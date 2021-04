Sichler Haushaltsgeräte Kabelloses 2in1-Dampfbügeleisen

Die Kleidung ohne störendes Stromkabel bügeln

– Zum Dampf- und Trockenbügeln geeignet

– Zusätzliche Dampfstoß-Funktion & stufenlose Temperatur-Einstellung

– Schnelles Aufheizen, bügelbereit nach 30 Sekunden

– Keramik-Bügelsohle mit Dampflöchern

– Dampfleistung: bis zu 40 g/min, Extra-Dampfstoß von 135 g/min

Einfach faltenfrei gebügelte Kleidung: Mit dem kompakten Bügeleisen glättet man schnell und einfach Hemden, Blusen, Hosen, Tischdecken, Stoffservietten u.v.m.

Wahlweise mit oder ohne Dampf bügelt man seine Textilien. Hartnäckigen Falten macht man mit einem zusätzlichen Extra-Dampfstoß den Garaus. Die Temperatur lässt sich über den Drehregler stufenlos für den jeweiligen Stoff einstellen.

Extraleichtes Bügeln: Dank Keramik-Sohle gleitet das Bügeleisen von Sichler Haushaltsgeräte ganz leicht und mühelos über jeden Stoff. So schont man auch empfindliche Gewebe.

Auch für hängende Textilien: Mit der vertikalen Dampf-Funktion glättet man auch Kleidungsstücke im Hängen ganz schnell und einfach – z.B. direkt auf dem Kleiderbügel. Ideal für Hosen, Blusen, Hemden, Vorhänge und Kleider.

Völlige Bewegungsfreiheit: Das Bügeleisen schnell an der Basis aufheizen. Dann nimmt man einfach den Sockel von dem 2in1-Bügeleisen ab und bügelt kurze Zeit völlig kabellos. Die Keramik-Sohle des aufgeheizten Bügeleisens speichert die Energie besonders effizient.

Praktische Extras: Dank Anti-Tropf-Funktion verhindert das Bügeleisen den Dampfaustritt bei zu niedrigen Temperaturen. Das eingebaute Anti-Kalk-System reduziert automatisch Kalkablagerungen und verlängert die Lebenszeit des Bügeleisens. Mit der Selbstreinigungs-Funktion entfernt man zudem Verunreinigungen und Kalk aus dem Wassertank.

