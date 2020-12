Single Sign On und Validierung smart mit GAPTEQ

Low Code Plattform unterstützt Integrierte Windows Authentifizierung für Single Sign On von SQL Datenbank basierten individuelle Applikationen sowie umfassendes Arbeiten mit Validierungsregeln

Die ab sofort verfügbare Version 3.2 der Low Code Plattform GAPTEQ bietet noch mehr Komfort beim Aufbau von individuellen Webapplikationen auf Basis von SQL Datenbanken.

Integrierte Windows Authentifizierung für individuelle Applikationen

GAPTEQ BUSINESS Kunden können jetzt mit Hilfe der Integrierten Windows Authentifizierung für Active Directory User ein Single Sign On umsetzen. Damit ermöglichen sie eine automatische Anmeldung der im Intranet bereitgestellten GAPTEQ Applikationen ohne erneute Eingabe von Usernamen und Passwort.

Umfassende Validierungsmöglichkeiten auf Basis von SQL Datenbanken

Das zielgerichtete Sammeln und Eingeben von Informationen und Werten benötigt oftmals über die Pflichtfeld Deklaration hinausgehende Validierungen. GAPTEQ erlaubt ab sofort das Setzen von Validierungsregeln:

– Frontend seitig über die Data Form – direkt auszuprobieren mit der GAPTEQ SAMPLE APP Wareneingangskontrolle

– im Backend über den Data Layer

Beide Funktionalitäten stehen in der FREE Version und BUSINESS Version zur Verfügung und erlauben den Aufbau von Applikationen mit individuellen Prüfregeln.

Detaillierte Informationen zum Single Sign On mit Integrierter Windows Authentifizierung bietet der GAPTEQ Feature Tipp Integrierte Windows-Authentifizierung. Zum Download stehen auch die Feature Tipps für die Data Form Validation (Frontend) und die Data Layer Validation (Backend) zur Verfügung.

Über GAPTEQ

GAPTEQ ist eine moderne Low Code Plattform. Sie erlaubt das Erstellen individueller Datenbank Anwendungen und Web Applikationen im direkten Zusammenspiel mit SQL Datenbanken. Intuitiv per Drag & Drop, ohne HTML Know how oder Frontend Programmierung. Unternehmen digitalisieren so ihre Prozesse und Teilprozesse und schließen Applikationslücken in der Datenarbeit. GAPTEQ ist einfach in der Handhabung, clever im Pricing, smart in der Technologie. Das von den Business Spezialisten Hermann Hebben, Christian Stöllinger und Steffen Vierkorn im Jahr 2016 gegründete Unternehmen hat seinen Sitz mit Entwicklung, Support, Vertrieb und Partner Management im oberbayerischen Brannenburg. GAPTEQ ist On Premise und für die Cloud verfügbar. www.gapteq.com

Firmenkontakt

GAPTEQ GmbH

Monika Düsterhöft

Flintsbacher Straße 12

83098 Brannenburg

+49 8034 95590-30

monika.duesterhoeft@gapteq.com

https://gapteq.com

Pressekontakt

ars publicandi GmbH

Martina Overmann

Schulstraße 28

66976 Rodalben

+49 6331 554313

MOvermann@ars-pr.de

https://ars-pr.de

Bildquelle: GAPTEQ GmbH