Smarte und sichere Lösung zur ID-Prüfung in Echtzeit

jenID Solutions optimiert KI-basierte Foto-ID Verifizierung als Alternative zum Video-Ident-Verfahren

Jena – Die Plattformlösung der jenID Solutions GmbH zur Verifizierung von Ausweisdokumenten ist eine Alternative zu bisherigen ID-Prüfmethoden. Während sich traditionelle Verfahren wie Video- oder Post-Ident als aufwändig und nutzerunfreundlich herausgestellt haben und mit einer hohen Absprungrate verbunden sind, setzt das Unternehmen auf Deep-Learning Technologien und Künstliche Intelligenz.

Mit der jenID-Lösung ist die Verifizierung von ID-Dokumenten und der Abgleich mit dem Nutzer mittels Gesichtserkennung, Gesichtsvergleich und der aktiven Lebenderkennung der zu verifizierenden Person möglich. Der Überprüfungsprozess erfolgt in allen Schritten voll automatisiert und ist deshalb deutlich schneller, nutzerfreundlicher und sicherer als die Authentifizierung von Dokumenten durch untrainiertes Personal.

So funktioniert die Dokumenten-Verifizierung mit Genuine-ID

Die jenID Solutions GmbH bietet eine bequeme Identitätsprüfung in Echtzeit über das Smartphone, Tablet oder den Computer. Die zu verifizierende Person fertigt ein Foto mit einer Kamera von der Vorder- und Rückseite ihres erforderlichen Ausweisdokuments (Personalausweis, Reisepass, Führerschein etc.) an. Das Bild wird zur globalen Datenbank von jenID gesendet und auf zahlreiche Sicherheitsmerkmale überprüft. Alle Server befinden sich in Deutschland und unterstehen den deutschen Datenschutzgesetzen.

Wurde die Echtheit eines Dokuments durch den Datenabgleich bestätigt, wird überprüft, ob es sich ebenso um die auf dem Dokument angegebene Person handelt. Diese wird aufgefordert, in die Kamera zu schauen. Die Gesichtsmerkmale werden mit denen auf dem Dokumentenfoto verglichen. Anschließend erfolgt der Liveness-Check durch Bewegungen, um sich als lebende Person zu verifizieren. Betrüger werden so daran gehindert, Fotos anderer Personen in die Kamera zu halten und deren Identität zu stehlen.

Deep-Learning KI-Modelle erweitern Verifizierungsmöglichkeiten

Die Plattformlösung von jenID wird durch den Einsatz von Deep-Learning-Prozessen kontinuierlich präziser und sicherer. Bei der Dokumentenprüfung, der Lebenderkennung und dem Gesichtsvergleich setzt jenID eigens dafür trainierte Künstliche Intelligenz ein. So verhindert die Software Täuschungen im Verifizierungsprozess durch z.B. Scans von Bildschirmfotos oder Papierkopien von Dokumenten. Das System erkennt dabei auch zuverlässig Mund-Nasen-Schutzmasken, um das Gesichtsbild in diesem Fall nicht zu erfassen und so die Rate an fehlerhaften Verifizierungen zu verringern.

Weitere neue Features:

-Genuine-ID ermöglicht die Aufnahme von 10-sekündigen Videos zur Überprüfung von Hologrammen auf Reisepässen und ID Dokumenten.

-Tutorial-Videos führen die Nutzer durch alle Aufnahmeschritte und verbessern damit die Nutzererfahrung und die Aufnahmequalität.

-Neu trainierte KI-Modelle zur Qualitätsprüfung der Gesichtsaufnahme verringern die Fehlerrate beim Gesichtsvergleich.

Deutsche Gesetzgebung hinkt technischem Fortschritt hinterher

Die vollautomatisierte Identifizierungslösung von jenID wird international nachgefragt und von Firmen, Organisationen und Verwaltungen eingesetzt. Die deutsche Gesetzgebung blockiert die technischen Möglichkeiten allerdings. So wird z.B. beim Erwerb einer Pre-Paid Karte im Internet oder der Online-Kontoeröffnung die Prüfung durch eine Person mit dem Video-Ident-Verfahren vorgeschrieben. Erst kürzlich geriet dieses Verfahren wiederholt in die Schlagzeilen, da der Chaos Computer Club sechs Anbieter von Video-Ident erfolgreich gehackt hatte.

Weitere Informationen

Ab sofort ist die neuste Version der Genuine-ID App für iOS im App Store erhältlich. Die aktualisierte Android-Version der Genuine-ID App im Google PlayStore folgt in Kürze.

jenID bietet flexible, individuell anpassbare Softwarelösungen, die sichere Identitätsprüfungen überall auf der Welt in Echtzeit ermöglichen. Dadurch wissen Unternehmen, die jenID Plattform nutzen, wer auf ihre Produkte zugreift, sie nutzt bzw. ausleiht. jenID trägt auf diese Weise zum Schutz von Identitäten der Endverbraucher bei und verhindert Betrugsfälle.

Firmenkontakt

jenID Solutions GmbH

Susanne Seefeld

Moritz-von-Rohr-Straße 1a

07745 Jena

+49 3641 316 1076

susanne.seefeld@jenidsolutions.com

http://www.jenidsolutions.com/de

Pressekontakt

Tower PR

Selina Jendrossek

Mälzerstraße 3

07745 Jena

+49 3641 87611-80

jenid@tower-pr.com

https://tower-pr.com

