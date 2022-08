Shokz: Mit dem Lieblingslied ins kalte Nass!

Shokz setzt mit seiner innovativen Knochenschall-Technologie neue Maßstäbe für Sportkopfhörer – an Land ebenso wie unter Wasser. Denn mit dem OpenSwim ist es jetzt möglich, den persönlichen Soundtrack mit ins kühle Nass zu nehmen, sogar beim Tauchen. Fans des Wassersports profitieren dabei gleich doppelt: Einerseits durch die hervorragende Klangqualität, andererseits dadurch, dass die Ohren frei bleiben und die Umgebung im Schwimmbad oder am Strand jederzeit hörbar bleibt.

Austin, Texas 9. August 2022 – Die Sehnsucht nach einer Abkühlung an heißen Sommertagen zieht uns regelmäßig in die Schwimmbäder oder an die Strände. Ob Planschen, Baden gehen oder Bahnen schwimmen: Bewegung im Wasser ist gut für die eigene Fitness, akustisch aber vor allem bestimmt durch den Umgebungslärm. Damit genau das sich ändert, macht Shokz die Lieblings-Unterhaltung mit dem IP68zertifizierten OpenSwim endlich vollständig wassertauglich. So genießen passionierte Wasserratten ihre Playlists oder Podcasts auch beim Schwimmen und sogar beim Tauchen mit bis zu zwei Meter Tiefe.

Ungestört und trotzdem voll dabei

Dank patentierter Knochenschalltechnologie (PremiumPitch™ 2.0) muss man sich nicht mehr entscheiden, ob man Musik hören oder seine Umgebung wahrnehmen will. Der Shokz OpenSwim transportiert den Schall im Gegensatz zu anderen Kopfhörern über die Wangenknochen und lässt die Ohren frei für Wichtigeres. Ob es nun die Bademeister, die eigenen Kinder oder andere Gäste sind: Ohne störende Stöpsel hat man immer zwei offene Ohren für seine Umgebung und nimmt weiter am Geschehen teil.

Ausdauer für echte Wasserratten

Weil Funktechnologien wie Bluetooth® im Wasser schnell an ihre Grenzen stoßen, setzt Shokz auf einen integrierten MP3 Player, um lästiges Stottern oder Aussetzen der Musik zu vermeiden. Der OpenSwim bietet Speicherplatz für bis zu 1.200 Songs und bis zu acht Stunden Akkulaufzeit, also mehr als genug Ausdauer selbst für die größten Wasserratten.

Motivationsmusik für Schwimmer

Beim Training hat man die persönliche Motivations-Playlist dabei – denn ohne die wäre für Viele das tägliche Workout nicht denkbar. Und was beim Joggen oder im Fitnessstudio längst Normalität ist, bringt der OpenSwim jetzt ins Wasser. Mit ihm haben ambitionierte Schwimmer endlich auch einen echten Trainings-Begleiter, der dank Titanbügel und ergonomischer Form fest und bequem sitzt, ohne zu rutschen – selbst beim Rutschen.

Auf den Geschmack gekommen?

Als einziger vom DLV (Deutscher Leichtathletik-Verband) empfohlener Sportkopfhörer-Hersteller ist Shokz natürlich auf der Berlin Marathon Expo (vom 22.09. bis 24.09.2022, ehemaliger Flughafen Tempelhof in Berlin) vor Ort. Hierzu erhalten Sie in den kommenden Wochen noch eine Einladung.

Nicht da? Kein Problem. Sie können die Knochenschall-Kopfhörer von Shokz natürlich jederzeit ausprobieren. Sprechen Sie uns gerne darauf an.

Preis und Verfügbarkeit des OpenSwim

Die Kopfhörer und Headsets von Shokz sind im ausgesuchten Fachhandel sowie im Onlinehandel und im Webshop auf de.shokz.com erhältlich. Inklusive sind zwei Jahre Garantie sowie 30 Tage Erstattungs- und Umtauschrecht. Die unverbindliche Preisempfehlung des OpenSwim liegt bei 159,95 EUR inklusive Mehrwertsteuer.

Über Shokz

Seit der Gründung im Jahr 2011 hat Shokz das Leben der Menschen verbessert und verändert mit der einzigartigen Bone-Conduction-Technologie die Art und Weise, wie wir hören. Die preisgekrönten Shokz-Kopfhörer bieten dank einer Reihe von patentierten Audiotechnologien und ihrem offenen Design erstklassigen Stereoklang und versprechen ein Höchstmaß an Sicherheit und Komfort.

Für Shokz stehen Innovationen und die Umgebungswahrnehmung im Fokus. Die Marke hat sich dem sicheren Lauf-Sport verschrieben und ist offizieller Kopfhörer-Partner des England Athletics Verbands. Kopfhörer mit Bone-Conduction-Technologie zudem die einzigen Kopfhörer, die nach den UK Athletics Wettkampfregeln für alle Straßenläufe zugelassen sind. Mehr Informationen auf: de.shokz.com

Pressemeldung von Shokz LLC, 3200 Gracie Kiltz Ln, Austin, TX, 78758-3002, United States, versendet durch rtfm GmbH, Flößaustraße 90, 90763 Fürth, Amtsgericht Fürth, HRB15770, USt-ID: DE308359421, Geschäftsführer: Frank Mischkowski.

