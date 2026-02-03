Single Family Offices Schweiz 2026: Listenchampion erweitert Datenbank auf über 80 Einträge

Aktualisierung zum Jahresstart – umfassende Abdeckung von Family Offices in Zürich, Zug, Genf und weiteren Finanzzentren

München, Januar 2026 – Listenchampion hat das Neujahrsupdate 2026 seiner Datenbank „Single Family Offices Schweiz“ veröffentlicht. Die aktualisierte Übersicht umfasst nun 80 Single Family Offices und bietet damit eine der strukturiertesten und praxisorientiertesten Datensammlungen für die professionelle Ansprache von vermögenden Familien in der Schweiz.

Die Datenbank wurde im Rahmen des Jahresstarts vollständig überprüft und aktualisiert: Der letzte Datencheck der enthaltenen Einträge erfolgte im Zeitraum 02. Januar bis 19. Januar 2026. Damit stellt Listenchampion sicher, dass die enthaltenen Informationen auch für aktuelle Outreach- und Business-Development-Prozesse belastbar nutzbar sind.

Die Datenbank bildet Single Family Offices in der Schweiz regional breit ab – insbesondere in den wichtigsten Standorten für Vermögensverwaltung und Private Capital. Dazu zählen unter anderem Zürich, Zug und Pfäffikon als zentrale Cluster für unternehmerisch geprägte Investmentstrukturen.

Die Listenchampion-Datenbank ermöglicht eine gezielte Filterung nach strategischen Ausrichtungen, darunter:

– Immobilien-Fokus (inkl. Beispieldaten zu Investitionen)

– Venture-Capital-Aktivitäten (inkl. Details und Beispielinvestments)

– Private-Equity-Fokus

– Finanzmarkt- bzw. Produktstrategien

– Erneuerbare Energien und weitere Spezialthemen

Damit eignet sich die Datenbank insbesondere für Anbieter, die Family Offices systematisch nach Investmentlogik, Asset-Fokus und regionaler Verankerung ansprechen möchten.

Jeder Datensatz enthält strukturierte Informationen für die direkte Ansprache, darunter:

– Name und Standort des Family Offices

– Anschrift und PLZ

– E-Mail-Adresse und Telefonnummer (sofern verfügbar)

– Geschäftsführung inklusive korrekter Anrede-Logik

– Segmentierung nach Investmentfokus (Immobilien, VC, PE, Finanzmärkte etc.)

– Qualitätsmerkmale wie „Letzter Check“ und Änderungsstatus

„Gerade im Family-Office-Umfeld entscheiden Datenqualität und Segmentierung über den Erfolg von Business Development. Mit dem Update 2026 liefern wir eine aktuelle Grundlage, um Single Family Offices in der Schweiz effizient, strukturiert und mit passendem Investment-Fit anzusprechen“, erklärt das Team von Listenchampion.

