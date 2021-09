So bleibt der Urlaub in bester Erinnerung

Mit AquaSoft YouDesign Photo Book kreative Fotobücher von der schönsten Zeit des Jahres erstellen – für Windows und Mac



Potsdam, im September 2021 – Ob Wandern in den Bergen, Städtetrip in eine Kulturmetropole oder entspannt am Strand – Urlaub ist die schönste Zeit des Jahres. Aber auch die schönste Zeit geht einmal zu Ende und was bleibt, sind viele schöne Erinnerungen und ein Handyspeicher voller Urlaubsfotos. Wie ließen sich diese besser vereinen als mit einem liebevoll gestalteten Fotobuch? Seite für Seite kommt beim Durchblättern wieder Urlaubsfeeling auf – auch in der dunklen Jahreszeit. Mit YouDesign Photo Book von AquaSoft lassen sich professionelle Fotobücher zum Selberblättern oder Verschenken ganz einfach und unkompliziert erstellen. Das Programm bietet zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten, um seiner Kreativität freien Lauf lassen. Und das Beste: Die Software ist an keine Druckerei gebunden. Das fertige Fotobuch kann gedruckt werden, wie, wo, und wie oft man will. Das kann bares Geld sparen.

Format und Buchtyp wählen, Fotos einfügen und Fotobuch gestalten, druckfähiges PDF ausgeben – so einfach funktioniert die Arbeit mit YouDesign Photo Book. Fotos können aus allen Quellen eingefügt und Bildausschnitte im schnellen Scroll’n’Zoom-Verfahren bestimmt werden. Und damit das Ergebnis etwas ganz Besonderes wird, haben die Software-Experten von AquaSoft ihrem Programm ein ganzes Füllhorn kreativer Möglichkeiten mitgegeben.

Beeindruckende Layouts im Handumdrehen

Wie soll das Fotobuch aussehen? Layouts erleichtern das Anordnen der Bilder. Für den schnellen Start bietet YouDesign PhotoBook 27 komplette Buchvorlagen: einfach Bilder auswählen, einfügen, fertig. Für mehr Abwechslung können die Vorlagen nach eigenen Wünschen bearbeitet werden. Größe und Anzahl der Bilder sind anpassbar und können Seite für Seite neu gestaltet werden. Hier stehen insgesamt 390 Anordnungen für verschiedene Seitenformate zur Verfügung. Für noch mehr kreative Gestaltung bietet YouDesign mehr als 1.000 Dekorationselemente und Hintergründe, die ganz einfach per Drag & Drop eingefügt werden können. Ob Tiere, Blumen, Pfeile oder Farbkleckse für jeden Anlass findet sich die passende Deko. Besonders beliebt: der Emoji-Baukasten. Und natürlich stehen auch für die Beschriftung der Bilder zahlreiche Schriftarten und Texteffekte zur Verfügung.

Wow-Effekt dank Layflat-Bindung

Sind bei der letzten Reise beeindruckende Panoramabilder entstanden? Ein Bild vom Grand Canyon oder dem Kolosseum verdient eventuell eine Doppelseite im Fotobuch für sich allein. Damit diese Panoramen richtig gut zur Geltung kommen und nichts in dem Falz zwischen den Seiten verschwindet, bietet YouDesign Photo Book die Möglichkeit der Layflat-Bindung: Hier liegen die Buchseiten flach auf und sind in der Mitte nicht getrennt. Für den Druck eignet sich am besten festeres Fotopapier. Beim Export der fertigen PDF-Datei hat man die Wahl, ob eine Doppelseite getrennt oder als eine durchgehende Seite ausgegeben wird.

Fotobuch als PDF ausgeben und selber drucken

YouDesign Photo Book ist eine flexible Software – auch bei der Frage, wo und wie das fertige Fotobuch gedruckt werden soll. Nach dem Gestalten kann es einfach im dafür geeigneten PDF-Format abgespeichert und per Mail verschickt werden. Druckqualität, Papierstärke oder Glanzeigenschaften: Alles ist maximal flexibel. Egal, ob Sie Ihr Fotobuch zu Hause selbst drucken, in der Druckerei Ihres Vertrauens, online, im Copyshop nebenan oder bei einer Onlinedruckerei – Sie haben die Wahl. Und wenn ein Buch nicht nur einmal gedruckt werden soll, sondern in größeren Stückzahlen, lässt sich so bares Geld sparen.

Noch mehr Gestaltungsmöglichkeiten mit YouDesign Sets

Sind noch mehr Design-Elemente gewünscht? Wer seine Reise noch beeindruckender in Szene setzen will, für den bieten die thematischen YouDesign Sets die passenden Dekorationen. Das YouDesign Set „Unterwegs 1“ beinhaltet unter anderem Ortsschilder und Wegweiser, um zu zeigen, wohin die Reise ging, mit dem Set „Unterwegs 2“ kann man sein Fotobuch beispielsweise mit Stickern der bekanntesten Sehenswürdigkeiten, Umrissen von Ländern und Kontinenten, Kompassen oder Postkarten verschönern. Speziell für den Strandurlaub gibt es das YouDesign Set „Sommerbrise“: Alle Grafiken passen perfekt zum tropischen Strand oder dem Urlaub an der Ostsee – von der Palme bis hin zur Möwe.

Preise und Verfügbarkeit

Das Fotobuch-Tool YouDesign PhotoBook 6 von AquaSoft kostet 47,- Euro inkl. MwSt. Die Pro-Version ist für 97,- Euro inkl. MwSt. erhältlich.

Das Programm ist für Windows (Versionen 7, 8.1 und 10) und macOS (ab Version 10.11 „El Capitan“) erhältlich und kann 30 Tage kostenlos getestet werden.

Die YouDesign Sets mit professionellen Grafiken, Hintergründen, Stickern und Vorlagen sind für jeweils 17,- Euro inkl. MwSt. erhältlich.

Weiterführende Informationen unter:

https://www.aquasoft.de

###

Start Download Pressemeldung als Word-Dokument: 2021_10_Fotobuch_Urlaub

Bildmaterial steht hier zur Verfügung: https://profil-marketing.cloud/index.php/s/tC2663TLRLyfZ6e

###

Über AquaSoft

Die Kernkompetenz der AquaSoft GmbH liegt in Tools zur Bearbeitung und Komposition digitaler Fotos. Kernprodukt ist die Präsentationssoftware DiaShow. In den Versionen Premium für Einsteiger und Ultimate für Fortgeschrittene ermöglicht DiaShow PC-Anwendern effektvolle Bilder- und Videokreationen. Die Profi-Version Stages wendet sich an Fotografen und Medienschaffende. Mit der YouDesign-Produktlinie von AquaSoft lassen sich eigene Buchlayouts und Kalender erstellen. Am Unternehmenssitz in Potsdam beschäftigen sich die Mitarbeiter mit der Programmierung von DiaShow-Erweiterungen, -Updates, -Upgrades sowie neuen Software-Produkten rund um die Fotowelt und leisten persönlich Kundensupport. Mehr Informationen auf www.aquasoft.de

Pressekontakt:

Profil Marketing OHG

Jan Lauer

Humboldtstr. 21

D-38106 Braunschweig

Tel.: +49-531-387 33 18

Fax: +49-531-387 33 44

E-Mail: j.lauer@profil-marketing.com