Somikon Selfie-Ringlicht mit Smartphone-Halterung

Perfekte Ausleuchtung für Selfies und Streams

– Perfekte Beleuchtung für Selfies, Video-Shootings u.v.m.

– Um 360° drehbar

– 3 einstellbare Lichtfarben, Helligkeit in 10 Stufen dimmbar

– Flexible USB-Stromversorgung

– Geeignet für Smartphones bis 86 mm Breite

– Auch als Schreibtischlampe nutzbar

Jetzt kann man professionelle Videos produzieren und perfekte Beauty-Fotos schießen. Dank des LED-Ringlichts von Somikon richtet man die Beleuchtung genau so aus, wie man es braucht. So hebt man seine Live-Streams, Selfies und Portrait-Fotos auf ein ganz neues Niveau.

Immer das richtige Licht: Profitieren Sie von optimaler Beleuchtung für makelloses Make-up, Kosmetik, zum Frisieren u.v.m. Das Ringlicht leuchtet das Gesicht dabei frontal und absolut gleichmäßig aus. Dazu dreht man den Lichtring um 360° in die richtige Position. Auch das Smartphone wird mit der Halterung problemlos ausgerichtet. So bleibt man immer Bild.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten: Ob zum Fotografieren und Filmen, für eine bessere Ausleuchtung bei der nächsten Videokonferenz im Homeoffice oder als platzsparende Schreibtischlampe – das LED-Ringlicht ist für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche geeignet und in seiner Verwendung super flexibel.

Lichtfarbe nach eigenen Wünschen: Die Farbtemperatur lässt sich je nach Bedarf einstellen – von gemütlichem warmweiß bis zu authentischem tageslichtweiß für eine unverfälschte Farb-Darstellung beim Schminken.

Sofort einsatzbereit dank Tischklemme – spart lästiges Aufbauen! Dank Klemmbefestigung ist das LED-Ringlicht in Sekunden montiert. Einfach mithilfe der Tischklemme an eine geeignete Oberfläche clippen und schon kann es losgehen!

– Halterungsarm 360° drehbar: zum perfekten Ausrichten des Lichts

– Ideal für Live-Streams, Videodrehs, Selfies und zum Schminken

– Perfekt für frontale Portraitaufnahmen: vermindert Schatten im Gesicht

– Einstellbare Helligkeit: 10-stufig dimmbar bis max. 170 Lumen

– Auswählbarer Licht-Modus: warmweiß mit 3000 und 3300 K sowie weiß (5000 K)

– Kabelgebundene Bedienung über 4 Tasten: ein/aus, Modus und Helligkeit

– Sofort einsatzbereit: zum einfachen Anklippen an einen Tisch

– Tisch-Klemmbefestigung: max. 7 cm Breite

– Vielfältige Einsatzmöglichkeiten: auch als Schreibtischlampe oder für die nächste Videokonferenz nutzbar

– Geeignet für Smartphones mit ca. 58 bis 86 mm Breite

– Farbe: schwarz

– Stromversorgung Ringlicht: per USB (5 V, 1 A)

– Maße LED-Ringlicht (Ø): 9 cm, Höhe (stufenlos einstellbar): 63 cm, Tisch-Klemmbefestigung: 1 cm

– Gewicht: 560 g

– Ringlicht inklusive Smartphone-Halterung, Tisch-Klemmbefestigung und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107379199

Preis: 12,87 EUR

Bestell-Nr. NX-7694-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX7694-1059.shtml

Zusätzlich mit PEARL Kabellosem Fernauslöser mit Bluetooth für Smartphone-Kameras:

Somikon USB-Ringlicht mit Smartphone-Halterung und Fernauslöser, Ø 9 cm

Perfekt für Selbstporträts mit dem iOS- oder Android-Smartphone

Ringlicht (s.o.) plus Fernauslöser:

– Bluetooth 4.0 für kabellose Smartphone-Verbindung

– Funktioniert mit der Kamera-App des Geräts

– Kostenlose App für iOS und Android: für Kamera-Fernauslösung

– Einfache Bedienung über 3 Tasten: ein/aus, je 1 Auslöser für iOS- und Android-Geräte

– Öse zur Befestigung am Schlüsselbund

– Stromversorgung: 1 Knopfzelle Typ CR2032

– Maße: 50 x 33 x 11 mm, Gewicht: 9 g

– EAN:4022107944045

Preis: 19,83 EUR

Bestell-Nr. NX-7696-625

