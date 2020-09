So wird die Fassadenplanung zum Genuss: Das Architekten-Frühstück mit Lumon

Leinfelden-Echterdingen, im September 2020 – Dieser Start in den Tag bei KPG Architekten in Köln war rundum gelungen: Die Experten von Lumon hatten an einem sonnigen Augusttag nicht nur die neusten Informationen zu maßgefertigten Balkon- und Terrassenverglasungen im Gepäck, sondern auch leckere Frühstückszutaten.

So konnten sich Geschäftsführer Kazim Saltabas und sein Team gut gestärkt über die hochwertigen Fassadenlösungen des Marktführers informieren, selbstverständlich unter Beachtung der aktuellen Hygieneregeln. Anhand eines mitgebrachten Glas-Musters ließen sich auch Detailfragen sofort klären. Vor allem das Thema Witterungsbeständigkeit fanden die Domstädter spannend. Die pflegeleichte Verglasung von Lumon schützt den Außenbereich vor Schäden durch Kälte und Nässe – das spart nicht nur Energiekosten, sondern reduziert auch den Wartungsaufwand des Balkons erheblich. Die eleganten Einschienen-Systeme eignen sich zudem für unterschiedlichste Sanierungsprojekte. Da sie sowohl mit Glas- als auch mit Aluminiumstabgeländern kombiniert werden können, lassen sie sich nahtlos in die jeweilige Architektur integrieren.

Die Experten von Lumon haben den anregenden Austausch in der rheinischen Metropole ebenfalls als vollen Erfolg verbucht. Auch im Herbst geht es daher weiter: Architekten können sich in ihrem Büro bei einem gemeinsamen Frühstück individuell beraten lassen, um die beste Lösung für ihr individuelles Projekt zu finden. Alternativ kann der Termin auch in einem nahegelegenen Café stattfinden. Lumon richtet das kostenlose Frühstück für bis zu zehn Teilnehmer aus. Die Dauer wird mit 30 bis 60 Minuten veranschlagt.

Die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es unter folgendem Link: https://lumon.com/de/architekten-fruehstueck

Über Lumon

In Deutschland spezialisiert sich die Firma seit über 20 Jahren sowohl im Projektgeschäft als auch im Privatkundenbereich auf den Vertrieb und die Montage von Balkon- und Terrassenverglasungen sowie Glasgeländern und Aluminiumstrukturen. Die Nachfrage nach Verglasungen als Wind- und Wetterschutz, die zusätzlich dem Schallschutz dienen und dabei helfen Energie einzusparen, ist in den letzten Jahren stetig gestiegen. Als Pionier auf diesem Gebiet hat sich Lumon der Entwicklung eleganter, haltbarer und vor allem nutzerfreundlicher Produkte verschrieben. Lumon hat sich zum Ziel gesetzt, den Wohnkomfort der Kunden zu maximieren. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Finnland. Exportländer sind neben Deutschland auch Schweden, Norwegen, Spanien, Schweiz, Frankreich, Russland und Kanada. www.lumon.de