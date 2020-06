SLEEPwell-Entspannungsexpertin Agnes Wehr: Maskenschutz für Tag und Nacht

„Tagsüber sichern Mund-Nasen-Masken das sozial distancing, nachts sorgt die Augenmaske für work distancing“

„Masken sind tagsüber gute Mittel, um in Distanz zugehen. Aber auch in der Ruhe- und Schlafphase helfen sie, um Abstand vom unruhigen Arbeitsalltag zu gewinnen“, sagt Agnes Wehr, Entspannungsexpertin vom Bodensee. „Die Gesichtsmaske ist ein gutes Mittel zum Schutze anderer und zum social distancing. Wichtig ist auch ein work & life distancing, um die Schlafphase effektiv zur Entspannung zu nutzen zu können.“ Wehr Sie nimmt Bezug auf eine Studie der Sleep Foundation. Danach kann die Verwendung von Augenmasken die Nachtruhe fördern. Zudem kann der Schlaf mit Maske in der REM-Phase (Rapid Eye Movement) auf den Hormonhaushalt und die Gehirnaktivitäten einwirken, die in dieser letzten Schlafphase Lern- und Gedächtnisfunktionen beeinflussen.

„Wichtig für guten Schlaf ist eine Balance von Hormonen, innere Ruhe und dunkler Schlafumgebung. Dank einer Augen -und Schlafmaske lässt sich die Umgebung auf die Ruhephase hin einstellen. So sind Schlafroutinen einzuhalten und taghelle von dunklen Zyklen abzugrenzen. Das ist wichtig, um den Körper in einen Tag- und Nacht-Rhythmus zu bringen und zu vermeiden, dass er möglicherweise zur falschen Zeit Hormone ausschüttet. Um innere Ruhe zu erreichen, können ätherische Öle helfen, die auf der Basis der Aromatherapie zusammengestellt werden“. Agnes Wehr verweist hier auf die angestrebte Wirkung von Düften, mit denen sich der Schlaf einleiten und der Körper auf diese Ruhe programmieren lassen kann.

Agnes Wehr

Ätherische Öle, die stets zum gleichen Zeitpunkt eingesetzt werden, können Teil einer Schlafzeremonie werden, die den Zugang in die nächtliche Entspannung erleichtert.So können ätherische Öl, wie sie die Schlafessenz SLEEPwell in ihrer aromatherapeutischen Komposition nutzt, ausgleichend und angstlösend wirken und Aufregungszustände mildern. Sie sind geeignet, guten Schlaf zu fördern, „wenn auch die äußeren Umstände stimmen“, so Wehr: „Gerät zu viel Licht ins Schlafzimmer, dann dies leichten Schlaf provozieren und die Erholung blockieren. Schlafrituale mit Maske und ätherischen Ölen unterstützen die Entspannung und damit die nächtliche Auffrischung.“

