Hyland veröffentlicht neue Version von Saperion ECM Foundation

Enhancement Pack 2 für noch engere Integration von Saperion ECM Foundation in das weitere Content-Services-Portfolio von Hyland

Berlin, 15. Juni 2020 – Hyland, ein führender Anbieter von Content Services für Unternehmen weltweit, gibt die Verfügbarkeit des Saperion ECM Foundation Enhancement Pack 2 (EP2) bekannt. Mit dem Update setzt Hyland seine Modernisierungsstrategie fort, Unternehmen regelmäßig sichere und funktionsreiche Produkte bereitzustellen und sie so für die Zukunft zu rüsten. Das EP2 ist ein weiterer wichtiger Schritt bei der Integration von Saperion ECM Foundation in die Content-Services-Produktwelt von Hyland und ermöglicht Kunden eine einheitlichere Benutzererfahrung.

Wichtige Weiterentwicklungen der neuen Version von Saperion ECM Foundation EP2:

– Hyland Viewer

Saperion ECM Kunden können ab sofort den Hyland Viewer nutzen, der aktuell in einer Vielzahl von Hyland-Produkten zum Einsatz kommt. Die von Hyland entwickelte Viewer-Komponente ist nahtlos in den Saperion ECM Web Client integriert und ermöglicht es Anwendern, sämtliche in Saperion ECM gespeicherte Dokumente und Inhalte direkt innerhalb der Benutzeroberfläche anzuzeigen. Der Viewer unterstützt über 550 verschiedene Formate, darunter u.a. alle üblichen Office- und Bild-Formate.

– ShareBase Integration

ShareBase ist die Filesharing-Lösung von Hyland, mit der Dokumente und Inhalte sicher innerhalb des Unternehmens und mit externen Stakeholdern geteilt werden können. Durch die Integration von ShareBase können Anwender direkt aus Saperion ECM heraus Dokumente auf ShareBase hochladen sowie Share-Links mit unterschiedlichen Zugriffs-, Download- und Bearbeitungsberechtigungen generieren und entsprechende E-Mails versenden.

– Hyland Skin

Für eine einheitlichere Nutzererfahrung und die visuelle Eingliederung der Saperion ECM Foundation-Plattform in das Produktportfolio wurde die Benutzeroberfläche in Form und Farbe an das Design der weiteren Hyland-Produkte angepasst.

Weitere Informationen finden Sie unter Hyland.com/de-de

Zitat:

“Wir freuen uns sehr, mit dem Enhancement Pack 2 einen weiteren wichtigen Schritt bei der Integration von Saperion ECM Foundation in die weiteren Hyland-Produkte gegangen zu sein und unseren Kunden so eine einheitlichere Nutzererfahrung und einen noch einfacheren und flexibleren Einsatz unsere Content-Services-Angebote zu ermöglichen”, so Heinz Wietfeld, Regional Manager bei Hyland.

Über Hyland

Hyland ist ein führender Anbieter von Content Services, der es Tausenden von Organisationen ermöglicht, ihren Kunden und Partnern eine bessere Experience zu bieten. Weitere Informationen finden Sie unter: Hyland.com/de-de.

