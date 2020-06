Sichler Haushaltsgeräte 3-stufiger Design-Turmventilator

Mit Stil für frischen Wind sorgen

– Für Räume bis ca. 20 m² geeignet

– 3 Geschwindigkeits-Stufen

– Zuschaltbarer Ionisator gegen Gerüche

– Ausschalt-Timer für bis zu 12 Stunden Laufzeit

Ideal für frischen Wind in den Räumen: Einfach den Design-Ventilator auf gewünschter Stufe einschalten und schon umgibt einen eine angenehme bis kräftige Luftbrise – ganz nach eigenem Geschmack!

Die Brise im ganzen Raum genießen und dazu die Oszillation anschalten. Der Ventilator schwenkt abwechselnd von einer Seite zur anderen. Dadurch erreicht der Luftstrom jedes Eck des Raumes.

Luft-Verunreinigungen bekämpfen: Per Ionisator wird die Luft mit negativ geladenen Ionen bereichert. Diese wirken effektiv gegen Zigarettenqualm und andere Gerüche. Aber auch gegen Bakterien, Pilze und mehr!

Läuft wie und solange man möchte: Der Ventilator von Sichler Haushaltsgeräte lässt sich ganz nach Bedarf ein und ausschalten. Das Wunsch-Programm kann man auch per Fernbedienung bequem vom Sofa auswählen. Und zum automatischen Ausschalten stellt man einfach den Timer mit bis zu 12 Stunden Laufzeit ein.

– LCD-Display: zeigt Raumtemperatur, Modus und Laufzeit

– Einfache Bedienung direkt am Ventilator über 6 Tasten

– Auch per Fernbedienung steuerbar

– Maximaler Volumenstrom: 13,4 m³/Min.

– Serviceverhältnis: 0,29 (m³/Min.)/Watt

– Ventilator-Schallleistungspegel 59,2 dB(A)

– Maximale Luftgeschwindigkeit 2,37 m/s

– Leistungsaufnahme im Betrieb: 60 Watt, im Stand-by-Modus: 1,6 Watt

– Robustes Gehäuse mit Schutzgitter

– Sicherer Stand durch großflächigen Standfuß: 32 x 32 cm

– Stromversorgung Ventilator: 230 Volt (Eurostecker), Fernbedienung: Knopfzelle Typ CR2025

– Höhe: 120 cm, Gewicht: ca. 3,5 kg

– Turm-Ventilator VT-380 inklusive 2-teiligem Standfuß, Fernbedienung mit Knopfzelle und deutscher Anleitung

Preis: 109,95 EUR

Bestell-Nr. NX-6369-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX6369-3033.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/uBBpGgp1

