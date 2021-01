Sondenreparatur unterstützt effizientes Praxismanagement

3D / 4D Sonden und TEE Sonden mit geringen Ausfallzeiten im Praxisbetrieb durch Sondenreparatur

In medizinischen Einrichtungen wie Kliniken, medizinischen Versorgungszentren sowie in Arzt- und Facharztpraxen kommt es entscheidend auf einen reibungslosen Ablauf an. Ausfallzeiten von medizinischem Gerät wie Ultraschallsonden können dafür sorgen, dass der Betrieb ins Stocken gerät. “Mit einer Sondenreparatur lassen sich Ausfallzeiten und Terminabsagen umgehen”, weiß Monika Wüster, Geschäftsführerin von Medi-Manage Innovation GmbH in Mainz. Das Unternehmen hat sich auf die Sondenreparatur von 3D / 4D und TEE Sonden spezialisiert und orientiert sich bei der Planung der Reparatur an den Erfordernissen ihrer Kunden.

Sondenreparatur abgestimmt auf den Praxisalltag organisieren

“Wir stimmen uns eng mit den medizinischen Einrichtungen ab und können in den meisten Fällen eine auf den Praxisbetrieb abgestimmte Sondenreparatur anbieten. Das heißt, wir leisten mit unserer Sondenreparatur einen Beitrag zum effizienten Praxismanagement. Das gewährleisten wir zum Beispiel, indem wir defekte oder reparaturbedürftige Sonden gegen Mietgeräte austauschen. So müssen keine Untersuchungstermine verschoben werden”, schildert Monika Wüster die durchgetakteten Abläufe. Gerade bei typischen Gebrauchsschäden an Sonden kann eine Reparatur gut geplant werden. Defekte Kabelummantelungen, Steckergehäuse und ein beschädigter Knickschutz gehören zu den typischen Defekten, von denen sowohl 3D, als auch 4D und TEE Sonden betroffen sind. “Vor der Reparatur erstellen wir einen transparenten Kostenvoranschlag, damit unsere Kunden wissen, ob sich eine Reparatur lohnt oder ein Geräteaustausch angezeigt ist. Wir können eine erste Analyse der Schäden bereits anhand von Fotos abschätzen. Um den exakten Reparaturbedarf zu ermitteln, analysieren wir die Sonde vor und nach der Reparatur mit speziellen Ultraschallgeräten. Auch zur Schadensermittlung an der Elektronik kommen spezielle Prüfgeräte zum Einsatz. Dabei nehmen wir selbstverständlich auch die elektronische Sicherheit in den Fokus”, schildert Monika Wüster die Abläufe.

Sondenreparatur im Sinne eines effizienten Ablaufs mit spezialisierten Partnern vor Ort

Die Sondenreparatur von Medi-Manage Innovation erfolgt dabei unabhängig vom jeweiligen Hersteller. Die Geräte können wahlweise zur Reparatur eingeschickt oder abgeholt werden. Die Mitarbeiter im Reparaturservice von Medi-Manage Innovation koordinieren die Reparatur über ein Netzwerk an hochspezialisierten Partnern in Kundennähe, damit ein reibungsloser Ablauf im Sinne des effizienten Praxismanagements gewährleistet bleibt.

Das Unternehmen Medi-Manage Innovation in Mainz hat sich auf den Vertrieb und Service von medizintechnischer Systeme spezialisiert. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der effizienten Sonden- und MRT-Spulen Reparatur. Im Bereich der Knochendichtemessung stellt das Unternehmen hochwertige Technologien zur Verfügung.

