Sommergetränke – schick, bunt und gekühlt

Wiederverwendbare & bunte Eiswürfel

Unsere 36x wiederverwendbaren und bunten Eiswürfel aus BPA-freiem Kunststoff! sind nicht nur eine zuverlässige Möglichkeit, Getränke zu kühlen und dabei Ihre Gesundheit zu schützen, sondern sie sorgen auch für Spaß und eine interessante Optik. Hier finden Sie einen vollständigen Leitfaden mit allen Informationen zu diesem innovativen Produkt.

Was ist ein wiederverwendbarer & bunter Eiswürfel?

Ein wiederverwendbarer & bunter Eiswürfel ist ein Eiswürfel aus BPA-freiem Kunststoff, der immer wieder verwendet werden kann, da er nicht wie herkömmliche Eiswürfel aus Wasser schmilzt. Er hält Temperaturen von bis zu 350 Grad Fahrenheit aus, ohne zu schmelzen, und ist damit die ideale Wahl zum Kühlen von Getränken oder zum Servieren jeder Art von Kaltgetränken. Und mit seinen leuchtenden Farben verleiht dieses Produkt jedem Getränk oder jeder Getränkepräsentation einen Hauch von Farbe und Stil.

Vorteile der Verwendung eines wiederverwendbaren und bunten Eiswürfels

Die Verwendung dieses Produkts aus BPA-freiem Kunststoff bringt mehrere Vorteile mit sich. Erstens: Da er nicht wie normale Eiswürfel schmilzt, können Sie ihn bei jeder Veranstaltung oder Versammlung verwenden, ohne sich Gedanken darüber machen zu müssen, dass Sie hin und wieder Ersatz brauchen, wie es bei normalen Eiswürfeln der Fall ist. Zweitens ist das Material so stabil, dass bei richtiger Handhabung kein Bruchrisiko besteht. So erhalten alle Ihre Gäste während der gesamten Dauer Ihrer Veranstaltung angenehm kalte Getränke, ohne dass sie sich Sorgen über Glasscherben in ihren Getränken machen müssen! Drittens sind diese Produkte auch kostengünstiger als andere Formen der Kühlung, was sie für jeden preisbewussten Käufer, der nach einer preiswerten, aber effektiven Möglichkeit sucht, seine Getränke schnell zu kühlen, sehr interessant macht.

Verwendungsmöglichkeiten für Ihre wiederverwendbare & bunte Eiswürfelform

Die Verwendung Ihrer bunten Eiswürfelform ist ganz einfach! Füllen Sie einfach jede Kammer mit warmem Wasser oder Saft – je nachdem, welchen Geschmack Sie bevorzugen – und lassen Sie sie über Nacht gefrieren, bis sie fest geworden sind. Dann können Sie die einzelnen farbigen Würfel in Gläser mit Ihrem Lieblingsgetränk füllen, bevor Sie Ihre Gäste zu Veranstaltungen oder zu Hause einladen. Wie bereits erwähnt, eignen sich diese Förmchen dank ihrer leuchtenden Farben auch hervorragend für Geburtstagsfeiern – nehmen Sie so viele, wie Sie möchten, je nachdem, wie viele Gäste an Ihren Feierlichkeiten teilnehmen werden! Sie können diese erstaunlichen Formen auch als Dekoration verwenden, indem Sie zwei bunte Würfel in eine mit einer einfachen Flüssigkeit gefüllte Schüssel fallen lassen und sie dort stehen lassen, bis sie zu schmelzen beginnen; das Ergebnis ist ein auffälliges Mittelstück, das sich perfekt für die Dekoration eines Tisches bei besonderen Anlässen wie Feiertagen oder Hochzeiten eignet!

Die 36x wiederverwendbaren & farbenfrohen Eiswürfel sind der perfekte Weg, um Ihre Getränke kühl zu halten, ohne sich Sorgen über schmelzendes Eis oder verdünnte Getränke machen zu müssen. Dieses Set enthält 36 Stück BPA-freie Kunststoffwürfel, die jeweils 2,5 x 2,5 cm groß sind und drei verschiedene Motive für einen farbenfrohen Look aufweisen. Die Würfel sind so konzipiert, dass sie sich bei Nichtgebrauch stapeln lassen, so dass Sie in Ihrem Kühlschrank und Gefrierschrank Platz sparen können. Da die Würfel wiederverwendbar sind, müssen Sie kein Einwegeis mehr kaufen, um Getränke zu kühlen, sondern können sie immer wieder verwenden!

Produktmerkmale:

– 36x Stück BPA-freie Plastik-Eiswürfelformen

– Jedes Stück ist 2,5 x 2,5 cm groß

– Das stapelbare Design spart Platz in Ihrem Kühl- und Gefrierschrank

– Drei verschiedene Motive mit einem farbenfrohen Look

– Langlebiges Material, das eine wiederholte Verwendung ermöglicht

– Schneller Kühleffekt sorgt für eine bequeme Abkühlung von Getränke

36x wiederverwendbar & Bunte Eiswürfel – Eiswürfelform aus BPA freien Kunststoff —>> JETZT KAUFEN

Und schließlich…

Wiederverwendbare und farbige Eiswürfel sind definitiv ein einzigartiges Erlebnis, perfekt für alle, die ihre gesellschaftlichen Anlässe besonders stilvoll gestalten wollen, ohne zu viel Geld für Dekoration oder Materialien auszugeben, die die Kosten exponentiell in die Höhe treiben. Holen Sie sich noch heute Ihre Eiswürfel ab und werden Sie kreativ mit Ihren Getränken, indem Sie heiße Gespräche rund um das bemerkenswerte Ergebnis dieser fantastischen Formen beginnen!

Mit unserer Liebe zum Detail und unseren hohen Ansprüchen an uns selbst,können wir Ihnen jeden Tag aufs Neue genau das bieten, was Sie verdienen – beste Produktqualität zu fairen Preisen, in Verbindung mit unserem exzellenten Kundenservice

Firmenkontakt

TK Gruppe Timo Klingler

Timo Klingler

Haupstraße 129

69207 Sandhausen

062249233590



https://www.tk-gruppe.com/

Pressekontakt

info@tk-gruppe.com

Timo Klingler

Haupstraße 129

69207 Sanhausen

062249233590



https://www.tk-gruppe.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.