Softwareentwicklungsunternehmen Andersen Germany GmbH

Beginnen Sie Ihre digitale Zukunft mit unserer Software

KUNDENSPEZIFISCHE GESUNDHEITSSOFTWARE

Tausende Stunden der Implementierung von Patientenportalen, zertifizierte ePA, Tools für Datenanalyse in der Gesundheitsbranche, Telehealth u.a.

ENTWICKLER MIT ERFAHRUNG IM GESUNDHEITSWESEN

Data Scientists im Gesundheitswesen, HCISPP-zertifizierte Manager, AWS-Ingenieure, HIMSS- Experten arbeiten an Ihren Softwarelösungen für das Gesundheitswesen.

ZUVERLÄSSIGE GESUNDHEITSLÖSUNGEN

In der Medizinischen Softwareentwicklung sind Fehler nicht tolerabel. Wir garantieren Ihnen eine zuverlässige Lösung und bieten 24/7 Unterstützung nach dem Projektrelease.

Unser medizinischer Beirat besteht derzeit aus 30 Klinikern, Forschern und Experten aus Europa und Nordamerika sowie internen Gesundheitsexperten. Andersen hat eine umfassende Expertise in der Digitalisierung aller Aspekte des Gesundheitswesens. Erhöhen Sie Ihren Umsatz mit einem Partner, der auf Ihren Erfolg ausgerichtet ist. Nutzen Sie Andersens Erfahrung, Netzwerk, Technologie und die datengesteuerten Erkenntnisse, und übertreffen Sie Ihre Ziele. Seit über 14 Jahren werden Gesundheitsunternehmen von Andersens digitalen Lösungen angetrieben. Mit Hilfe KI, IoMT und datengesteuerten Anwendungen schafft Andersen eine technologische Grundlage für Leistungserbringer, Kostenträger, Apotheken und Anbieter von Gesundheitssoftware, um Leben zu retten und die Gesundheit zu fördern. Während viel Aufmerksamkeit auf Funktionalität gerichtet ist, bleibt die Rolle des UI/UX-Designs in Gesundheitssoftware oft unterbewertet. Unsere Designlösungen für Gesundheitswesen können dazu beitragen, lebensbedrohliche medizinische Fehler und Burnout des Personals zu vermeiden und die Patientenorientierung und -sicherheit zu verbessern.

Andersen ermöglicht es, Pflege in unterschiedlichen Settings zu begleiten, wobei alle relevanten Informationen, die Sie benötigen, leicht zugänglich sind. Nahtlose Integration benutzerspezifischer Anwendungen mit installierten Drittsystemen, sei es ein ePA-, LIS-, RIS-, Forderungsmanagement oder Revenue Cycle Management System. Mit erfahrenen Backoffice-Teams und Automatisierung übernimmt Andersen Ihre administrativen Tätigkeiten – schneller, umfangreicher und effizienter als jedes andere Unternehmen, damit Sie sich auf Ihre eigentlichen wertschöpfenden Aufgaben konzentrieren können. Andersen garantiert Stabilität von Gesundheitsanwendungen gegen digitale Bedrohungen und Angriffe und sorgt für ein höheres Sicherheitslevel und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften im Gesundheitswesen (HIPAA, DSGVO). Die meisten Softwarelösungen im Gesundheitswesen kosten mehr als bloße Preise vermuten lassen, und sie liefern weniger als versprochen. Andersen ist eine Investition, die Renditen bringt.

Andersen ist ein internationales Softwareentwicklungsunternehmen, das sich außerdem auf die Entwicklung von Gesundheitssoftware spezialisiert hat. Seit seiner Gründung im Jahr 2007 hat das Unternehmen weltweit schon mehr als 10 Entwicklungszentren und etwa 10 Vertriebsbüros eröffnet. Mehr als 2.700 hochqualifizierte Spezialisten arbeiten an der Entwicklung, Anpassung und Integration der IT-Lösungen, Webanwendungen und mobilen Anwendungen. Andersen hat etwa 950 Projekte abgeschlossen und Hunderte von positiven Bewertungen von Kunden auf der ganzen Welt erhalten. Heute arbeitet das Unternehmen an über 250 Projekten. Unser Technologie-Stack umfasst .NET, C#, Java, Python, PHP, Node.js, TypeScript, Golang, C++, JavaScript, Angular, React.js, Vue.js, HTML, CSS, Java (Android), Swift / Objective C. (iOS), React Native und andere. Wir bieten auch manuelle und automatisierte Tests, Geschäfts- und Datenanalyse, UI / UX-Design, DevOps-Services, IT-Sicherheitsmanagement und L1, L2, L3 Support.

