So bereiten Sie sich auf Ihre Inventur vor

Stuttgart, Dezember 2022: Das Jahresende 2022/2023 rückt schnell näher und für Geschäftsinhaber bedeutet dies, die gesetzlich vorgeschriebene Inventur durchzuführen. Um eine reibungslose Inventur zu ermöglichen, führt in einer digitalisierten Arbeitswelt kein Weg an einer guten technischen Ausstattung vorbei.

Immer mehr Unternehmen entscheiden sich dazu, die Notebooks für die Inventur zu mieten. Der entscheidende Vorteil dabei ist, dass die Technik für den Zweck bereitgestellt wird, ohne dass hohe Investitionskosten entstehen. Darüber hinaus ist es nicht erforderlich zusätzlich Software zu installieren. Anbieter wie mietnotebook.de stellen neben den gängigen Office-Anwendungen auf Wunsch auch spezielle Software zur Inventur und Prüfung der Daten zur Verfügung.

Experten-Tipps für eine reibungslose Inventur-Vorbereitung

Die Mietnotebook.de-Experten raten: Wenn Sie für die Inventur Notebooks mieten möchten, dann sollten Sie auf folgende Punkte achten:

– Sorgen Sie rechtzeitig für die ausreichende Menge an Mietgeräten für Ihre Inventur. Durch die hohe Nachfrage nach Leih-Notebooks kann es zum gewünschten Termin zu Lieferengpässen kommen.

– Definieren Sie einen zeitlichen Rahmen für Ihre Inventur, so dass die Mietgeräte rechtzeitig geliefert und wieder abgeholt werden können. So vermeiden Sie unnötige Kosten.

– Wählen Sie eine Hardware-Vermietung, die die Mietnotebooks schon einen Tag vorher liefern kann. So können Sie am Stichtag sofort mit der Arbeit loslegen.

Vorteile mietnotebook.de

– Vermietung von Business-und High-End Notebooks (15, 17 und 18 Zoll) inkl. Maus. Auch Workstations, Desktopcomputer, Thin Clients, Monitore, Apple Produkte, Virtual Reality Geräte, etc.

– Anlieferung 1 Werktag vor Mietbeginn, Abholung 1 Werktag nach Mietende

– Mietbeginn Montag? Wir liefern die Geräte schon am Freitag davor an

– Anlieferung auch bis 12 Uhr mittags möglich

– Selbstabholung ist möglich

– Reservierung der Geräte ab Angebotsabgabe

– Jedes Programm unter Microsoft Windows kann installiert werden. Auch das Imaging eigener Software auf Testnotebooks ist auf Wunsch möglich

– Individuelle Lösungen liefern die Vermietungs-Experten gerne auf Anfrage

Pressekontakt:

Matthias Böhmichen

Biteno GmbH

Breitscheidstr. 65

70176 Stuttgart

Telefon +49 711 4889 020

Telefax +49 711 4889 029

E-Mail miete@mietnotebook.de

Internet www.mietnotebook.de

Mietnotebook ist eine Marke von Biteno GmbH.

Das IT-Systemhaus Biteno GmbH mit Sitz in Stuttgart bietet mittelständischen Kunden ein umfassendes Leistungsportfolio in den Bereichen EDV Support, IT Beratung, Anwendungsentwicklung, Hosting und EDV-Kurz- oder Langzeitmiete. Die Kundenzufriedenheit steht dabei stets im Mittelpunkt. Weitere Informationen zum Unternehmen Biteno GmbH finden Sie unter: www.biteno.com

