, um kontinuierlich Zeitabläufe aufzuzeichnen und festzuhalten. Sehen Sie sich Ereignisvideos, 12-Sekunden-Clips, die durch Bewegung oder Ton ausgelöst werden, auf der Seite Ereignisse an. Diese Videos werden 7 Tage lang ohne Aufpreis sicher in der Wolke gespeichert.

Schlussfolgerungen

Trotz ihrer geringen Größe und ihres günstigen Preises bietet die Azarton Cam C1eine Fülle von Funktionen, darunter Motion Tracking, Zweiwege-Audio, kostenlose Cloudspeicherung und einen microSD-Kartensteckplatz zur lokalen Speicherung Ihrer Videos und zur Ermöglichung einer kontinuierlichen Aufzeichnung. Tag und Nacht ist das 1080p-Video scharf, mit minimaler Verzerrung, und die Zweiwege-Audiokommunikation ist sauber und ausreichend laut. Sie erhalten keine Interoperabilität mit anderen Smart-Geräten oder Unterstützung für IFTTT, aber angesichts des Preises der Kamera von 17 Euro kann man sich kaum beschweren.

Wir sind ein leidenschaftliches Team von Smart Home Experten und KI-Gurus. Wir bieten Ihnen innovative Smart Home Produkte und Dienstleistungen. Wir sind bestrebt, eine ganz neue Art der Kommunikation zu Hause zu schaffen, Einheit zu verbreiten und Bindungen zu stärken. Wir glauben,dass die Zukunft verbunden und intelligent ist. Mit KI und Technologie bereichert Azarton das Leben der Menschen und macht großartige Technologie für jeden zugänglich.

Kontakt

Shenzhen Yuanmusen Technology Co., Ltd.

Björn Götze

Götze – Südstraße 11

53842 Troisdorf

+4915147050657

support@azarton.de

https://azartoncam.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.