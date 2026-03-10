Sommernostalgie im Becher: Müller bringt neue Limited Edition Milchreis Sommer 2026 ins Kühlregal

Öffnen, löffeln, genießen – jetzt kommt der Sommer in den Becher.

Aretsried, 10.03.2026 – Manchmal genügt ein Moment, um die Erinnerung an sonnige Nachmittage, kleine Pausen im Schatten oder den Duft von Sommerluft wachzurufen. Genau dieses Gefühl bringt die Molkerei Alois Müller mit der neuen Müller Milchreis Sommer Limited Edition 2026 ins Kühlregal. Von April bis September 2026 sorgen die limitierten Sorten im vertrauten 200-g-Becher für genussvolle

Abwechslung.

Für die neue Limited Edition hat Müller Erinnerungen an unbeschwerte Sommer eingefangen – von Omas leckeren Lieblingskuchen über fruchtige Pausenmomente bis hin zu ikonischen Eisbechern, nach denen man immer wieder greift. Alles verwandelt in cremigen Milchreisgenuss für die warme Jahreszeit.

Lieblingsgeschmack reloaded

Weil Sommer für jeden anders schmeckt, bringt Müller Milchreis den Geschmack von gleich drei leckeren Sommerdesserts in den Becher: Wenn zarte Vanillesüße, feiner Honiggeschmack und eine leichte Gebäcknote auf cremigen Milchreis treffen, wird es Zeit, den Löffel zu zücken.

Der Müller Milchreis Typ Bienenstich interpretiert den beliebten Kuchenklassiker neu – harmonisch-cremig und voller Sommernostalgie. Ein Genuss, der Erinnerungen an unbeschwerte Sommertage im Garten weckt – begleitet von Kaffeeduft, leckerem Kuchen und einem Moment echter Leichtigkeit.

Spritzige Orangenfrische verbindet sich mit einer sanften Vanillenote und erinnert an kleine Sommerpausen, in denen die Zeit für

einen Moment stillstand. Der Müller Milchreis Orange-Vanille bringt das Gefühl eines sonnengeküssten Sorbets direkt in den Becher: cremig, fruchtig, lecker. Ein sommerlicher Genussmoment, der sofort gute Laune verbreitet

Nostalgie mit Kultfaktor. Zurück im Sortiment und beliebter denn je: der Müller Milchreis Typ Schoko-Banane. Die Kombination aus feiner Schokosauce und einer sanften Bananennote bringt sofort Erinnerungen an ikonische Eisbecher-Momente zurück – ein Comeback, welches Sommererinnerungen wieder lebendig macht.

New Summer. New Look. New Memories.

Die drei Sorten Müller Milchreis Limitiert sind von April bis einschließlich September in Deutschland und Österreich erhältlich. Zum UVP von 0,99 EUR pro 200-g-Becher bringt die saisonale Edition cremigen Genuss in einem vertrauten Format ins Kühlregal und serviert damit ein Stück Sommernostalgie, das jederzeit griffbereit ist.

Weitere

Informationen auf der Website von Müller:

www.allesmuelleroderwas.de

1896 von Ludwig Müller gegründet, entwickelte sich die ehemalige Dorfmolkerei ab dem Zeitpunkt der Übernahme des Geschäfts durch Theo Müller im Jahr 1971 zu einer modernen Großmolkerei weiter. Rund 140 Mio. kg Milch werden heute am schwäbischen Stammsitz von der Molkerei Alois Müller zu hochwertigen Milchprodukten veredelt. In vielen Produktgruppen hat Müller mit zahlreichen Innovationen einen Markt überhaupt erst geschaffen. So zum Beispiel bei Buttermilch, Kefir, dem Joghurt mit der Ecke, Milchreis oder Müllermilch. Das Unternehmen hält bis heute in diesen Segmenten Spitzenpositionen. Die Bekanntheit der Marke Müller liegt bei nahezu 100 Prozent und praktisch alle in Deutschland kennen den Slogan: „Alles Müller, oder was?“

