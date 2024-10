socken.fan – Der neue Webshop für Sockenliebhaber jeden Alters

Socken für die ganze Familie bei socken.fan

(Dörverden) (29.10.2024) Die schuhplus Group erweitert ihr Online-Angebot und bringt mit socken.fan eine vielseitige Plattform für hochwertige Socken an den Start. Der neue Webshop für Socken richtet sich an Damen, Herren und Kinder und bietet eine breite Palette an Socken für jeden Anlass und Anspruch. Kunden dürfen sich auf moderne Designs, exklusive Materialien und eine Auswahl an Funktionssocken freuen, die Komfort und Stil vereinen. Die socken.fan-Website verspricht dabei mehr als nur ein Einkaufserlebnis – sie zeigt, wie vielseitig, funktional und modisch Socken sein können.

Qualität trifft auf Vielfalt – Die Vision von socken.fan

Mit socken.fan möchte die schuhplus Group einen neuen Standard setzen. Der Webshop vereint hochwertige Materialien und vielseitige Designs und geht damit auf die Wünsche und Bedürfnisse einer anspruchsvollen Kundschaft ein. „Socken sind nicht nur ein modisches Accessoire, sie sind ein täglicher Begleiter und haben großen Einfluss auf das Wohlbefinden. Unser Ziel ist es, mit www.socken.fan eine Plattform zu bieten, die Komfort und Qualität vereint und dabei die individuellen Ansprüche unserer Kunden erfüllt“, so Kay Zimmer, Geschäftsführer der schuhplus Group.

socken.fan zeichnet sich durch eine gezielte Produktauswahl aus, die weit über das gewöhnliche Sortiment hinausgeht. Vom klassischen Business-Look über sportliche Ausführungen bis hin zu speziellen Gesundheitssocken bietet socken.fan ein breites Angebot, das sich an den Trends und Anforderungen von heute orientiert. Die Kunden haben die Wahl zwischen klassischen Baumwollsocken, atmungsaktiven Sportsocken, antibakteriellen Bambussocken oder auch Kompressionssocken, die insbesondere für Menschen mit speziellen gesundheitlichen Bedürfnissen ideal sind.

Modische Auswahl für Damen, Herren und Kinder

Ein Kernstück des neuen Webshops socken.fan ist die klare Segmentierung für Damensocken, Herrensocken und Kindersocken. „Wir möchten unseren Kunden die Möglichkeit geben, gezielt nach Socken zu suchen, die ihrem Stil und ihren Anforderungen entsprechen“, erläutert der 50-Jährige. Damen finden bei socken.fan elegante und trendige Socken, die sich hervorragend zu unterschiedlichsten Outfits kombinieren lassen. Neben klassischen Farben bietet die Kollektion eine Vielzahl an Mustern, modischen Akzenten und Materialien, die von der eleganten Strumpfhose bis hin zur bequemen Baumwollsocke reichen.

Auch das Sortiment an Herrensocken lässt keine Wünsche offen. Ob für den formellen Business-Auftritt, das intensive Workout oder den entspannten Freizeitlook – socken.fan liefert eine große Auswahl an hochwertigen Socken, die Komfort und Stil perfekt kombinieren. Sportsocken mit gepolsterter Sohle, atmungsaktive Bambussocken oder klassisch-elegante Anzugssocken gehören ebenso zum Angebot wie farbenfrohe Freizeitmodelle.

Natürlich kommen auch die kleinen Füße nicht zu kurz. Der Bereich für Kinder umfasst Socken, die durch ihr Design und ihre Qualität überzeugen. Neben fröhlichen Farben und kindgerechten Motiven legt socken.fan besonderen Wert auf Materialien, die für empfindliche Kinderfüße geeignet sind. Die Socken sind nicht nur bequem, sondern auch robust, was sie ideal für den täglichen Einsatz macht.

Hochwertige Materialien für maximalen Komfort

socken.fan setzt auf ausgewählte Materialien, die nicht nur für höchsten Komfort, sondern auch für Langlebigkeit und Funktionalität stehen. Die Auswahl reicht von hochwertiger Baumwolle über Merinowolle bis hin zu Bambusfasern und modernen Funktionsmaterialien. „Das Thema Qualität spielt bei uns eine zentrale Rolle. Wir arbeiten nur mit Herstellern zusammen, die unserem hohen Anspruch gerecht werden und deren Produkte den Alltag unserer Kunden angenehmer gestalten“, so Zimmer.

Ein Highlight im Sortiment sind unter anderem die Bambussocken. Diese zeichnen sich durch ihre besonders weiche und atmungsaktive Struktur aus. Die antibakteriellen Eigenschaften der Bambusfaser sorgen zudem dafür, dass die Füße auch bei hohen Temperaturen angenehm trocken und frisch bleiben. Für alle, die auf Gesundheit und Funktionalität Wert legen, bietet socken.fan zudem spezielle Kompressions- und Gesundheitssocken, die die Durchblutung fördern und die Beine entlasten – ideal für lange Arbeitstage oder Reisen.

Service und Kundenorientierung als Erfolgsfaktor

socken.fan legt großen Wert auf eine angenehme und einfache Shopping-Erfahrung. Der übersichtliche Aufbau der Website und die detaillierten Produktbeschreibungen machen es den Kunden leicht, das passende Modell für sich zu finden. „Unsere Mission ist es, nicht nur hochwertige Socken anzubieten, sondern unseren Kunden auch ein positives Einkaufserlebnis zu bieten. Die Benutzerfreundlichkeit der Website, ein schnelles und sicheres Zahlungssystem sowie ein hervorragender Kundenservice sind uns sehr wichtig“, erklärt Zimmer.

Mit gezielten Filteroptionen und einer intuitiven Menüführung können Kunden nach Kategorien wie Farbe, Größe, Material und Anlass suchen. Neben den Produktinformationen finden die Besucher auf socken.fan auch Pflegetipps und Anleitungen zur richtigen Sockenauswahl, um den maximalen Komfort und eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.

Ein starkes Fundament – Die schuhplus Group hinter socken.fan

socken.fan ist ein Projekt der schuhplus Group, einem der führenden Anbieter für Übergrößen-Schuhe in Europa. Die langjährige Erfahrung und das umfassende Know-how der Schuhplus Group im Online-Handel kommen dem neuen Webshop zugute. „Unsere Kunden wissen, dass wir für Qualität und eine exzellente Produktauswahl stehen. Mit socken.fan bauen wir unser Portfolio weiter aus und bieten eine Plattform, die auf die spezifischen Bedürfnisse unserer Kunden eingeht und dabei höchsten Ansprüchen gerecht wird“, so Zimmer. Das Portal socken.fan startet dabei nicht nur mit einem umfassenden Sortiment, sondern bringt auch den hohen Anspruch der schuhplus Group an Kundenzufriedenheit, Produktqualität und Service mit sich. Zimmer ist überzeugt: „Wir freuen uns, mit socken.fan eine Marke zu schaffen, die eine Bereicherung für den Markt ist und die Bedeutung von hochwertigen Socken hervorhebt.“

Das Portal „socken.fan“ ist eine Webseite der schuhplus-group. Diese ist ein international tätiger Schuhproduzent sowie Omnichannel-Schuhhändler und betreibt ein Netzwerk aus über 110 Nischen-Webseiten, darunter Webshops, Informations- und Vergleichsportale sowie IP-TV-Sender. Das Flaggschiff der Firmengruppe ist die schuhplus GmbH, Europas größtes Versandhaus für Schuhe in Übergrößen mit stationären Übergrößen-Filialen, welches mit über 80 Schuhmarken Handel betreibt und weltweit Eigenmarken in Sondergrößen produziert. Business-Awards wie COMPUTER BILD & Statista Award „TOP SHOP 2024“ | WELT-Award „Preis-Champion 2024“ | FOCUS MONEY AWARD „Höchste Kundentreue“ (2024) | Deutscher Wirtschaftspreis 2023 | Bester Schuhfachhändler 2023 oder DIND-Award „Arbeitgeber der Zukunft“ (2023) zeichnen den international ausgezeichneten Nischenanbieter qualitativ wie quantitativ aus. Mit einer Kundenzufriedenheit von 99,28 Prozent erzielt der SchuhXL Omnichannel-Händler durch crossmediale Media-Distributionen in den Sozialen Medien eine virale, kumulierte monatliche Reichweite von rund 12,5 Mio. Kontakten (Stand 05/2024) und setzt damit Maßstäbe in der Digitalwirtschaft.

Firmenkontakt

socken.fan

Georg Mahn

Große Straße 79a

27313 Dörverden

04234 8909080

04234 8909089



https://www.socken.fan

