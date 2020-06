Sichler Haushaltsgeräte Mini-Akku-Luftkühler LW-100

Dank Akku jederzeit und überall eine kühle Brise

– 3 Geschwindigkeits-Stufen und Wechselwind-Modus

– Luftkühler-Funktion mit Verdunstungs-Kälte

– Akku für bis zu 5 Stunden Laufzeit

– Trageriemen zum bequemen Mitnehmen

– Mini Luftkühler für Büro & Schlafzimmer

– Mini-Verdunstungsluftkühler mit LED-Licht

Angenehme Brise an heißen Sommertagen: Jederzeit genießt man jetzt ein erfrischendes Lüftchen – ob am PC oder mit hochgelegten Füßen auf der Couch. Per Luftbefeuchtungs-Funktion wirkt der kühle, feuchte Wind auf der Haut immer wie eine frische Meeresbrise!

Wind nach eigenem Geschmack: Man kann aus 3 Geschwindigkeits-Stufen wählen und auf Wunsch lässt sich der Wind sogar im Wechsel wehen, mit je 10 Sekunden Wind und 5 Sekunden Pause.

Überall dabei und jederzeit einsetzbar: Dank Trageriemen nimmt man den Luftkühler von Sichler Haushaltsgeräte bequem überall hin mit. Und per Akku genießt man die frische Brise bis zu 5 Stunden lang, auch wenn keine Steckdose verfügbar ist.

Spendet sogar dank zwei weißen LEDs im Gehäuse dezent Licht. Diese lassen sich bei Bedarf einfach einschalten – auch ohne laufendem Ventilator.

– Ventilator mit 3 Geschwindigkeits-Stufen

– Luftkühler-Funktion: Verdunstungs-Kälte durch befeuchtbare Plättchen, austauschbar

– Wechselwind-Modus: Lüfter schaltet nach 10 Sekunden Betrieb für 5 Sekunden aus

– Vertikaler Luftstrom über Luftlamellen manuell einstellbar

– Zuschaltbares Nachtlicht: zwei weiße LEDs im Gehäuse

– Einfache Bedienung über zwei Tasten für Geschwindigkeit/aus und Modus/Nachtlicht

– 3 LEDs für Geschwindigkeits- und Modus-Anzeige

– Trageriemen zum bequemen Mitnehmen

– Stromversorgung: integrierter Li-Ion-Akku mit 1.200 mAh für bis zu 5 Stunden Laufzeit, lädt per USB (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Farbe: weiß und schwarz

– Maße: 13,2 x 12,7 x 12 cm, Gewicht: 470 g

– Tisch-Luftkühler LW-100 inklusive USB-Ladekabel, Flasche und deutscher Anleitung

Preis: 22,95 EUR

Bestell-Nr. NX-6465-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX6465-3033.shtml

Auch im 2-er und 4er Set:

Sichler Haushaltsgeräte 2er-Set Mini-Akku-Luftkühler, 3-stufig, Nachtlicht, 5 Std. Laufzeit für 42,95 EUR

Sichler Haushaltsgeräte 4er-Set Mini-Akku-Luftkühler, 3-stufig, Nachtlicht, 5 Std. Laufzeit für 79,95 EUR

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/lQhJm6QY

