smart2success: Visualisieren, verstehen, handeln

Dikomm 2024 Virtuell – Die Zukunft der digitalen Verwaltung beginnt hier

Die Dikomm 2024 findet virtuell am 14. und 15. November 2024 statt. Im Rahmen dieser Veranstaltung wird smart2success einen Workshop anbieten, der von Janis Zettel und Jörg Kretschmar geleitet wird.

Der Workshop findet am 14. November von 14:30 bis 15:25 Uhr statt und trägt den Titel “ Visualisierung von Organisationen/Behörden, verstehen, handeln – die IT-Organisation der Zukunft?“

Inhalte des Workshops

Der Workshop bietet einen Wissenstransfer und Austausch von Gedanken, Vorgehensweisen und Best Practice Ansätzen aus der jahrelangen Management-Erfahrung der smart2success-Generalisten. Teilnehmer lernen, wie zentrale Verwaltungsaufgaben über eine zentrale Software-Plattform effizienter umgesetzt und komplexe Fachverfahren ressourcenoptimiert realisiert werden können. Der Workshop richtet sich speziell an Behörden, die nach effizienten und flexiblen Lösungen im Management suchen.

Ziel des Workshops

Der Workshop wird aufzeigen, wie Behörden mit minimalem Aufwand dauerhaft resilienter, effizienter, zuverlässiger und nachhaltiger gestaltet werden können.

-Veränderungen: Was hat sich in der kommunalen Verwaltung verändert? Was wird sich durch die Digitalisierung weiter verändern?

-Konkrete Auswirkungen: Was bedeuten diese Veränderungen für unsere tägliche Arbeit? Welche Daten und Informationen benötige ich für einen reibungslosen Ablauf?

-Optimierung: Welche Änderungen sind notwendig, um unsere Arbeit zu verbessern und die Sicherheit unserer Fachverfahren, auch im Hinblick auf Notfälle, zu optimieren

-Prozessanpassung: Wie können wir eingefahrene Fachverfahren ändern? Ist das machbar ohne zusätzliche Ressourcen und Mitarbeitende

-Zukunftsgestaltung: Wie kann eine erfolgreichere IT-Organisation einer Kommune in der Zukunft aussehen?

Veranstalter und Zielgruppe

Die Dikomm wird von Silicon Valley Europe veranstaltet, einer interaktiven IT-Community, die darauf abzielt, die europäische IT-Branche zu vernetzen und zu stärken. Die Veranstaltung richtet sich an Bürgermeister, CDOs, CTOs und andere Entscheider, die die Digitalisierung ihrer Institutionen vorantreiben möchten.

Anmeldung und Teilnahme

Interessierte können sich kostenfrei unter folgendem LINK anmelden: https://smart2success.com/events/veranstaltungen/

Themen und Vorteile der Dikomm

Die Dikomm – Zukunft digitale Kommune – bietet praxisnahe Best-Practice-Beispiele, innovative Lösungen zur Prozessoptimierung und behandelt Zukunftsthemen wie IT-Sicherheit, Künstliche Intelligenz und die Digitalisierung öffentlicher Dienste. Zudem bietet die Veranstaltung wertvolle Kontakte zu Gleichgesinnten und Branchenführern.

Weitere Informationen: https://smart2success.com

Firmenkontakt

smart2success GmbH

Sabine Kuch

Fasanenweg 6

31249 Hohenhameln

+49 5128 279 57 69



https://smart2success.com/events/veranstaltungen/

