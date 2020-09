Sicherer und unbeschwerter Winterurlaub im Excelsior Dolomites Life Resort

IHR WOHLBEFINDEN LIEGT UNS AM HERZEN.

Liebe Gäste, in Abstimmung mit den regionalen und nationalen Gesundheits- und Hygienevorschriften, haben wir zahlreiche Maßnahmen und Vorkehrungen getroffen, um Ihnen einen sicheren Urlaub garantieren zu können.

Unkomplizierte und sichere Buchung:

Wir garantieren Ihnen einen sicheren Sommerurlaub und eine unkomplizierte Buchung, denn Sie können Ihren Aufenthalt bis 5 Tagen vor Anreise kostenlos umbuchen oder stornieren (gilt für alle Aufenthalte bis 18.10.2020).

Hygiene im Resort und in den Zimmern:

Hygiene und Sauberkeit gehören seit jeher zu unseren Qualitätsversprechen und hatten schon immer oberste Priorität. Um sowohl Ihre Gesundheit als auch die unserer Mitarbeiter zu garantieren, haben wir die Hygienevorkehrungen nochmals intensiviert.

Unsere Mitarbeiter werden in regelmäßigen Abständen getestet und auf das richtige Verhalten im Umgang mit den Sicherheitsmaßnahmen geschult.

Vor jeder Anreise eines neuen Gastes werden unsere Zimmer gründlich gereinigt und desinfiziert. Ebenso werden alle Gemeinschaftsräume kontinuierlich desinfiziert. Hierzu haben wir uns mit speziellen Raumluftdesinfektionsgeräten der Firma “Swiss Hygiene Technologies” ausgesattet, die unsere Räumlichkeiten innerhalb kürzester Zeit auf eine natürliche und umweltfreundliche Art reinigen und desinifizieren, sowie alle Oberflächen neutralisieren. An verschiedenen Stellen des Resorts stellen wir Desinfektionsmittelspender bereit.

Check-In:

Um Wartezeiten an der Rezeption zu vermeiden und in aller Sicherheit in den Urlaub zu starten, bieten wir die Möglichkeit des Online Check-In an.

Wir bitten Sie, eigene Masken mitzubringen.

Gourmetpension:

Von 07.30 bis 11.00 Uhr: Reichhaltiges Frühstücksbuffet mit allem, was Lust auf einen aktiven Urlaubstag macht – herzhaft, süß, traditionell & vital

Von 13.00 bis 14.30 Uhr: Leichtes Mittagessen mit einer Vor- und Hauptspeise, frische Salatvariationen und süße Verführungen vom Buffet. Auf Vorbestellung bieten wir gerne Lunchpakete an

Von 15.00 bis 17.00 Uhr: Nachmittagsjause mit frisch gebackenem Kuchen, Obst, Tee und verschiedenen Säften

Von 19.15 bis 21.00 Uhr: 4-Gänge-Gourmetmenü nach Wahl, am Tisch serviert – auch vegetarisch, vegan, glutenfrei, kalorienarm (Sonderwünsche und Allergien werden gerne berücksichtigt)

Morgens und mittags Live-Cooking

Wechselnde Themenabende

In den Spa Lounges finden Sie über den Tag erfrischende alkoholfreie Getränke, knackige Südtiroler Äpfel und Trockenobst

Gerne bieten wir auch Zimmerservice gegen folgende Aufpreise an (einmalig pro Service):

Getränke: 2,50 EUR, Frühstück: 6,00 EUR, Abendessen: 15,00 EUR

Unsere Sommerküche steht ganz im Zeichen der Regionalität, Nachhaltigkeit, sowie der ladinischen und mediterranen Tradition. Auf diesem Weg wollen wir die Produzenten und Bauern der Region unterstützen und Ihnen als unser Gast allerlei Düfte und Aromen unserer Landschaften schmackhaft machen.

Um eine ausschließlich frische, gesunde und qualitativ hochwertige Verarbeitung der Lebensmittel und Produkte zu garantieren, werden wir unser kulinarisches Angebot reduzieren. Wir bedanken uns im Voraus für das Verständnis und entschuldigen und für eventuelle Wartezeiten, die dadurch zustande kommen könnten.

Im Restaurant werden die vorgeschriebenen Sicherheitsabstände zwischen den Tischen eingehalten und die Räumlichkeiten regelmäßig belüftet.

Unsere Service-Mitarbeiter tragen einen Mundschutz.

Erlebnisse und Aktivitäten im Winter:

Wir bieten mehrmals wöchentlich geführte Scheeschuhwanderungen, Rodelausflüge, Skisafaris und Gaudiskirennen für alle Altersklassen mit unseren Guides Paolo und Otto, sowie mit der Familie Call an. Die Wanderungen und Ausflüge finden in kleinen Gruppen statt, um den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand gewährleisten zu können.

Gerne stellen wir Wanderstöcke, Schneeschuhe und Rucksäcke zur Verfügung, die jeweils vor dem Gebrauch desinfiziert werden.

Ebenso dürfen Sie sich auf ein abwechslungsreiches Sport- und Gymnastikprogramm mit unserer Fitness-Trainerin Marta freuen, wobei die Workouts in kleinen Gruppen abgehalten werden.

Ski In, Ski Out:

Bei uns sind Sie die Ersten, die die Pisten erobern, denn unser Excelsior Resort ist nur einen Steinwurf von der Skipiste entfernt. Das heißt, dass Sie vom neuen Skiraum ebenerdig und direkt in die 119 Pistenkilometer des Kronplatz einsteigen können. Der Kronplatz ist direkt mit weiteren 40 Pistenkilometern der bekannten Sellaronda verbunden. In unserem Skiraum stellen wir beheizte Schuhwärmer und ein Schließfach für jedes Zimmer bereit. Auf Vormerkung können Sie private Skistunden mit unserem hauseigenen Skilehrer absolvieren. Gerne können Sie zudem Ihren Skipass direkt an unserer Rezeption erwerben.

Das Skigebiet Kronplatz hat für Sie alles nach höchsten Hygienestandards vorbereitet und die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen in den Aufstiegsanlagen und auf den Pisten getroffen, sodass Ihrem unbeschwerten Skiurlaub nichts im Wege steht.

Spa und Wellness:

In unserem Beautyschloss Castello di Dolasilla bieten wir eine Vielzahl an verschiedenen Treatments und Massagen an.

Neben unseren Außenpools, sind auch unsere Saunen, unser Indoor-Pool und Indoor-Whirlpool geöffnet. Somit steht Ihnen unsere gesamte Wellnessoase auf 2.500 m² zur Verfügung.

Ebenso steht unser Technogym-Fitnesscenter ganztägig zur Verfügung.

In allen Bereichen achten wir strengstens darauf, alle Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen zu beachten.

Einige unserer Zimmer und Suiten verfügen über private Saunen und Whirlpools.

Wir freuen uns, Sie in unserem Haus begrüßen zu dürfen

Ihre Familie Call

Südtirol-Urlaub de luxe – im Dolomiten-Hotel Excelsior****

Unser Dolomites Life Resort Excelsior**** zählt zu den beliebtesten Hotels in den Dolomiten. Wir sind stolz auf die so positiven Bewertungen und bedanken uns herzlich für dieses Feedback. Lassen Sie sich doch auch von unserem fabelhaft aufmerksamen Service und das überzeigenden Hotelangebot begeistern!

