Software4Professionals ist offizieller Partner der BBG

Wien / Stuttgart, 18. Januar 2023 – Software4Professionals, ein Softwareanbieter für SAP-Add-On-Lösungen für das Finanz- und Rechnungswesen, hat eine Partnerschaft mit der österreichischen Bundesbeschaffung GmbH (BBG) vereinbart. Die Kooperation beinhaltet Lösungen zur automatischen Buchung von Belegen in SAP®. Software4Professionals ist damit offizieller Partner der BBG und hat dafür auch das Partner-Siegel erhalten.

Die BBG ist der Lösungspartner in Beschaffungsfragen für den Bund, die Bundesländer, Städte und Gemeinden, ausgegliederte Unternehmen sowie Einrichtungen im Bildungs- und Gesundheitsbereich in Österreich. Dadurch sollen öffentliche Haushalte entlastet werden, Bedarfe gebündelt sowie standardisiert und Innovationen gefördert.

Den Kunden der BBG steht die Software4Professionals ab sofort mit seiner Standardsoftware YAMBS für das Electronic Banking, die Avis-Verarbeitung, Eingangsrechnungen und Sammelrechnungs-Belege zur Verfügung. Dazu hat der Softwareanbieter einen Rahmenvertrag mit der BBG abgeschlossen.

„Durch die Partnerschaft können Kunden der Bundesbeschaffung nun von unserem Expertenwissen im Finanz- und Rechnungswesen sowie der SAP®-Beratung profitieren“, so Markus Uhl, Geschäftsführer von Software4Professionals GmbH. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der öffentlichen Hand in Österreich.“

Kurzprofil Bundesbeschaffung GmbH (BBG)

Die Bundesbeschaffung GmbH (BBG) bietet als Einkaufsdienstleister der öffentlichen Hand in Österreich seit mehr als 20 Jahren ein umfassendes Produkt- und Dienstleistungsportfolio. Das Angebot wird intensiv genutzt: Bundesministerien, Länder, Städte und Gemeinden, aber auch ausgegliederte Unternehmen, Hochschulen und Einrichtungen im Gesundheitsbereich schätzen die Leistungen der BBG. Mit den E-Procurement-Lösungen stellt die BBG einen transparenten, elektronischen Beschaffungsprozess sicher und rundet ihr vollständiges Profil als smarter Beschaffungsdienstleister ab. So kann über den e-Shop der BBG mit wenigen Klicks bestellt werden, das senkt die Prozesskosten und gewährt volle Vergaberechtssicherheit. Mehr unter www.bbg.gv.at

SAP und andere hier erwähnte SAP-Produkte und -Dienstleistungen sowie die entsprechenden Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP SE in Deutschland und anderen Ländern. Weitere Informationen und Hinweise zu Marken finden Sie unter https://www.sap.com/copyright Alle anderen erwähnten Produkt- und Servicenamen sind Marken der jeweiligen Unternehmen.

Seit 2002 unterstützt die Software4Professionals GmbH & Co. KG Konzerne und mittelständische Unternehmen dabei, ihre Geschäftsprozesse im Finanz- und Rechnungswesen schneller, effizienter und transparenter zu gestalten. Durch die Kombination von Expertenwissen im Finanz- und Rechnungswesen sowie der SAP®-Beratung profitieren Unternehmen von Anwendungen zur automatischen Buchung von Belegen in SAP®. Die von Software4Professionals entwickelte Standardsoftware YAMBS umfasst Lösungen für das Electronic Banking, die Avis-Verarbeitung, Eingangsrechnungen und Sammelrechnungs-Belege. Zukünftig wird ein Hauptaugenmerk auf dem Datentransfer und der Verarbeitung von Informationen aus PDF-Dateien jeglicher Art in SAP® liegen. Die Software ist in mehr als zehn Sprachen verfügbar und wird weltweit bei fast 200 namhaften Unternehmen unterschiedlichster Branchen und Größenklassen mit Erfolg eingesetzt. Software4Professionals hat seinen Hauptsitz in Stuttgart und ein Büro in Wien (Österreich).

