Solarnia GmbH setzt Photovoltaik Komplettanlagen binnen 6 Wochen um

Langenfeld, 27.03.2023

Solaranlagen-Anbieter in Langenfeld: Solarnia liefert und installiert Photovoltaik-Komplettpakete für den privaten und gewerblichen Einsatz innerhalb von 6 Wochen nach Auftragsbestätigung.

Mit dem ersten PV-Gipfel im März wurde Photovoltaik endgültig als Wegbereiter für die Energiewende und die Energieunabhängigkeit in Deutschland auserkoren. Eine mangelnde Akzeptanz des geplanten Solarausbaus in der Bevölkerung muss nicht befürchtet werden. Spätestens seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine und den stark gestiegenen Energiepreisen wollen immer mehr Hausbesitzer eine Photovoltaikanlage auf Ihrem Dach installieren – entsprechend boomt die Solarbranche. Das Onlineportal EFahrer.com analysiert monatlich durch anonyme Befragung der größten Solaranlagen-Anbieter, ob diese Nachfrage auch gedeckt werden kann. Allein die Angebotsversendung der Photovoltaik Anbieter könne im schlimmsten Fall, laut EFahrer.com, vier bis sechs Wochen dauern. Die durchschnittliche Photovoltaik Lieferzeit liege bei ungefähr 5 Monaten. Solarfirmen, die diese Ausführungszeiten unterbieten können, haben einen klaren Wettbewerbsvorteil.

Die Solarnia GmbH, ein Solaranlagen-Anbieter in Langenfeld, hat sich auf besonders kurze Liefer- und Installationszeiten seiner Photovoltaik-Komplettpakete inkl. Speicher und Notstromfunktion spezialisiert. Solarnia versendet bei Angebotsanfragen von Kunden werktags (montags-freitags) ein individuelles Vorabangebot innerhalb von 24 Stunden. Eine Vor-Ort-Besichtigung für die finale Angebotserstellung kann aufgrund der regional breiten Aufstellung des Solaranlagen-Anbieters Solarnia innerhalb weniger Werktage nach dem Erstkontakt erfolgen. Die Lieferung, Installation und Inbetriebnahme der Photovoltaik-Anlage mit Speicher und optionaler Wallbox erfolgt innerhalb von 6 Wochen nach Auftragsbestätigung. Für eine schnelle Projektdurchführung und eine hohe Installationsqualität verzichtet das Solarunternehmen auf den Einsatz externer Dienstleister, sodass der gesamte Prozess von hauseigenen Projektierern, Solarteuren, Elektrikern und Dachdeckern umgesetzt wird. Um auch in Zeiten von Lieferkettenproblemen reibungslose Abläufe gewährleisten zu können, hat Solarnia vorgesorgt und alle Photovoltaik-Anlagenkomponenten bereits auf Lager.

Die Servicenähe des Langenfelder Solar-Unternehmens Solarnia (Sitz im ehemaligen Pixlip-Gebäude) reicht weit über die Inbetriebnahme der Photovoltaik-Anlage hinaus. Solarnia steht seinen Kunden auch nach Abschluss des Projekts für Fragen und weitere Anliegen persönlich zur Verfügung. Im Solar-Showroom des Unternehmens können Photovoltaik-Interessierte sich inspirieren lassen und eine Vorstellung davon bekommen, wie eine installierte Photovoltaik-Anlage auf ihrem Dach aussehen könnte. Die Solarfirma setzt seine Photovoltaik-Anlagen mit Notstromfunktion aktuell primär im Kreis Mettmann, Düsseldorf, Wuppertal, Neuss, Solingen, Dormagen, Leverkusen, Köln, Bergisch Gladbach, Bonn sowie in Ortschaften innerhalb eines Firmenumkreises von 50 km um.

„Wir bei Solarnia verstehen, dass Kunden beim Thema Energieunabhängigkeit und Reduzierung von Stromkosten nicht mit langen Wartezeiten konfrontiert werden wollen. Deshalb haben wir uns auf kurze Liefer- und Installationszeiten unserer Photovoltaik-Komplettanlagen mit Notstrom spezialisiert und die dafür notwendigen strategischen und logistischen Strukturen geschaffen. Wir sind stolz darauf, unseren Kunden innerhalb von nur 6 Wochen nach Auftragsbestätigung eine hochwertige und effiziente Photovoltaik-Komplettlösung liefern und installieren zu können“, sagt Geschäftsführer Richard Maier.

Die Solarnia GmbH ist ein Solaranlagen-Anbieter von maßgeschneiderten Photovoltaiklösungen in Deutschland. Das Solar-Unternehmen, mit Hauptsitz in Langenfeld, bietet Photovoltaik-Komplettpakete mit Speicher und Notstromfunktion sowie Wallbox-Lösungen an, die binnen 6 Wochen nach Auftragsbestätigung umgesetzt werden – alles aus einer Hand. Das Langenfelder Photovoltaik-Unternehmen setzt auf Nachhaltigkeit sowie Produkt-und Installationsqualität und leistet somit einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz und zur Energiewende. Die Solarnia GmbH fokussiert sein Photovoltaik-Angebot primär auf den Kreis Mettmann, Düsseldorf, Wuppertal, Neuss, Solingen, Dormagen, Leverkusen, Köln, Bergisch Gladbach sowie Bonn. Erfahren Sie mehr unter www.solarnia.de

Kontakt

Solarnia GmbH

Richard Maier

Raiffeisenstraße 17

40764 Langenfeld

02173 2679555



http://www.solarnia.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.