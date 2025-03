Sie sind tierlieb? Das sollten Sie auf keinen Fall machen

Tierheim Tierfutter sammelt das dringend benötigte Tierfutter und liefert es an die Tierheime kostenlos aus

Tierheim Tierfutter räumt mit den falschen Mythen auf!

Sie sind tierlieb? Das sollten Sie laut Tierheim Tierfutter auf keinen Fall machen!

Viele Tierheime bekommen kostenloses Tierfutter von Spendern die es gut meinen.

Hier gehen die Spender meistens in den Supermarkt und kaufen Futter ein, schmeissen es in die Futterbox für die Tierheime oder bringen das Tierfutter direkt den Tierheimen vorbei.

Die folgen für die Tiere ist immens.

Den durch das ständig wechselnde Futter bekommen die Tiere durchfall so das der Flüssigkeitsverlust ansteigt und die Tiere krank werden. Dann muss das Tierheim den Tierarzt bezahlen und die Odyssee geht von vorne los.

Der Grund für die Magen-Darm Probleme sind folgende:

Hunde haben einen sensiblen Magen Darm Trakt. Um Futter zu verdauen muss der Hund das Tierfutter von den Tierheimen während der Verdauung zuerst in seine Bestandteile auflösen um die Vitamine, Mineralstoffe und Proteine zu verwerten. Dieser Vorgang geht je nach Rasse und Geschlecht ca. 1-2 Wochen. Erst dann kann der Hund das Futter vollständig und ohne Probleme verdauen und verwerten.

Deshalb ist es wichtig das vor allem die Hunde in Tierheimen immer das gleiche oder ähnliche Tierfutter zum fressen bekommen und genau hier setzt die Firma Tierheim Tierfutter an!

Die Lösung bringt Tierheim Tierfutter:

Die Firma Tierheim Tierfutter wurde gegründet um die Menschen an Infoständen über die Missstände in den Tierheimen (vor allem im Ausland) aufzuklären und eine Futterpatenschaft abzuschliessen.

Mit diesem erwirtschafteten Geld von Tierheim Tierfutter wir für die Tierheime hochwertiges und Hunde- und Katzenfutter in großen Mengen eingekauft und kostenlos an die Tierheime ausgeliefert.

Siehe Auslieferungen und Dankschreiben auf www.Tierheim-Tierfutter.de

Nur so ist gewährleistet das die Tiere immer dasselbe und hochwertige Tierfutter von Tierheim Tierfutter in den Tierheimen zum fressen bekommen und die Tierheime das eingesparte Geld für Futter und Tierarztkosten für andere Zwecke einsetzen kann!

„Tierheim Tierfutter versorgt Tierheime in ganz Europa mit hochwertigem und kostenlosem Hunde- und Katzenfutter. Die Situation im östlichen Europa ist verheerend. Deutsche Tierschutzvereine retten Hunde und Katzen vor der Tötungsstation und versorgt Sie mit hochwertigem Hunde- und Katzenfutter bis zur Vermittlung nach Deutschland. Genau da wollen und können wir, die Firma Tierheim Tierfutter, ansetzen. Tierheim Tierfutter sammelt Hunde- und Katzenfutter als Sachspende und leitet das dringend benötigte Futter an die Tierheime kostenlos weiter. Das ist unser Beitrag von Tierheim Tierfutter damit die Tiere gesund an ein neues und schönes Zuhause vermittelt werden können.“

