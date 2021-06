Sichler Haushaltsgeräte Verdunstungs-Luftkühler LW-540

Sorgt für rasche Abkühlung an heißen Tagen

– Automatische Oszillation

– 3 Geschwindigkeitsstufen

– Ionisator gegen unangenehme Gerüche, Bakterien, Pilze und Keime

– Wabenfilter: filtert Staub und Fasern aus der Luft

– Ausschalt-Timer mit bis zu 24 Stunden Laufzeit

– Angenehm leise im Betrieb dank Walzen-Technologie

Für optimale Abkühlung sorgen und an heißen Sommertagen eine kühle Brise genießen. Mit diesem leistungsstarken Verdunstungs-Luftkühler von Sichler Haushaltsgeräte wird es auch im Hochsommer angenehm frisch. Über den cleveren Wabenfilter erzeugt der Luftkühler Verdunstungskälte und erhöht nebenbei auch noch die Luftfeuchtigkeit im Raum.

Leistungsstark ohne Luftzug und dabei besonders leise im Betrieb. Dank Walzen-Technologie ist der Luftkühler angenehm leise und sorgt jederzeit für Erfrischung, ganz ohne einen abzulenken.

Kühles Lüftchen nach Wunsch: Aus 3 Geschwindigkeits-Stufen wählt man die optimale Einstellung. Oder man genießt bei aktiviertem Nacht-Modus natürliche Böen mit automatisch wechselndem starkem und schwachem Luftstrom.

Die Windrichtung bestimmen: Die Luftlamellen schwenken automatisch von oben nach unten. Über die Oszillations-Funktion lässt man sie auf Wunsch von links nach rechts schwenken. Die kühle Brise kommt genau dort an, wo man sie braucht.

Ionisator für besonders reine Luft mit dem erfrischenden Gefühl wie nach einem Gewitter! Der integrierte Ionisator reinigt die Luft von unangenehmen Gerüchen und bekämpft zugleich die Ausbreitung von Keimen, Bakterien, Pilzen und Milben. So fühlt man sich jederzeit wohl!

Ausschalt-Timer für bis zu 24 Stunden Laufzeit: In 1-Stunden-Schritten legt man fest, wie lange der Luftkühler arbeiten soll. Danach schaltet er sich automatisch selbst aus, z.B. wenn man ins Bett geht oder am Ende eines Arbeitstages in Büro oder Werkstatt.

– Luftkühler mit Ionisator, Oszillation und Walzen-Technologie

– Erfrischende Luftqualität: kühlende Brise reinigt und befeuchtet zugleich

– Wie eine frische Meeresbrise: ideal auch direkt am Bett, auf dem Balkon, der Terrasse u.v.m.

– Angenehme Kühle: senkt durch Verdunstungskälte mit feinstem Wassernebel die gefühlte Temperatur zusätzlich

– Luftfilter mit Wabenstruktur: filtert Staub und Fasern aus der Luft

– 3 Geschwindigkeitsstufen: niedrig, mittel, hoch

– Ausschalt-Timer: 1 – 24 Stunden (einstellbar in 1-Stunden-Schritten)

– Ionisator gegen Gerüche, Bakterien, Pilze und Keime

– Oszillations-Funktion: Luftlamellen schwenken von links nach rechts

– Walzen-Technologie für leisen Betrieb

– Wassertank-Volumen: 20 Liter

– Verdunstungsvolumen: bis zu 1,4 l/Stunde

– Luftvolumen: ca. 924 m³/Stunde

– Luftgeschwindigkeit: max. ca. 11,5 m/s

– Service-Verhältnis: 0,18 (m³/Minute)/Watt

– Schallleistungspegel: 59 dB

– Geringer Energieverbrauch: Verdunstungskälte mit Honeycomb-Technologie

– Mobil dank 4 Rollen

– Leistungsaufnahme im Betrieb: 100 Watt, Stand-by: 0,39 Watt

– Stromversorgung: 230 Volt, Fernbedienung: 2 Batterien Typ AAA / Micro (bitte dazu bestellen)

– Maße: 85 x 38 x 35 cm, Gewicht: 11,3 kg

– Luftkühler inklusive Wabenfilter, Fernbedienung und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107384995

Hinweis: Ionisator-Funktion vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Sichler Haushaltsgeräte Ersatz-Wabenfilter-Set für Profi-Verdunstungs-Luftkühler LW-540

Mit dem Luftkühler im Handumdrehen wieder für frische Luft sorgen

Frische Luft im Handumdrehen: Werden die alten Wabenfilter ausgetauscht, sorgt der Verdunstungs-Luftkühler wieder für beste Luft-Qualität.

– Ersatzfilter-Set für Luftkühler LW-540

– Entfernt Staub und Fasern aus der Luft

– Einfacher Austausch im Handumdrehen

– Maße großer Filter: 29,5 x 46 x 6 cm, Maße kleiner Filter: 17 x 39,7 x 3,5 cm, Gesamt-Gewicht: 420 g

– Set besteht aus einem großen Ersatzfilter und zwei kleinen Ersatzfiltern für die Seiten

– EAN: 4022107385008

