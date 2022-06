Sommerfrische auf dem Balkon – mit Plissees von Lumon

Schattenspender und Sichtschutz in einem: Sonnenschutzplissees optimieren den Komfort auf verglasten Balkonen

Leinfelden-Echterdingen, im Juni 2022 – Balkonverglasungen von Lumon schützen vor Lärm, Kälte, Wind und Regen – und mit maßgeschneiderten Sonnenschutzplissees auch vor Hitze und neugierigen Blicken. Zusätzlich werden Akustik und Schalldämmung verbessert. Gerade in eng bebauten Gebieten wird so der Wohnkomfort noch einmal deutlich gesteigert. Plissees von Lumon lassen sich unkompliziert nachrüsten: Dank eines speziellen Befestigungsmechanismus werden die Schattenspender einfach direkt am Verglasungsprofil angebracht – separate Halterungen werden nicht benötigt.

Gerade im Sommer kann es auf dem Balkon schnell zu heiß werden. Zudem blendet vielleicht auf der einen Seite die Sonne, während es auf der anderen schattig ist. Damit Bewohner ihre Balkone optimal nutzen können, hat Lumon sowohl die Verglasungssysteme als auch die Beschattungen besonders variabel designt. Jedes Plissee entsteht nach Maß und wird exakt an die Glasscheiben angepasst. Daher bleiben die Verglasungen so beweglich wie zuvor, Glasscheibe und Stoffjalousie werden gemeinsam in einem Vorgang geöffnet bzw. geschlossen. Dank ihrer Ziehharmonika-Struktur legen sich die Plissees beim Öffnen klein zusammen und können nahezu unsichtbar verstaut werden. Die Jalousien können wahlweise nach oben oder unten geöffnet und geschlossen werden. Mit einem Handgriff lässt sich beispielsweise eine Seite beschatten, während die andere frei bleibt – für einen ungetrübten Blick nach draußen.

Mit ihren schlanken Designprofilen passen sich die Schattenspender harmonisch an den nordischen, klaren Look der Lumon-Systeme an. Sie werden per Klicksystem direkt am Lumon Glashalteprofil angebracht. Dadurch werden separate Befestigungsklammern, Werkzeuge oder Bohrungen unnötig.

Die waschbaren Plissees aus leichtem, Öko-Tex-zertifizierten Material lassen sich einfach abnehmen. Die Stoffe sind in Grau oder Weiß erhältlich, wobei entweder eine halbtransparente oder eine transparente Ausführung möglich ist. Zum Öffnen der Plissees befindet sich jeweils oben und unten ein Griff. Damit die Plissees auch bei hohen Verglasungen leicht bedient werden können, wird auf Wunsch eine Teleskop-Stange mitgeliefert. Diese lässt sich von 76 bis 160 cm ausziehen. Das erleichtert die Einstellung insbesondere bei hohen Verglasungen.

Die Lumon-Plissees sind in den Ausführungen einteilig, zweiteilig und dreiteilig erhältlich. Sie werden je nach Grifftyp der Verglasung eingesetzt. Bei allen Gläsern ohne Griff kommen die Varianten zum Einsatz, die aus einem Stoffteil bestehen. Öffnergläser mit einem Mittelhebegriff werden mit zweiteiligen Plissees ausgestattet und Öffnergläser mit Türklinke benötigen die dreiteilige Version.

In jedem Fall können Bewohnerinnen und Bewohner dank Lumon-Plissees den Sommer auf ihren Balkonen ungetrübt genießen – bei jeder Wetterlage.

Weitere Informationen zu Lumon sind unter folgenden Links abrufbar:

https://lumon.com/de/geschaeftskunden/produkte/balkonverglasungen

https://lumon.com/de/privatkunden/sonnenschutzplissees

Download der Mitteilung im Word-Format: 2022_06_Lumon_Presseinformation_Plissees

Bildmaterial zum Beitrag ist hier abrufbar.

Bildmaterial von Lumon ist hier abrufbar.

Über Lumon

In Deutschland spezialisiert sich die Firma seit über 20 Jahren sowohl im Projektgeschäft als auch im Privatkundenbereich auf den Vertrieb und die Montage von Balkon- und Terrassenverglasungen sowie Glasgeländern und Aluminiumstrukturen. Die Nachfrage nach Verglasungen als Wind- und Wetterschutz, die zusätzlich dem Schallschutz dienen und dabei helfen Energie einzusparen, ist in den letzten Jahren stetig gestiegen. Als Pionier auf diesem Gebiet hat sich Lumon der Entwicklung eleganter, haltbarer und vor allem nutzerfreundlicher Produkte verschrieben. Lumon hat sich zum Ziel gesetzt, den Wohnkomfort der Kunden zu maximieren. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Finnland. Exportländer sind neben Deutschland auch Schweden, Norwegen, Spanien, Schweiz, Frankreich, Russland und Kanada. www.lumon.de

