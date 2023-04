Sonnet auf der NAB 2023: Premiere für neue Thunderbolt-Docks und 25 GbE-Netzwerklösungen

Irvine, Kalifornien, im April 2023 – Besucher des Sonnet-Standes #N2069 auf der NAB können einen ersten Blick auf drei neue Thunderbolt™-Docks werfen, die noch mehr Anschlussmöglichkeiten und Funktionen als die bisherigen Modelle bieten. So kann im neuen, umfassend ausgestatteten SuperDock auch eine M.2 NVMe SSD integriert werden. Eine weitere Variante ergänzt das aktuelle Echo 11 Thunderbolt 4 Dock um einen HDMI-Display-Port. Das dritte neue Dock unterstützt den Anschluss von drei 4K @ 60 Hz HDMI- und/oder DisplayPort-Monitoren.

Auf der NAB stellt Sonnet zudem neue, besonders preisgünstige 25 Gigabit Ethernet (25GbE) Netzwerklösungen vor: Den Twin25G™ Dual-Port 25GbE Thunderbolt-Adapter für Computer mit Thunderbolt 4- oder Thunderbolt 3-Ports, sowie die Twin25G PCIe®-Dual-Port 25GbE PCI Express (PCIe) 3.0 Adapterkarte. Mit den 25GbE-Lösungen von Sonnet können Anwender ihre Computer per optischem Kabel mit Hochgeschwindigkeits-Netzwerkinfrastrukturen und Speichersystemen verbinden, die den 25GbE-Standard nutzen. Beide Produkte enthalten SFP28-Transceiver und sind mit Mac, Windows und Linux kompatibel.

Ebenfalls neu sind die Zwei-Slot-Erweiterungssysteme für PCIe-Karten. Sonnet hat sie speziell für Digitalvideo-Anwendungen entwickelt. Sie unterstützen die steigenden Bandbreitenanforderungen moderner Video-I/O-Karten in digitalen Videosystemen im Einsatz mit Apple Mac Studio- und Mac mini-Computern mit M1- und M2-Prozessoren. Diese Computer verfügen über Thunderbolt-Anschlüsse, die mit unabhängigen Bussystemen ausgestattet sind und jeweils eine Bandbreite von bis zu 2880 MB/s bieten. Jeder PCIe-Kartensteckplatz in den neuen Sonnet-Systemen ist mit einer Thunderbolt-Schnittstelle verbunden und benötigt eine eigene Verbindung zum Computer. Auf diese Weise werden professionelle Videoerfassungs- und Transcoding-Karten mit maximaler Bandbreite unterstützt.

Insgesamt präsentiert das kalifornische High-Tech-Unternehmen beim Branchentreff in Las Vegas eine Vielzahl an Lösungen, mit denen Video-, Audio- und Broadcast-Profis ihre Workflows deutlich optimieren können. So hat Sonnet u.a. weitere Produktneuheiten wie die Rackmount-Systeme RackMac Studio und xMac Studio für Apple® Mac Studio™-Computer dabei und zeigt zudem Bewährtes wie die NVMe SSD PCIe-Adapterkarten oder den professionellen Dual-Slot Thunderbolt-Medienkartenleser.

Die Produkte zeigt Sonnet am Stand #N2069, die NAB findet vom 16. bis 19. April in Las Vegas statt.

Weitere Informationen sind verfügbar unter http://www.sonnettech.com/.

Über Sonnet Technologies, Inc

Sonnet Technologies Inc. ist ein führender Anbieter von Thunderbolt™ Technologieprodukten sowie Netzwerk-, Speicher- und anderen Schnittstellenkarten für professionelle Anwender in der Audio-, Video- und Broadcast-Branche. Die Palette der Thunderbolt-Produkte umfasst Docks und Hubs, professionelle Medienlesegeräte, Netzwerk- und Display-Adapter. Außerdem gehören PCIe®-Kartenerweiterungssysteme zum Portfolio. Sie ermöglichend den Einsatz von professionellen Audio-I/O- und DSP-Karten, Video- und Transcoding-Karten, GPU-Karten und anderen leistungsstarken PCIe-Karten an Computern mit Thunderbolt-Anschlüssen. In mehr als 35 Jahren hat Sonnet zahlreiche innovative und preisgekrönte Produkte entwickelt, welche die Leistung und Konnektivität von Mac®-, Windows®- und Linux®-Computern verbessern. Distributionspartner für Deutschland sind ComLine und Data World (DataWorld auch Österreich) sowie Cropmark in der Schweiz. Weitere Informationen sind verfügbar unter http://www.sonnettech.com/.

Alle hier genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

