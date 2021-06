Sichler Haushaltsgeräte 2in1-Deckenventilator & LED-Lampe

Mit Fernbedienung für eine frische Brise plus Leuchte für die Abendstunden

– Dreht mit bis zu 181 Umdrehungen pro Minute

– Vor- und Rückwärtslauf für Sommer- und Winterbetrieb

– Lichtfarbe warmweiß oder weiß wählbar

– Ausschalt-Timer mit bis zu 8 Stunden Laufzeit

– Geräuscharmer bürstenloser DC-Motor

– Deckenventilator mit Fernbedienung

Ein Stück karibisches Flair in der Wohnung: Der Deckenventilator sorgt schnell und vor allem leise für ein angenehmes Lüftchen. Gleichzeitig verbessert er das Raumklima. Und neigt sich der Tag dem Ende zu, sorgt die integrierte LED-Lampe für die nötige Beleuchtung.

Mit Sommer- und Winterbetrieb: An Sommertagen läuft der Ventilator von Sichler Haushaltsgeräte für eine frische Brise ganz regulär vorwärts. Und an kalten Tagen verteilt er im Rückwärtsgang warme Heizungsluft im ganzen Raum!

Komfortabel zu bedienen: Alle Einstellungen lassen sich bequem per Fernbedienung steuern: Man kann 5 Geschwindigkeitsstufen auswählen, das Licht ein- und ausschalten uns sogar wählen, ob es warmweiß oder weiß leuchten soll. Zudem lässt sich der Ventilator per Timer auch selbstständig ausschalten.

Ausdauernder Motor: Bürstenlos und somit ohne schleifende Kontakte ist er besonders leise und verschleißarm. So hat man extra lange Freude am Ventilator!

– Deckenventilator mit 3 Flügeln und Beleuchtung

– 5 Geschwindigkeitsstufen: bis 181 Umdrehungen/Min.

– Vor- und Rückwärtslauf: für Sommer- und Winterbetrieb

– Helles LED-Licht zuschaltbar: 1.000 Lumen

– Lichtfarbe 3-stufig wählbar: 3000 / 4000 K (warmweiß) oder 6000 K (weiß)

– Ausschalt-Timer: 1, 4 oder 8 Stunden Laufzeit

– Bürstenloser Motor: verschleißarm und leise (40 dB)

– Farbe Halterung: messing, Rotorblätter: schwarz

– Leistungsaufnahme im Betrieb: 52 Watt, Stand-by: 0,5 Watt

– Stromversorgung Ventilator: 230 Volt (Direktanschuss an 3-adrige Stromleitung), Fernbedienung: 1 Batterie Typ A23 (bitte dazu bestellen)

– Maße (Ø x H): 132 x 45 cm, Gewicht: ca. 7 kg

– Deckenventilator inklusive Fernbedienung, Montagematerial und deutscher Anleitung

– EAN:4022107366274

Preis: 199,99 EUR

Bestell-Nr. NX-6423-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX6423-3033.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/VTBpmYti

Die PEARL. GmbH aus Baden-Württemberg ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech- und Lifestyle-Produkten. In Deutschland werden rund 400 Mitarbeiter*innen beschäftigt, darunter etwa 20 Auszubildende in unterschiedlichen Ausbildungsberufen.

Mit ca. 20 Millionen Kundinnen und Kunden, über 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich, der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Niedersachsen und Hessen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Über 100.000 Europaletten Lagerkapazität in sechs Logistikzentren gewährleisten höchstmögliche Warenverfügbarkeit.

Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und das Teleshopping-Unternehmen Pearl.tv mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch.

In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte mit über 100 bekannte Marken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE oder ELESION. Darunter zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby- Freizeit- und Funprodukte.

Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat die PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

Kontakt

PEARL. GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-417

presse@pearl.de

http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.