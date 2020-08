So bringt ein Recruiter in Köln, Düsseldorf, Dortmund

und Essen ein Unternehmen den passenden Bewerber

In schwierigen wirtschaftlichen Zeiten ist es umso wichtiger, dass ein Unternehmen für seine eigene Stabilität auf zuverlässige und vor allem perfekt qualifizierte Mitarbeiter setzen kann. Insbesondere dann, wenn neue Mitarbeiter zur Erweiterung des Unternehmens gesucht werden, ist besonderes Fingerspitzengefühl gefragt. Nicht nur, dass passend qualifizierte Kandidaten nur ausgesprochen schwer zu finden sind, sie müssen selbstverständlich auch rein menschlich zum Unternehmen passen. Stimmt die Chemie zwischen Kandidat und Unternehmen nicht, ist eine fruchtbare Zusammenarbeit kaum möglich. Ein Recruiter für den Raum Köln, Düsseldorf, Essen und Dortmund nimmt sich dieser Herausforderung an und findet mit seinen Methoden die passenden Bewerber.

Ein Recruiter, der für den Bereich Dortmund, Essen, Köln und Düsseldorf zuständig ist, bedient in dieser Region verschiedene Kanäle, um Bewerberströme für ein bestimmtes Stellenangebot zu generieren. Das Inserat in einer örtlichen oder regionalen Zeitung ist der ganz klassische Weg, der immer mehr an Bedeutung verliert. Er erreicht nicht mehr im ausreichenden Maß die betreffenden Bewerber und kann mitunter sehr teuer sein. Ein Recruiter, der Bewerberkandidaten für Köln, Essen, Düsseldorf oder Dortmund sucht, bedient sich in erster Linie verschiedenen Online-Möglichkeiten. Der Vorteil liegt hier bei der besseren Steuerbarkeit einzelner Stellenanzeigen. Einmal ist eine Stellenanzeige viel breiter verteilbar, zum anderen können Stellenanzeigen online viel effektiver von Bewerbern gesucht und gefunden werden. Veröffentlicht werden können entsprechende Anzeigen bei verschiedenen Jobportalen, in einem eigenen Bewerbungsbereich auf der Webseite des Unternehmen selbst oder aber in den sozialen Medien.

Bedient der Recruiter für Köln, Dortmund, Essen und Düsseldorf diese verschiedenen Kanäle intensiv, wird er mitunter eine ganze Flut an Bewerbungen generieren können. Beim Sortieren der zahlreichen Eingänge zeigt die Praxis, dass der größte Teil der Bewerbungen nicht im Ansatz verwendbar ist, ein kleiner Teil der Bewerber schafft es letztlich bis zum Bewerbungsgespräch. Und auch hier fallen nochmals viele Kandidaten heraus. Insgesamt zeigt sich schnell, dass der Recruiter viel Arbeit investiert, aber nur wenige positive Ergebnisse verbuchen kann. Arbeitet der Recruiter im eigenen Unternehmen, kann schnell das Kosten-Nutzen-Verhältnis problematisch werden.

Sicherer und letztliche auch preiswerter ist das Outsourcing der Personalsuche. Las-Recruitment.de ist spezialisiert auf die effektive Bewerbersuche und beschäftigt zahlreiche Recruiter für den Bereich Köln, Essen, Dortmund und Düsseldorf. Der entscheidende und vorteilbringende Unterschied zum eigenen Recruiter liegt in besonderen technischen Möglichkeiten, einem großen Netzwerk mit hervorragenden Kontakten und natürlich an einem hohen Maß an Praxiserfahrung.

Kontakt:

E-Mail: info@las-recruitment.de

Webseite: https://las-recruitment.de/

LAS Recruitment

Sabrina Lassoued

Goethestr. 29

58300 Wetter

LAS RECRUITMENT – IHR Ansprechpartner für ACTIVE SOURCING, PERSONALSUCHE RECRUITING, Headhunting und RPO in Essen, Düsseldorf, Dortmund und Bonn.

