Sichler Haushaltsgeräte Kompakter Akku-Handstaubsauger BHS-510.ak

Für die schnelle Reinigung – leicht und mobil mit bis zu 20 Minuten Laufzeit

– Kabelloser Akku-Betrieb für absolute Bewegungsfreiheit

– Umweltschonend saugen ohne Beutel

– Auswaschbarer HEPA-Feinpartikelfilter gegen Feinstaub und Pollen

– Starke 6.000 Pa Saugleistung

– Besonders leise, leicht und kompakt: ideal als Autostaubsauger und auf Reisen

– Integrierter Akku mit 4.000 mAh für bis zu 20 Minuten Laufzeit – lädt per USB

Für den schnellen Einsatz zwischendurch: Etwas Staub, ein paar Krümel, Tierhaare u.v.m. – dafür muss es nicht immer der große Staubsauger sein. Mit dem kompakten Akku-Handstaubsauger von Sichler Haushaltsgeräte rückt man dem Schmutz fix zu Leibe.

Schont den Geldbeutel: So spart man sich kostspieliges Nachkaufen und umständliche Entsorgung! Der Staubbehälter mit waschbarem HEPA-Filter befreit einen vom lästigen Beutelwechseln. Einfach den Sauger öffnen, den Staubbehälter leeren – fertig!

Bewegungsfreiheit genießen: Dank Akku-Betrieb saugt man ohne störendes Kabel. So erreicht man flexibel Polster, Fugen, Oberflächen und Böden. Dabei liegt der kompakte Staubsauger bequem in der Hand.

Ein nützlicher Helfer nicht nur im Haus: Auch zur Pflege des Autos ist der clevere Sauger ideal! Oder man platziert ihn im Wohnmobil oder Wohnwagen für den nächsten Camping-Urlaub!

– Ideal für Haus, Auto, Wohnmobil, Camping & Co.

– Absolute Bewegungsfreiheit dank kabellosem Akku-Betrieb

– 2 austauschbare Aufsätze: Fugenaufsatz und Bürstenaufsatz

– Extrem leicht und kompakt

– Schnell und einfach zu reinigen: abnehmbares Kunststoffgehäuse, auswaschbarer HEPA-Filter

– HEPA-Filter: filtert 85 % des im Staub enthaltenen Feinstaubs sowie Pollen etc. heraus, ideal für Allergiker

– Volumen des Staubbehälters: 214 ml

– Starke 6 kPa Saugleistung

– Leistung: 120 Watt

– Lautstärke: 65 – 70 dB

– Stromversorgung: Li-Ion-Akku mit 4.000 mAh für bis zu 20 Minuten Laufzeit, lädt per USB

– Maße: 36,8 x 3,5 x 6,5 cm, Gewicht: 475 g

– Handstaubsauger BHS-510.ak inklusive Fugendüse, Bürstenaufsatz, USB-Ladekabel und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107394918

Sichler Haushaltsgeräte 2er-Set HEPA-Ersatzfilter für Kompakt-Handstaubsauger BHS-510.ak

Im Handumdrehen ersetzt: für die stets beste Funktion des Staubsaugers

– Filtert 85 % des im Staub enthaltenen Feinstaubs

– Einfacher Austausch

– Auswaschbar für stets reine Abluft

– Ideal als Ersatz und Reserve

Für Saugleistung wie am ersten Tag: Im Handumdrehen ersetzt man den verstaubten HEPA-Filter. Schon saugt der kompakte Handstaubsauger wieder wie am ersten Tag – ohne dass auch nur ein Staubkrümel dem Staubbehälter entkommt.

– 2er-Set Ersatzfilter für Kompakt-Handstaubsauger BHS-510.ak

– HEPA-Feinpartikelfilter: filtert 85 % des im Staub enthaltenen Feinstaubs sowie Pollen etc. heraus, ideal für Allergiker

– EAN: 4022107394925

